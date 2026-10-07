Reducerea vitezei în zonele cu risc ridicat de accidente reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile din întreaga lume. Dacă tradiționalele limitatoare fizice din cauciuc provoacă adesea neplăceri șoferilor și pot avaria suspensiile mașinilor, iar camerele radar fixe devin rapid cunoscute și evitate, o nouă soluție de semnalizare orizontală își face loc tot mai des pe șoselele din Europa.

Iluzie optică

Cunoscuți sub denumirea de „dinți de dragon” (denti di drago), aceștia reprezintă un tip de marcaj rutier special conceput pentru a influența direct psihologia și percepția spațială a celui aflat la volan.

Marcajul constă dintr-o serie de triunghiuri albe pictate de o parte și de alta a benzii de circulație, pe o lungime de aproximativ 30 de metri, cu dimensiuni care cresc progresiv, cu vârfurile orientate spre interiorul căii de rulare, relatează Fleet Magazine.

Efectul principal al acestor figuri geometrice se bazează pe o iluzie optică extrem de eficientă. În timp ce vehiculul se deplasează pe tronsonul marcat, șoferul are senzația vizuală că banda de rulare se îngustează progresiv.

Această impresie de spațiu restrâns declanșează un reflex subconștient de prudență, determinându-l pe șofer să ridice piciorul de pe accelerație și să reducă viteza în mod natural, fără a fi nevoie de semnale sonore sau sancțiuni.

Unde sunt amplasați

Pe lângă iluzia de îngustare a șoselei, succesiunea rapidă a triunghiurilor de pe marginile benzii creează și o senzație amplificată de viteză. Conducătorul auto percepe că se deplasează mai repede decât în realitate, ceea ce îl stimulează suplimentar să încetinească pentru a menține controlul deplin asupra autovehiculului.

Marcajele de tip „dinți de dragon” sunt amplasate de regulă în zonele rutiere de tranziție, cum ar fi intrările în localități, sectoarele din apropierea școlilor, trecerile de pietoni cu vizibilitate redusă sau la abordarea unor succesiuni de curbe periculoase.

Testele efectuate în mai multe țări europene au demonstrat o reducere constantă a vitezei medii de deplasare în zonele unde au fost desenate aceste triunghiuri, depășind în eficiență chiar și prezența camerelor radar tradiționale.

Costurile reduse de aplicare și întreținere, alături de impactul imediat asupra siguranței rutiere, fac din această soluție o alternativă modernă și prietenoasă pentru eficientizarea traficului, redefinind modul în care psihologia aplicată contribuie la prevenirea accidentelor de pe drumurile publice.

În Spania au devenit deja lege

Prima țară europeană care a experimentat dinții de dragon a fost Spania. Testul a început în 2021 pe N-122 în Nava de Roa, în provincia Burgos. Rezultatele experimentului au fost pozitive, iar începând cu 1 iulie 2025, dinții de dragon au fost incluși în catalogul național oficial al marcajelor rutiere sub codul M-81.

Aceasta este a doua inovație în domeniul siguranței rutiere introdusă de Spania, după renunțarea la triunghiul de avertizare în favoarea unui semnal luminos conectat prin GPS la serviciile de urgență și asistență.

Dar chiar funcționează dinții de dragon?

Potrivit Direcției Generale de Trafic (DGT) din Spania, dinții de dragon au redus rata accidentelor în zonele în care au fost amplasați cu 25%.

În Mexic, un studiu realizat de Transportation Research Record arată că triunghiurile de pe asfalt au dus la reduceri de viteză de până la 12 km/h, în comparație cu alte tipuri de semnalizare.