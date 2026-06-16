Tensiunile de pe scena politică au atins un punct critic după ce Biroul Politic Național al PNL, impulsionat de aripa condusă de Ilie Bolojan, i-a dat un ultimatum premierului desemnat pentru a-și depune mandatul. Cu toate acestea, Adrian Veștea mizează pe o majoritate de uniune națională și refuză să facă un pas înapoi.

Adrian Veștea: „Interesul țării este mai presus de orice calcul politic”

Premierul desemnat a transmis un mesaj categoric, subliniind că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza reprezintă o responsabilitate pe care o va asuma până la capăt, în ciuda riscului de a fi exclus din propriul partid.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta s-a arătat optimist în privința votului de încredere din Parlament, deși conducerile partidelor din arcul guvernamental și din opoziție impun propriile condiții în negocieri.

„Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un Executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a adăugat premierul desemnat.

Ce urmează în Parlament: Negocierile pentru o majoritate fragilă

Refuzul lui Adrian Veștea de a se retrage pune PNL într-o poziție extrem de complicată. Conducerea liberală a amenințat deja cu sancțiuni dure și excluderi pentru parlamentarii care vor vota lista de miniștri propusă de premierul desemnat.

În acest moment, calculele matematice din Parlament depind de poziția oficială pe care o vor adopta PSD, USR și UDMR:

Planul lui Veștea: Propune un guvern de uniune națională pro-europeană care să asigure stabilitatea economică în perioada următoare.

Propune un guvern de uniune națională pro-europeană care să asigure stabilitatea economică în perioada următoare. Miza PNL: Partidul încearcă să renegocieze ecuația puterii direct cu Palatul Cotroceni, considerând că formula actuală vulnerabilizează formațiunea în fața electoratului.

Următoarele ore sunt decisive pentru calendarul audierilor miniștrilor în comisiile de specialitate și pentru stabilirea datei în care se va da votul final pentru învestirea noului Cabinet.

Conducerea PNL a respins susținerea Guvernului Veștea

Bolojan a explicat că decizia are la bază motive care țin de respectarea principiilor interne și a mecanismelor democratice. Acesta a susținut că acceptarea mandatului de către Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea și informarea conducerii PNL, situație pe care partidul o consideră incompatibilă cu modul în care ar trebui luate deciziile politice.

„A fost o ședință luni a Biroului Politic Național (…) PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, printr-o nominalizare a unui prim-vicepreședinte al PNL fără consultarea PNL.

De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în ședință am fost anunțați că indiferent de vot va parcurge această procedură, din motive de principii (…) PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru și 13 împotriva și două abțineri”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară.

Ilie Bolojan îi cere lui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele

În timpul declarațiilor de presă de luni, după ședința BPN al PNL, Ilie Bolojan i-a cerut președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele politice pentru formarea unui guvern.

„Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către președintele României, să reia consultările cu partidele politice în așa fel în cât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv unul minoritar dacă va fi cazul, în așa fel în cât să existe responsabili, susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică și economică.

În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte”, a mai spus liderul PNL.

Adrian Veștea a declarat că nu se teme de excluderea din PNL

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat pentru Libertatea, luni seară, că nu se teme de excluderea din Partidul Național Liberal în urma formării noului Cabinet. Acesta a subliniat că nu are de gând să părăsească formațiunea politică sau să înființeze un partid nou.

„Nu am de gând și nu cred că se va ajunge la acest scenariu. Îmi propun să rămân în PNL și să continui activitatea alături de colegii mei. Voi rămâne un liberal”, a declarat Veștea.

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