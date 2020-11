Premierul a publicat miercuri pe rețeaua socială Twitter un mesaj de felicitare pentru Trump că a fost reales, postare care a fost însă marcată cu un avertisment.

”Este destul de clar că poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru #încă4ani”, a scris miercuri pe Twitter premierul Sloveniei, Janez Janša.

„Cu cât mai multe întârzieri şi negare a faptelor de către #MSM (Main Stream Media, n.red.), cu atât mai mare triumful final pentru președinte. Felicitări Partidului Republican pentru rezultate puternice în SUA”, se mai arată în postare.

Its pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF