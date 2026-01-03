Printre cei care și-au pierdut viața se numără și tânărul jucător italian de golf, Emanuele Galeppini, în vârstă de doar 16 ani.

Un mesaj emoționant a fost transmis de Alexandru Țiriac, nepotul celebrului Ion Țiriac, care a fost coleg de școală cu Emanuele. Acesta a apărut pe secțiunea Story a contului lui de Instagram.

„Odihnește-te în pace, frate. Nu te-am cunoscut atât de mult cât mi-aș fi dorit, dar vorbesc în numele tuturor când spun că îmi doresc ca familia ta să-și găsească liniștea. A fost o onoare și o plăcere să mergem la aceeași școală, om minunat. Odihnește-te în pace, Manu”, a scris acesta, subliniind, apoi, cât de fragilă este viața.

Alexandru a adăugat: „Această situație ne reamintește cât de fragili suntem. Într-o clipă, o persoană care zâmbea și se plimba fericită printre noi dispare pentru totdeauna”.

Anterior, Federația Italiană de Golf și-a exprimat, de asemenea, regretul profund pentru pierderea tânărului sportiv: „Emanuele Galeppini a întruchipat pasiunea și valorile autentice ale sportului. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Emanuele Galeppini a locuit în Dubai cu familia sa și a fost considerat unul dintre cei mai promițători tineri jucători din golful italian.

În aprilie 2025, a câștigat Omega Dubai Creek Amateur Open, atrăgând atenția experților cu talentul și maturitatea sa sportivă.

Citiți și Ce spun autoritățile din Elveția despre românul dat dispărut în urma incendiului din Crans-Montana