Social-democrații ar putea negocia nu doar componența și programul guvernului, ci și momentul plecării lui Luca Niculescu din fruntea instituției. Politologul Lucian Dîrdală avansează un scenariu cu un cabinet pe termen limitat. Odată gestionate urgențele economice, guvernul ar urma să facă loc unui cabinet politic, la formarea căruia PSD să aibă prima șansă.

Ce i-ar mulțumi pe social-democrați

Calculele arată că, fără voturile PSD, șansele guvernului Niculescu să treacă de votul Parlamentului tind spre zero. În acest context, politologul a declarat pentru Libertatea că discuțiile Niculescu - PSD vor fi decisive.

„E foarte greu de estimat, depinde foarte mult de modul în care premierul desemnat se va dovedi maleabil la solicitările PSD. Ar putea, de exemplu, să-i mulțumească elementele clasice, posturi și puncte din programul de guvernare, fără așa ceva, nici nu cred că se va putea vorbi. Când spun posturi, mă refer la varianta unui guvern cu participare politică. În cazul în care se va opta pentru un guvern de tehnicieni, fără participare politică, probabil, iarăși, PSD va avea propunerile lui”, a comentat Lucian Dîrdală.

El a subliniat poziția în care se află liderul PSD Sorin Grindeanu, care trebuie să ofere membrilor de partid „o variantă foarte favorabilă”. În teritoriu, în ultimele luni, au existat unele reacții ale unor social-democrați care au contestat modul în care conducerea PSD a gestionat atât căderea guvernului, cât și situația politică ulterioară.

Un premier „de sacrificiu”, cu mandat limitat

Un scenariu avansat de politolog este ca PSD să-i solicite premierului desemnat angajamentul de a-și da demisia după rezolvarea problemelor economice urgente. El a apreciat că, în contextul actual, un premier „nu poate fi decât de sacrificiu”.

„Mă gândesc că poate una dintre solicitările PSD ar fi ca durata de viață a acestui cabinet să fie limitată, să fie un guvern de criză, sigur, până ce, în teorie, ar trebui să se îmbunătățească niște date economice, ar trebui să dispară spectrul retrogradării de către agențiile de rating și PSD ar putea să pună condiția ca, după îndeplinirea acestor obiective, guvernul să-și prezinte de la sine demisia - asta ar fi o propunere cât se poate de logică și să se meargă pe un guvern politic propriu-zis, caz în care PSD ar avea primul drept de a încerca formarea cabinetului”, a mai spus Dîrdală.

În același timp, politologul consideră că un eventual eșec al guvernului Niculescu ar putea să-l determine pe președintele Nicușor Dan să continue șirul desemnărilor cu liderul PSD Sorin Grindeanu.

„Nu cred că președintele României poate să convoace anticipate fără a încerca, indiferent cât de plăcută sau neplăcută ar fi această variantă, o desemnare din primul partid din Parlament - nu a încercat formula PSD. Pentru Sorin Grindeanu, funcția de prim-ministru ar însemna măcar o întărire a poziției în partid. Tind să cred că, în cazul unui eșec al domnului Niculescu, va mai fi o încercare. Exceptând AUR, nu cred că profită nimeni de pe urma anticipatelor”, a precizat politologul.