De Diana Meseșan,

Acești pacienți de dializă amestecați, indiferent dacă sunt infectați sau nu cu noul coronavirus, sunt bolnavi cronici, dependenți de anumite tratamente.

Povestea focarului bucureștean din clinica privată Diaverum este spusă prin ochii pacienților.



Unul dintre oamenii care au nevoie de dializă este tatăl Mariei. Bărbatul a început săptămâna trecută dializa la Diaverum din București, punctul de lucru din Sema Parc. A fost chiar în săptămâna în care România a înregistrat primii morți de COVID-2019. Al doilea deces a fost al unui bărbat care făcea dializă la un centru privat din București.



Cristina, medic de profesie, l-a întrebat pe tatăl ei: “Nu cumva o fi de acolo, unde mergi tu?”. “Nu cred, că e foarte liniștit personalul”, i-a răspuns tatăl.

Bărbatul face dializă de trei ori pe săptămână, marți, joi și sâmbătă. Un șofer îl ia de acasă în jurul orei 15, ridică apoi alte trei femei din zonă, și îi lasă pe toți la centru.



“Dializa începea pe la 5. Ei așteptau unul lângă altul. Personalul era fără măști”, a povestit, pentru Libertatea, fiica medic.



“I-am dat o mască să o poarte, a zis că îi e rușine să o țină, că nu poartă nimeni acolo”.



A mers la dializă, a ajuns în carantină



Marți, 24 martie, bărbatul a fost dus la ședința de dializă pe la ora 15, ca de obicei.



Patru ore mai târziu, a sunat-o pe Maria, să îi spună că nu vine acasă, că va fi dus în carantină.



I-a povestit că au venit cei de la DSP, însoțiți de poliție, jandarmi și le-au făcut teste pentru COVID-2019 tuturor celor din centru.



I-au înghesuit pe toți 30 ca pe vite, cu poliție și jandarmi, apoi i-au urcat în mașini și i-au dus undeva, fără să le spună unde merg! Tata a aflat că în Popești-Leordeni!

Maria

“Nu a întrebat nimeni dacă au vreun tratament, dacă au nevoie de ceva, mai ales având în vedere că vorbim de bolnavi cronici, cu multe probleme de sănătate și cu tratamente fără de care nu pot trăi!”, a povestit Maria într-o postare pe Facebook.



“Sunt 2 în cameră și sunt 4 paturi suprapuse!”



Femeia a sunat disperată la DSP, să afle locația, ca să-i poată duce medicamentele. Tatăl ei a făcut un infarct în toamnă și e dependent de anticoagulante. Nu i-a răspuns nimeni.



“Am sunat la 112 până la urmă. Le-am zis că e tentativă de omor. Într-un final s-a interesat polițistul”, a spus Maria.



“Foarte greu, și mai mult pe ghicite, am găsit centrul, oamenii din carantină scoteau capul pe geam. Eu nu am avut acces înăuntru, dar tata mi-a spus ca sunt 2 în cameră și sunt 4 paturi suprapuse! Asta în condițiile în care nu se știe exact cine e pozitiv și cine negativ!”



Centrul de carantină e într-o clădire galbenă, din Popești-Leordeni.



Reprezentanții Poliției Popești-Leordeni, contactați de Libertatea joi noaptea, au spus că pe ei nu i-a anunțat nimeni că ar fi fost adus cineva în centrul de carantină. Din câte știu ei, centrul ar fi încă gol.

“Toate secretele astea duc la morți de oameni”



Pacienților li s-a spus că vor merge joi la dializă, dar nu li s-a menționat unde. Aceștia sunt oameni ai căror rinichi nu funcționează și sunt dependenți de dializă. Nu pot să întrerupă tratamentul, prin urmare este foarte important să se asigure continuitatea acestuia.



După două zile de sunat non-stop la DSP, în final mi s-a răspuns și mi s-a spus că se consideră că toți au fost expuși și că ei nu au resurse să îi separe!

Maria

Mariei îi este teamă că tatăl ei se va îmbolnăvi în carantină. Și e furioasă că centrul le-a ascuns că știa de mai de mult de existența unor pacienți infectați. Al doilea român care a murit de COVID-2019 făcea dializă la clinica respectivă.



“Toate secretele astea duc la morți de oameni. Oamenii ăștia care fac dializă sunt foarte fragili”, spune Maria.



“Tata chiar s-a ferit, are dezinfectantul la el mereu. Eu am avut grijă de el, sunt medic. Dar asta nu mai ține de el!”

Un alt pacient, cu insuficiență renală și cardiacă, ajuns în carantină. Familia nu a știut nimic de el.

După ce Maria a făcut miercuri seară o postare pe Facebook despre situația tatălui ei, a primit mesaje și comentarii de la rudele altor pacienți de la același centru.



O altă femeie a povestit că nu a știut nimic de tatăl ei ore în șir. Acesta a fost dus la ședința de dializă, dar nu s-a mai întors acasă.



“Trebuia să fie adus ieri la ora 20.00 înapoi acasă de la dializă de la centrul Sema Parc însă nu a mai ajuns. Nu ne-a anunțat nimeni nimic, cu toate că aveau numărul aparținătorului, adică al mamei mele. Neavând telefonul la el, tatăl meu nu a putut lua legătura cu noi.



La centru, ieri seară nu răspundea nimeni pe nici un telefon, am avut noroc că am găsit numărul șoferului, care nu a știut să ne dea mai multe detalii, ne-a spus că au fost duși toți în izolare în Popești-Leordeni.



Azi am fost acolo să îi duc telefonul, medicamentele, deoarece pe lângă insuficiență renală are și o insuficiență cardiacă, haine de schimb etc. Am întrebat dacă au un doctor cu ei sau o asistentă, deoarece tatăl meu nu vede bine și nu îl lăsăm să își administreze singur schema de tratament, mi s-a spus că nu a venit încă nici un doctor și nici o asistentă.



Am avut noroc cu doamnă drăguță, care am înțeles că se ocupa de cei izolați, să îl ajute să își ia tratamentul. (…) Sunt foarte îngrijorată, deoarece este foarte slăbit și are nevoie de asistență. Repet, nu ne-a anunțat nimeni absolut nimic, nici de la centru de dializa, nici de la DSP. Am pus totul cap la cap din informațiile din ziare și am insistat cu telefoanele ca să aflăm adresa la care a fost dus….



L. E. Am uitat să precizez că au fost testați și așteaptă rezultatele”.

Un al treilea pacient, anunțat de șofer că ar putea ajunge la un hotel din Popești



În seara în care o parte dintre pacienții centrului de dializă Diaverum au ajuns în carantină, printre care și tatăl Mariei, și bărbatul fără telefon, un alt pacient a fost anunțat neoficial că s-ar putea să fie dus în carantină a doua zi.



“Și tatăl meu a fost în aceiași situație, cu precizarea că se înțelege foarte bine cu unul dintre șoferi. Aseară a primit un telefon de la șofer spunându-i că nu va veni la 6, ci la 9 și jumătate, și nu știe dacă îl va duce la centrul de dializă din Sema Parc sau la un hotel în Popești Leordeni”, a povestit pentru Libertatea fiica unui al treilea pacient de la același centru de dializă.



I-a spus să își ia un bagaj minim și eventuale medicamente, pentru că cei pe care i-a dus ieri i-a luat de la ultima tură de dializa și i-a dus direct acolo.

Fiica unui al treilea pacient de la același centru

Miercuri dimineața, pe 25 martie, bărbatul a fost dus la centrul de dializă alături de alți pacienți. Dar acolo nu li s-a făcut ședința de dializă, ci le-a fost prelevată o probă pentru testul de COVID-2019. De asta s-au ocupat angajați ai centrului de dializă, nu cei de la DSP, cum e procedura obișnuită, spune

cu uimire fiica.



“Apoi li s-a dat voie să stea în mașini. De la ora 11 ar fi trebuit să aștepte până la 14.30 să vină un echipaj să îi escorteze până în Popești”.



Cum s-a încheiat brambureala



Tatăl ei și-a cumpărat biscuiți și napolitane de la un Mega Image din Sema Parc, povestește fiica. Auzise că cei duși în carantină cu o zi în urmă nu au primit nimic de mâncare.



Dar în cele din urmă, pe la 11 și ceva, pacienții de pe tura respectivă, printre care și tatăl ei, au fost lăsați să meargă acasă. Nu au mai fost trimiși în carantină.



Practic, de la același centru autoritățile au trimis o parte dintre pacienții suspecți în carantină, iar pe alții i-au lăsat să se întoarcă acasă. O decizie complet arbitrară, având în vedere că rezultatele testelor nu au sosit pentru toți, deci nu se știa care e pozitiv și care e negativ.

Tatăl Mariei și pacientul care a plecat fără telefon la el așteaptă rezultatele testelor în centrul de carantină. Bărbatul care și-a făcut provizii de napolitane îl așteaptă acasă.



Nici unul dintre cei trei nu știe însă când și unde va face următoarea ședință de dializă, fără de care rinichii lor nu funcționează.

