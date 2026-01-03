Printre cei care și-au pierdut viața se numără și tânărul jucător italian de golf, Emanuele Galeppini, în vârstă de doar 16 ani.

Un mesaj emoționant a fost transmis de Alexandru Țiriac, nepotul celebrului Ion Țiriac, care a fost coleg de școală cu Emanuele. Acesta a apărut pe secțiunea Story a contului lui de Instagram.

„Odihnește-te în pace, frate. Nu te-am cunoscut atât de mult cât mi-aș fi dorit, dar vorbesc în numele tuturor când spun că îmi doresc ca familia ta să-și găsească liniștea. A fost o onoare și o plăcere să mergem la aceeași școală, om minunat. Odihnește-te în pace, Manu”, a scris acesta, subliniind, apoi, cât de fragilă este viața.

Alexandru a adăugat: „Această situație ne reamintește cât de fragili suntem. Într-o clipă, o persoană care zâmbea și se plimba fericită printre noi dispare pentru totdeauna”.

Anterior, Federația Italiană de Golf și-a exprimat, de asemenea, regretul profund pentru pierderea tânărului sportiv: „Emanuele Galeppini a întruchipat pasiunea și valorile autentice ale sportului. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Emanuele Galeppini a locuit în Dubai cu familia sa și a fost considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători din golful italian.

În aprilie 2025, a câștigat Omega Dubai Creek Amateur Open, atrăgând atenția experților cu talentul și maturitatea sa sportivă.

