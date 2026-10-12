Alertă de dronă pe străzile din Cluj-Napoca, după ce un avion de jucărie cu telecomandă abandonat a speriat locuitorii

Un apel la numărul de urgență a mobilizat echipele de polițiști și pirotehniști din Cluj-Napoca în seara zilei de duminică, 11 octombrie 2026, după ce pe Calea Florești a fost observat un dispozitiv ce semăna cu o aeronavă fără pilot, relatează Actual de Cluj.

Într-un climat regional marcat de îngrijorările provocate de dronele care ajung din Ucraina în spațiul aerian al României, prezența obiectului pe carosabil a ridicat suspiciuni în rândul trecătorilor.

Echipele de intervenție s-au deplasat rapid la fața locului pentru a izola zona și a analiza obiectul din punct de vedere al siguranței publice.

Mobilizare de urgență pe Calea Florești din Cluj-Napoca

Sesizarea a fost înregistrată în jurul orei 20:00, iar la adresa indicată au ajuns echipajele de poliție, urmate de specialiștii pirotehniști din cadrul structurilor de intervenție.

Obiectul identificat pe stradă avea o configurație aerodinamică specifică unei aeronave de mici dimensiuni, motiv pentru care verificările s-au derulat cu maximă precauție.

În urma evaluării preliminare efectuate de pirotehniști, s-a stabilit că nu era vorba despre o dronă militară sau un echipament de supraveghere, ci despre un avion cu comandă de la distanță, destinat activităților de agrement sau modelism.

Rămâne de văzut cum a ajuns dispozitivul în mijlocul străzii, polițiștii continuând cercetările sub coordonarea unității de parchet competente pentru a identifica proprietarul și împrejurările exacte în care avionul de jucărie a fost pierdut sau abandonat.

Contextul de securitate și atenția sporită pentru obiectele zburătoare

Reacția autorităților din Cluj-Napoca survine pe fondul unei stări generale de alertă provocate de incidentele din ultimele luni din regiune, când aparate fără pilot și drone utilizate în conflictul din Ucraina au pătruns accidental în spațiul aerian al unor state membre NATO și UE.

Tensiunile la graniță și știrile privind pătrunderea neautorizată a unor obiecte de zbor în zona de frontieră au crescut vigilența populației.

În acest context, orice dispozitiv necunoscut cu formă aerodinamică descoperit în spațiul public este tratat ca o potențială amenințare până la verificarea oficială de către echipele specializate.