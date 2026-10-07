Trei bărbați deghizați în polițiști au pătruns într-un apartament din Zagreb, atacând un afacerist de 64 de ani. Sub amenințarea armei, aceștia i-au furat bani și bijuterii în valoare de 100.000 de euro, relatează 24sata. Hoții au scăpat înainte de sosirea poliției.

Trei indivizi deghizați în polițiști au pătruns, pe 2 octombrie, în jurul orei 8.00, în apartamentul unui om de afaceri cunoscut din Zagreb, situat pe strada Knez Branimir.

Victima, un bărbat de 64 de ani, a fost ținta unui jaf șocant, în urma căruia a fost amenințată cu o armă de foc, agresată fizic și jefuită de o sumă considerabilă de bani și bijuterii.

Potrivit poliției din Zagreb, atacatorii s-au prezentat drept agenți de poliție și purtau uniforme false cu însemne oficiale pentru a-și ascunde identitatea și a câștiga încrederea victimei.

„Trei persoane necunoscute au venit la apartamentul unui bărbat în vârstă de 64 de ani, prezentându-se în mod fals ca fiind autorități. După ce i-au câștigat încrederea și au fost lăsați în locuință, aceștia au comis un jaf prin amenințarea cu o armă de foc și folosirea forței fizice, sustrăgând bani și bijuterii”, au declarat reprezentanții poliției.

Atacatorii au amenințat că îl vor „lichida” pe bărbat dacă nu le va preda toate bunurile de valoare.

După ce au furat bani și bijuterii în valoare de aproximativ 100.000 de euro, aceștia au rămas în locuința victimei pentru a se asigura că nu poate alerta autoritățile. Nu este clar cât timp a fost ținut bărbatul captiv.