Alte 20 de milioane de ucraineni vor pleca în Europa, dacă Rusia câștigă războiul, spune Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un avertisment dur: până la 20 de milioane de cetățeni ucraineni ar putea fi forțați să-și părăsească țara și să caute refugiu în Europa dacă Rusia va prelua controlul asupra țării.

Criza migrației: cel mai mare exod din Europa postbelică

Potrivit publicației, invazia Rusiei, începută în februarie 2022, a declanșat cea mai mare criză de migrație din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Datele Eurostat arată că peste 4 milioane de ucraineni beneficiază în prezent de protecție temporară în Uniunea Europeană, cei mai mulți fiind găzduiți în Germania, Polonia și Republica Cehă.

Avertismentul lui Zelenski vine pe fondul unei ierni marcate de noi atacuri rusești, care pun presiune atât pe Ucraina, cât și pe statele europene ce oferă sprijin umanitar și financiar. În plus, Ucraina se confruntă cu o criză bugetară acută, iar Fondul Monetar Internațional estimează că deficitul bugetar al țării ar putea varia între 30 și 35 de miliarde de dolari în 2027.

Deși Uniunea Europeană a aprobat un pachet de sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, presiunile interne legate de creșterea costurilor energiei, alegerile viitoare și dezbaterile asupra bugetului pe termen lung al blocului comunitar complică acordarea unor fonduri suplimentare, notează Politico.

Populația Ucrainei, greu de estimat

Războiul a făcut imposibilă obținerea unor date precise privind populația rămasă în Ucraina, însă există metode care permit realizarea unor estimări relativ exacte, menționează RBC-Ucraina.

De asemenea, potrivit aceleiași surse, în iunie 2026 s-a înregistrat o creștere a numărului de ucraineni aflați sub protecție temporară în statele UE, deși în unele țări s-a remarcat o scădere a acestui număr.