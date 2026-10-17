Susține Susține

Disperarea unei voluntare canadiene care luptă în Ucraina: „Ard de furie, Trump ne întoarce spatele. Oamenii de aici, dacă renunță, vor muri”

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
Comentează
Colaj format din trei cadre ce prezintă o femeie cu părul scurt și blond, îmbrăcată într-o jachetă tactică cu camuflaj militar, vorbind în fața camerei și arătând un pachet de ilustrate/scrisori, pe imagini fiind suprapuse subtitrări în limba engleză.
April Huggett, medic de luptă canadian în Ucraina, critică administrația Trump și cere echipamente pentru militarii batalionului Alcatraz. Sursa foto: capturi video X / April Huggett
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

April Huggett, o voluntară canadiană care servește ca medic de luptă în armata ucraineană, a transmis un mesaj în care și-a exprimat furia față de deciziile administrației Trump și față de ceea ce consideră a fi abandonarea Ucrainei de către aliații săi. Într-o înregistrare publicată pe platforma X, ea vorbește despre atacurile asupra civililor, despre dificultățile cu care se confruntă militarii ucraineni și despre eforturile pe care le face pentru a le procura echipamentele necesare.

Cuprins:

April Huggett, o voluntară din provincia canadiană Columbia Britanică, a venit în Ucraina în 2022 pentru o misiune umanitară care trebuia să dureze doar 18 zile. Imaginile din Bucha au determinat-o să își schimbe viața, iar după ani în care a transportat alimente și apă în zone de front, a evacuat animale și a strâns fonduri pentru ajutor umanitar și echipamente militare, a decis să se alăture Forțelor Armate ale Ucrainei.

Din decembrie 2024, ea lucrează ca medic de luptă în serviciul medical al batalionului Alcatraz din cadrul Brigăzii 93 „Kholodnyi Yar”.

„Este ora 10 noaptea, într-o vineri. Pot auzi muzică alături, vecinii petrec puțin, iar eu încă muncesc pe rupte. Muncesc pe rupte în fiecare secundă a zilei pentru că băieții mei au nevoie de echipament. Fac asta și muncesc până la epuizare pentru că aliații noștri ne-au întors spatele”, și-a început April Huggett mesajul său.

HtmlCode

April Huggett critică administrația Trump

Voluntara canadiană afirmă că este furioasă și dezamăgită de deciziile Washingtonului, în condițiile în care Ucraina continuă să se confrunte cu atacuri rusești. „Sunt canadiancă. Sunt sergent junior în Forțele Armate ale Ucrainei. Iar acum îi privesc pe aliații noștri - aliații canadienilor, pe americani - cum administrația Trump ne întoarce spatele”, a declarat ea.

Huggett a vorbit și despre cetățenii străini care au venit să lupte alături de armata ucraineană. Potrivit acesteia, cel puțin 1.500 de canadieni s-au deplasat în Ucraina pentru a lupta, iar unii și-au pierdut viața.

„Nu știu câți canadieni și americani sunt dincolo, în Rusia, luptând împotriva noastră, dar știu că mult mai mulți sunt aici. Sunt mulți americani aici și cel puțin 1.500 de canadieni au venit să lupte aici; unii dintre ei și-au pierdut viața”, a spus voluntara.

Ea a criticat și decizia pe care o atribuie Statelor Unite de a relaxa sancțiunile privind motorina rusească. În opinia sa, măsura oferă Rusiei resurse financiare suplimentare pentru continuarea războiului. „Acum o săptămână, două autobuze pline cu civili din orașul meu au fost lovite de o bombă ghidată. 33 dintre ei au murit pe loc, iar alți 22 au fost răniți. Erau bucăți de piele care atârnau de plasele anti-dronă FPV”, a afirmat Huggett.

„Care a fost pedeapsa pe care SUA a dat-o Rusiei? Au ridicat sancțiunile pentru motorină. Da. Le-au permis să intre pe piața din SUA și pe piața mondială până pe 7 aprilie 2027, oferindu-le o grămadă de bani ca să poată ucide și mai mulți civili”, a adăugat ea.

Voluntara acuză Rusia că a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice

În mesajul său, April Huggett a criticat și modul în care administrația Trump a comunicat despre o presupusă încetare a focului care viza sectorul energetic.

Potrivit relatării sale, Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social o astfel de încetare a focului, fără clarificări suficiente, iar Ucraina ar fi respectat-o timp de trei zile. Huggett susține că Rusia a continuat însă să atace infrastructura energetică ucraineană.

„Apoi Trump scrie pe Truth Social și spune că există o încetare a focului - o încetare a focului pe sectorul energetic, fără alte clarificări, o încetare a focului energetic. Niciuna dintre părți nu știa despre asta, dar știți ce a făcut Zelenski? A respectat-o, pentru că încearcă orice pentru a-și ajuta civilii. Am respectat-o timp de trei zile. Ce a făcut Rusia? A lovit infrastructura noastră energetică”, a spus voluntara.

Ea a adăugat că, ulterior, Trump ar fi precizat că se referea la rafinării, nu la infrastructura energetică în ansamblu. „Dar noi nu avem nicio rafinărie, nu-i așa?”, a întrebat Huggett.

Canadianca a criticat și oprirea partajării unor informații secrete cu Ucraina, în special a celor necesare pentru interceptarea rachetelor balistice.

Ea susține că aceste arme sunt folosite pentru a lovi orașe și obiective civile, nu doar poziții de pe linia frontului. „Pentru rachete, rachete balistice. Alea nu lovesc linia frontului, nu sunt acolo ca să mă ucidă pe mine; se duc în orașe, lovesc supermarketuri, lovesc blocuri de locuințe, îngroapă familii întregi, ucid copii”, a afirmat ea.

Un alt subiect abordat de Hugget este reprezentat de serviciile de comunicații prin satelit Starshield și Starlink, pe care Ucraina le-a folosit în sprijinul operațiunilor militare.

Ea spune că a văzut un mesaj pe X potrivit căruia guvernul american ar fi recunoscut că ordinul privind Starshield a venit din interiorul administrației, fără să fie precizată persoana care l-a emis. Canadianca a explicat că Starshield, serviciul destinat utilizărilor guvernamentale și militare, nu este același lucru cu Starlink, serviciul comercial, și a descris modul în care funcționează abonamentul său personal.

„Nu știu multe despre abonamentele militare pe care le au ei, dar știu cum funcționează un Starlink. Plătești o anumită sumă pentru diferite abonamente. Abonamentul meu Roam îl pot folosi pe mașină, îl pot folosi peste tot, costă aproximativ 100 de dolari pe lună”, a spus ea.

Voluntara a explicat că serviciul său poate fi oprit sau pus pe pauză și că există restricții în funcție de tipul abonamentului. Din acest motiv, ea consideră că oprirea accesului la serviciile utilizate de militari ar putea fi realizată printr-o simplă modificare a setărilor.

„Desigur că au făcut-o, au făcut-o printr-un singur click și au tăcut. Una este să nu dai acestei țări rachete Patriot și modalități prin care să se apere, dar tu ai oprit singurul lucru pe care îl avem pentru dronele de interceptare!”, a declarat Huggett. Ea a subliniat că Ucraina și-a dezvoltat propria tehnologie, dar că aceasta depindea de terminalele Starlink.

„Au venit din închisori, au venit fără resurse”

O mare parte a mesajului său este dedicată militarilor pe care îi sprijină și pentru care încearcă să obțină echipamente. Huggett spune că aceștia sunt voluntari, inclusiv oameni care au venit din închisori și care nu dispuneau de resurse atunci când s-au alăturat unității.

„Tot ce pot face cu furia care arde în mine este să încerc să le obțin băieților mei cât mai mult echipament posibil, pentru că avem nevoie de el. Băieții mei sunt 100% voluntari. Au venit din închisori, au venit fără resurse, dar sunt atât de motivați și au o istețime a străzii pe care nu o are nimeni altcineva. Au supraviețuit toată viața lor și acum mor pentru oamenii din această țară”, a afirmat ea.

Voluntara a vorbit și despre atrocitățile descoperite în localități precum Bucha, Irpin și Izium, susținând că experiențele de acest fel fac imposibilă, în opinia sa, renunțarea la luptă.

„Și nu-mi pot imagina cum cineva, după ce a văzut Bucha, după ce a văzut Irpin, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Izyum, gropile comune, tortura și copiii morți, ar putea spune că ei ar trebui pur și simplu să renunțe!”, a spus Huggett.

Ea spune că, în eventualitatea unei ocupații rusești, ucrainenii care au luptat, au strâns fonduri sau au contribuit la susținerea armatei s-ar confrunta cu riscul de a fi uciși, închiși sau trimiși în lagăre de muncă: „Nu există altă cale de ieșire din asta pentru ucraineni decât să continue să lupte. Fie vei muri pe câmpul de luptă, fie vei muri de mâna unui rus când va intra în orașul tău. Asta este tot”.

Huggett: „Sunt mânrdă de Zelenski”

În înregistrare, April Huggett și-a exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pentru decizia acestuia de a continua apărarea țării și atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. „Așa că sunt mândră de Zelenski pentru decizia lui de a spune că vom continua să lovim rafinăriile de petrol și că vom continua să ne apărăm. S-ar putea să nu avem aliați, dar cel puțin ne putem baza pe președintele de aici că va continua să lupte, pentru că știe ce urmează dacă renunțăm”, a afirmat ea.

Spre finalul mesajului, voluntara a făcut un apel direct la cei care îi urmăresc înregistrarea, spunând că are nevoie de sprijin pentru a continua să procure echipamente militarilor.

„Deci, din nou, nu știu cine va privi asta, dar avem nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie de ajutorul vostru! Nu aș face vederi în mijlocul nopții, nu m-aș gândi să fac un videoclip despre o pălărie Kalush, nu m-aș duce la următorii donatori... Sunt epuizată!”, a spus ea.

Huggett a mărturisit că și-ar dori să poată avea o viață obișnuită, dar că își concentrează timpul și energia asupra strângerii de fonduri și a obținerii echipamentelor necesare unității sale: „Vreau să petrec ca băieții de alături, cu muzica tare, dar fiecare moment pe care îl pun în obținerea de echipament pentru băieții mei înseamnă mai mulți invadatori eliminați, iar asta este tot la ce mă pot gândi”.

Voluntara a afirmat că eforturile sale de a furniza echipamente militarilor au contribuit, în opinia sa, la eliminarea a mii de invadatori. „S-ar putea să trăiesc în iad acum, dar îmi voi petrece fiecare ultim moment din viață lucrând pentru a-i trimite pe acești invadatori înapoi în el. Se vor întoarce în Mordor, fie într-un sac pentru cadavre, fie pe picioarele lor. Este alegerea voastră”, și-a încheiat April Huggett mesajul.

April Huggett, de la ajutor umanitar la medic de luptă în Ucraina

În Ucraina, în timpul războiului, există multe categorii de străini. Sunt diplomații care ajung la Kiev însoțiți de echipe de securitate și cu programe atent pregătite. Sunt jurnaliștii care călătoresc spre est pentru câteva zile, înainte de a se întoarce la Varșovia, Berlin sau Londra. Sunt lucrătorii umanitari, voluntarii, aventurierii și, uneori, oameni ale căror motive sunt greu de înțeles. Apoi există o categorie mult mai restrânsă de străini pentru care Ucraina încetează să mai fie o cauză urmărită de la distanță și devine un angajament personal în jurul căruia își reorganizează întreaga viață. April Huggett face parte, fără îndoială, din această ultimă categorie, relatează publicația lvivherald.com.

Originară din provincia canadiană Columbia Britanică, ea nu avea origini ucrainene și nici o legătură specială cu Ucraina înainte de invazia rusă la scară largă din februarie 2022. Avea trei copii, o casă confortabilă și o afacere cu antichități. Imaginile care au început să apară din Bucha i-au schimbat însă direcția vieții. Ceea ce trebuia să fie o călătorie umanitară de numai 18 zile a condus-o, în cele din urmă, către Forțele Armate ale Ucrainei.

Huggett a organizat campanii de strângere de fonduri în Canada, inclusiv o vânzare de obiecte organizată într-un garaj, despre care s-a relatat că ar fi adunat aproximativ 7.000 de dolari. Apoi a călătorit în Ucraina cu ajutoare umanitare. Ulterior, a început să transporte alimente, apă și alte provizii în zone tot mai periculoase ale țării. În anii care au urmat, activitatea sa a dus-o în locuri precum Bahmut, Orihiv, Zaricine, Siversk și Kupiansk. S-a implicat și în evacuarea animalelor din zonele apropiate de front. În martie 2025, publicația Frontliner relata că fondurile strânse de Huggett ajunseseră în cele din urmă aproape de un milion de dolari, bani destinați ajutorului umanitar, echipamentelor militare și vehiculelor.

„Babtsia”, medicul care are grijă de militarii ucraineni

Huggett a rămas. În ianuarie 2024, ea transporta apă în Siversk, unde alimentarea cu energie electrică fusese deja întreruptă, iar civilii continuau să trăiască în condiții din ce în ce mai dificile. În același timp, oferea sprijin unor unități militare ucrainene care operau în regiunile Harkiv și Donețk, printre acestea numărându-se Brigada 93 Mecanizată Separată „Kholodnyi Yar”. Activitatea sa umanitară o aducea tot mai des în contact direct cu urmările luptelor și cu oameni ale căror vieți nu puteau fi protejate de efectele războiului.

Канадійка в українській армії | Ми боремося за майбутнє наших дітей

După ce a pierdut oameni pe care îi cunoștea și a văzut cum comunitățile pe care încercase să le susțină erau distruse treptat, Huggett a decis că activitatea umanitară, de una singură, nu mai era suficientă pentru ea.

În august 2024, a început să discute despre posibilitatea de a se alătura armatei ucrainene. Pe 9 decembrie 2024, a semnat un contract și s-a alăturat serviciului medical al batalionului Alcatraz din cadrul Brigăzii 93. Femeia care vânduse cândva antichități într-un orășel canadian liniștit, aflat într-o regiune montană, devenise medic de luptă într-una dintre cele mai experimentate formațiuni mecanizate ale Ucrainei.

Indicativul ei ucrainean este „Babtsia”, care înseamnă „bunică”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Razboi Stiri Ucraina Războiul Rusia-Ucraina Donald Trump Volodimir Zelenski
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Gsp.ro
Cum și-a ales Cătălina echipa favorită din București: „Prima oară am fost la FCSB, apoi am văzut atmosfera de acolo”
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Gsp.ro
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
Parteneri
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
Libertateapentrufemei.ro
„Eu să mănânc în același set de farfurii? Mănânc o lună, să zic, dar, după aceea...&quot;. Continuarea te lasă mască. Val de comentarii pentru Minodora, după declarațiile care au aprins Internetul
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
Avantaje.ro
WOW! Antonia &quot;a stins lumina&quot;! Cea mai scurtă și cea mai decoltată rochie, pe podium! 30 de imagini cu vedetele noastre, la Săptămâna Modei din București
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Mai multe mașini Chery Tiggo, o gamă de SUV-uri moderne, cu design premium și tehnologie avansată, disponibilă și în România
Știri România
07:42
Chinezii de la Chery vor folosi componente fabricate la Timișoara pentru mașinile produse în Europa
Un avion de vânătoare F/A-18 Hornet aflat în zbor la altitudine joasă, cu trenul de aterizare coborât
Știri România
07:25
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o țintă aeriană a fost detectată la nord de Plauru, în apropierea graniței. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol
Parteneri
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară
Adevarul.ro
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din primăvară
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
Fanatik.ro
Cât costă un weekend într-un oraș european unde berea este mai ieftină decât în București. Poți vedea și un meci de top
Munca în Germania pornește de la 13,90 euro pe oră. Cum se compară cu procesarea peștelui în Norvegia
Financiarul.ro
Munca în Germania pornește de la 13,90 euro pe oră. Cum se compară cu procesarea peștelui în Norvegia
Parteneri
Superliga.ro
Dinamo - FC Botoșani 2-0. Păstrează ecartul
Superliga.ro
Oțelul - Csikszereda 1-1. Duelul suferinței
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Andreea Esca
Stiri Mondene
09:54
Andreea Esca, apariție senzațională la Bucharest Fashion Week: „Lucruri bizare pentru mine, dar încercate”
Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu
Stiri Mondene
09:39
Gabi Bădălău vrea să se împace cu Claudia Pătrășcanu de dragul copiilor. I-a propus să se mute la București: „Mă rog de tine, te implor”
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Redactia.ro
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
Mediafax.ro
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Wowbiz.ro
Se schimbu0103 TOT! Dovezi u0218OC dupu0103 moartea Valentinei: u201eO pozu0103 cu doi bu0103rbau021bi care o... Vezi mai mult
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Observatornews.ro
Gestul unei românce pe aeroportul din Miami a salvat viața unui bărbat. Elena nu a stat o clipă pe gânduri
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Diana Stoica
Politică
09:51
Diana Stoica, deputat USR, a explicat de ce a trimis un mesaj homofob pe grupul Comisiei Europene: „O să fiu mai atentă pe viitor”
Marian Neacșu a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016. Foto: Hepta
Politică
16 oct.
Cum a răspuns Luca Niculescu la întrebarea despre Marian Neacșu, propus de PSD la Ministerul de Interne, deși a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în 2016
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”
Fanatik.ro
Alimentul pe care Gigi Becali nu îl mai mănâncă: “Doar îl mestec și-l scuip!”
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Auto
10:35
Dacia 1300 zburătoare a lui „Nea Ghiță”, virală pe internet, în stil Tesla Roadster: „La noi e cu propulsie pe țuică”
Stiri Mondene
10:31
Cine a achitat tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Ce a dezvăluit vedeta
Știri Externe
10:21
Disperarea unei voluntare canadiene care luptă în Ucraina: „Ard de furie, Trump ne întoarce spatele. Oamenii de aici, dacă renunță, vor muri”
Analiză
Știri România
10:00
Cum a ajuns gigantul elvețian VAT să investească masiv în România. Valvele fabricate la Arad sunt folosite în industria semiconductorilor
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:18
Fostul șef DGIPI condamnat pentru favorizarea lui Puiu Popoviciu obține daune de 250.000 de lei, după achitare, din partea statului român
Știri România
08:54
Prognoza ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în România: ce regiuni vor avea mai multă zăpadă
Lifestyle
16 oct.
Hârtia igienică dispare în 2026: ce o înlocuiește și devine trend global
Lifestyle
16 oct.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026. Soarele va intra în zodia Scorpionului
Cine poate afla câți bani are o persoană decedată în bancă - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
08:44
Cine poate afla câți bani avea o persoană decedată în bancă
fațada hotelului The Plaza, New York, SUA
Cultură și Vacanțe
08:36
Hotelul Plaza din „Singur acasă 2” se închide patru ani pentru renovări masive
Ellen Carter și Connor Gill
Cultură și Vacanțe
06:30
Cum să călătorești prin lume fără să cheltuiești bani pe cazare, dar să ai condiții de lux: „Am ajuns în 18 țări”
O femeie care culege prune din copac
Lifestyle
06:00
Cele 3 alimente gustoase care nu te îngrașă niciodată, recomandate de un antrenor de fitness
O femeie și un bărbat merg rapid prin parc într-o zi de toamnă
Lifestyle
05:45
Alergare sau mers pe jos, ce este mai bun pentru sănătate
horoscopul zilei de astăzi 17 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
16 oct.
Horoscop 17 octombrie 2026. Leii sunt tentați să își folosească întreaga autoritate pentru a-și impune părerea într-o problemă de serviciu
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
Sorin Gabriel Ionescu în costum albastru închis și cămașă albă, în timp ce vorbește la microfon
Știri România
16 oct.
Nota obținută de Sorin Ionescu la prima probă a concursului pentru directori. Este propus ministru delegat pentru învățământul preuniversitar în Guvernul Niculescu
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au rupt coaliția PSD-PNL în aprilie 2026, după 5 ani. Foto: Profimedia
Știri România
16 oct.
Ilie Bolojan a răbufnit la adresa PSD: „Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți. Când nu au votat legea salarizării sau acum, după ce am pierdut 770 de milioane de euro?”
Un doctor îmbrăcat în halat alb, purtând un stetoscop în jurul gâtului, care ține o seringă cu ac și un flacon mic de sticlă
Știri România
16 oct.
Criză temporară de vaccin antigripal în farmacii. Când vin cele 600.000 de doze din noua tranșă
Harta interactivă a clădirilor patrimoniu din Pitești. Sursa foto: Denis Grigorescu
Știri România
16 oct.
Primul oraș din România cu o hartă interactivă a clădirilor de patrimoniu în pericol de degradare. Cum pot fi depuse propuneri
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Nicușor Dan, consultări cu Partidul Social Democrat. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Ce-ai de faci așa, Nicușor?, pesedistule!
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu