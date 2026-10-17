Disperarea unei voluntare canadiene care luptă în Ucraina: „Ard de furie, Trump ne întoarce spatele. Oamenii de aici, dacă renunță, vor muri”

April Huggett, o voluntară canadiană care servește ca medic de luptă în armata ucraineană, a transmis un mesaj în care și-a exprimat furia față de deciziile administrației Trump și față de ceea ce consideră a fi abandonarea Ucrainei de către aliații săi. Într-o înregistrare publicată pe platforma X, ea vorbește despre atacurile asupra civililor, despre dificultățile cu care se confruntă militarii ucraineni și despre eforturile pe care le face pentru a le procura echipamentele necesare.

April Huggett, o voluntară din provincia canadiană Columbia Britanică, a venit în Ucraina în 2022 pentru o misiune umanitară care trebuia să dureze doar 18 zile. Imaginile din Bucha au determinat-o să își schimbe viața, iar după ani în care a transportat alimente și apă în zone de front, a evacuat animale și a strâns fonduri pentru ajutor umanitar și echipamente militare, a decis să se alăture Forțelor Armate ale Ucrainei.

Din decembrie 2024, ea lucrează ca medic de luptă în serviciul medical al batalionului Alcatraz din cadrul Brigăzii 93 „Kholodnyi Yar”.

„Este ora 10 noaptea, într-o vineri. Pot auzi muzică alături, vecinii petrec puțin, iar eu încă muncesc pe rupte. Muncesc pe rupte în fiecare secundă a zilei pentru că băieții mei au nevoie de echipament. Fac asta și muncesc până la epuizare pentru că aliații noștri ne-au întors spatele”, și-a început April Huggett mesajul său.

April Huggett critică administrația Trump

Voluntara canadiană afirmă că este furioasă și dezamăgită de deciziile Washingtonului, în condițiile în care Ucraina continuă să se confrunte cu atacuri rusești. „Sunt canadiancă. Sunt sergent junior în Forțele Armate ale Ucrainei. Iar acum îi privesc pe aliații noștri - aliații canadienilor, pe americani - cum administrația Trump ne întoarce spatele”, a declarat ea.

Huggett a vorbit și despre cetățenii străini care au venit să lupte alături de armata ucraineană. Potrivit acesteia, cel puțin 1.500 de canadieni s-au deplasat în Ucraina pentru a lupta, iar unii și-au pierdut viața.

„Nu știu câți canadieni și americani sunt dincolo, în Rusia, luptând împotriva noastră, dar știu că mult mai mulți sunt aici. Sunt mulți americani aici și cel puțin 1.500 de canadieni au venit să lupte aici; unii dintre ei și-au pierdut viața”, a spus voluntara.

Ea a criticat și decizia pe care o atribuie Statelor Unite de a relaxa sancțiunile privind motorina rusească. În opinia sa, măsura oferă Rusiei resurse financiare suplimentare pentru continuarea războiului. „Acum o săptămână, două autobuze pline cu civili din orașul meu au fost lovite de o bombă ghidată. 33 dintre ei au murit pe loc, iar alți 22 au fost răniți. Erau bucăți de piele care atârnau de plasele anti-dronă FPV”, a afirmat Huggett.

„Care a fost pedeapsa pe care SUA a dat-o Rusiei? Au ridicat sancțiunile pentru motorină. Da. Le-au permis să intre pe piața din SUA și pe piața mondială până pe 7 aprilie 2027, oferindu-le o grămadă de bani ca să poată ucide și mai mulți civili”, a adăugat ea.

Voluntara acuză Rusia că a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice

În mesajul său, April Huggett a criticat și modul în care administrația Trump a comunicat despre o presupusă încetare a focului care viza sectorul energetic.

Potrivit relatării sale, Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social o astfel de încetare a focului, fără clarificări suficiente, iar Ucraina ar fi respectat-o timp de trei zile. Huggett susține că Rusia a continuat însă să atace infrastructura energetică ucraineană.

„Apoi Trump scrie pe Truth Social și spune că există o încetare a focului - o încetare a focului pe sectorul energetic, fără alte clarificări, o încetare a focului energetic. Niciuna dintre părți nu știa despre asta, dar știți ce a făcut Zelenski? A respectat-o, pentru că încearcă orice pentru a-și ajuta civilii. Am respectat-o timp de trei zile. Ce a făcut Rusia? A lovit infrastructura noastră energetică”, a spus voluntara.

Ea a adăugat că, ulterior, Trump ar fi precizat că se referea la rafinării, nu la infrastructura energetică în ansamblu. „Dar noi nu avem nicio rafinărie, nu-i așa?”, a întrebat Huggett.

Canadianca a criticat și oprirea partajării unor informații secrete cu Ucraina, în special a celor necesare pentru interceptarea rachetelor balistice.

Ea susține că aceste arme sunt folosite pentru a lovi orașe și obiective civile, nu doar poziții de pe linia frontului. „Pentru rachete, rachete balistice. Alea nu lovesc linia frontului, nu sunt acolo ca să mă ucidă pe mine; se duc în orașe, lovesc supermarketuri, lovesc blocuri de locuințe, îngroapă familii întregi, ucid copii”, a afirmat ea.

April Huggett, despre Starshield și Starlink: „Au făcut-o printr-un singur click”

Un alt subiect abordat de Hugget este reprezentat de serviciile de comunicații prin satelit Starshield și Starlink, pe care Ucraina le-a folosit în sprijinul operațiunilor militare.

Ea spune că a văzut un mesaj pe X potrivit căruia guvernul american ar fi recunoscut că ordinul privind Starshield a venit din interiorul administrației, fără să fie precizată persoana care l-a emis. Canadianca a explicat că Starshield, serviciul destinat utilizărilor guvernamentale și militare, nu este același lucru cu Starlink, serviciul comercial, și a descris modul în care funcționează abonamentul său personal.

„Nu știu multe despre abonamentele militare pe care le au ei, dar știu cum funcționează un Starlink. Plătești o anumită sumă pentru diferite abonamente. Abonamentul meu Roam îl pot folosi pe mașină, îl pot folosi peste tot, costă aproximativ 100 de dolari pe lună”, a spus ea.

Voluntara a explicat că serviciul său poate fi oprit sau pus pe pauză și că există restricții în funcție de tipul abonamentului. Din acest motiv, ea consideră că oprirea accesului la serviciile utilizate de militari ar putea fi realizată printr-o simplă modificare a setărilor.

„Desigur că au făcut-o, au făcut-o printr-un singur click și au tăcut. Una este să nu dai acestei țări rachete Patriot și modalități prin care să se apere, dar tu ai oprit singurul lucru pe care îl avem pentru dronele de interceptare!”, a declarat Huggett. Ea a subliniat că Ucraina și-a dezvoltat propria tehnologie, dar că aceasta depindea de terminalele Starlink.

„Au venit din închisori, au venit fără resurse”

O mare parte a mesajului său este dedicată militarilor pe care îi sprijină și pentru care încearcă să obțină echipamente. Huggett spune că aceștia sunt voluntari, inclusiv oameni care au venit din închisori și care nu dispuneau de resurse atunci când s-au alăturat unității.

„Tot ce pot face cu furia care arde în mine este să încerc să le obțin băieților mei cât mai mult echipament posibil, pentru că avem nevoie de el. Băieții mei sunt 100% voluntari. Au venit din închisori, au venit fără resurse, dar sunt atât de motivați și au o istețime a străzii pe care nu o are nimeni altcineva. Au supraviețuit toată viața lor și acum mor pentru oamenii din această țară”, a afirmat ea.

Voluntara a vorbit și despre atrocitățile descoperite în localități precum Bucha, Irpin și Izium, susținând că experiențele de acest fel fac imposibilă, în opinia sa, renunțarea la luptă.

„Și nu-mi pot imagina cum cineva, după ce a văzut Bucha, după ce a văzut Irpin, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Izyum, gropile comune, tortura și copiii morți, ar putea spune că ei ar trebui pur și simplu să renunțe!”, a spus Huggett.

Ea spune că, în eventualitatea unei ocupații rusești, ucrainenii care au luptat, au strâns fonduri sau au contribuit la susținerea armatei s-ar confrunta cu riscul de a fi uciși, închiși sau trimiși în lagăre de muncă: „Nu există altă cale de ieșire din asta pentru ucraineni decât să continue să lupte. Fie vei muri pe câmpul de luptă, fie vei muri de mâna unui rus când va intra în orașul tău. Asta este tot”.

Huggett: „Sunt mânrdă de Zelenski”

În înregistrare, April Huggett și-a exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pentru decizia acestuia de a continua apărarea țării și atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. „Așa că sunt mândră de Zelenski pentru decizia lui de a spune că vom continua să lovim rafinăriile de petrol și că vom continua să ne apărăm. S-ar putea să nu avem aliați, dar cel puțin ne putem baza pe președintele de aici că va continua să lupte, pentru că știe ce urmează dacă renunțăm”, a afirmat ea.

Spre finalul mesajului, voluntara a făcut un apel direct la cei care îi urmăresc înregistrarea, spunând că are nevoie de sprijin pentru a continua să procure echipamente militarilor.

„Deci, din nou, nu știu cine va privi asta, dar avem nevoie de ajutorul vostru. Am nevoie de ajutorul vostru! Nu aș face vederi în mijlocul nopții, nu m-aș gândi să fac un videoclip despre o pălărie Kalush, nu m-aș duce la următorii donatori... Sunt epuizată!”, a spus ea.

Huggett a mărturisit că și-ar dori să poată avea o viață obișnuită, dar că își concentrează timpul și energia asupra strângerii de fonduri și a obținerii echipamentelor necesare unității sale: „Vreau să petrec ca băieții de alături, cu muzica tare, dar fiecare moment pe care îl pun în obținerea de echipament pentru băieții mei înseamnă mai mulți invadatori eliminați, iar asta este tot la ce mă pot gândi”.

Voluntara a afirmat că eforturile sale de a furniza echipamente militarilor au contribuit, în opinia sa, la eliminarea a mii de invadatori. „S-ar putea să trăiesc în iad acum, dar îmi voi petrece fiecare ultim moment din viață lucrând pentru a-i trimite pe acești invadatori înapoi în el. Se vor întoarce în Mordor, fie într-un sac pentru cadavre, fie pe picioarele lor. Este alegerea voastră”, și-a încheiat April Huggett mesajul.

April Huggett, de la ajutor umanitar la medic de luptă în Ucraina

În Ucraina, în timpul războiului, există multe categorii de străini. Sunt diplomații care ajung la Kiev însoțiți de echipe de securitate și cu programe atent pregătite. Sunt jurnaliștii care călătoresc spre est pentru câteva zile, înainte de a se întoarce la Varșovia, Berlin sau Londra. Sunt lucrătorii umanitari, voluntarii, aventurierii și, uneori, oameni ale căror motive sunt greu de înțeles. Apoi există o categorie mult mai restrânsă de străini pentru care Ucraina încetează să mai fie o cauză urmărită de la distanță și devine un angajament personal în jurul căruia își reorganizează întreaga viață. April Huggett face parte, fără îndoială, din această ultimă categorie, relatează publicația lvivherald.com.

Originară din provincia canadiană Columbia Britanică, ea nu avea origini ucrainene și nici o legătură specială cu Ucraina înainte de invazia rusă la scară largă din februarie 2022. Avea trei copii, o casă confortabilă și o afacere cu antichități. Imaginile care au început să apară din Bucha i-au schimbat însă direcția vieții. Ceea ce trebuia să fie o călătorie umanitară de numai 18 zile a condus-o, în cele din urmă, către Forțele Armate ale Ucrainei.

Huggett a organizat campanii de strângere de fonduri în Canada, inclusiv o vânzare de obiecte organizată într-un garaj, despre care s-a relatat că ar fi adunat aproximativ 7.000 de dolari. Apoi a călătorit în Ucraina cu ajutoare umanitare. Ulterior, a început să transporte alimente, apă și alte provizii în zone tot mai periculoase ale țării. În anii care au urmat, activitatea sa a dus-o în locuri precum Bahmut, Orihiv, Zaricine, Siversk și Kupiansk. S-a implicat și în evacuarea animalelor din zonele apropiate de front. În martie 2025, publicația Frontliner relata că fondurile strânse de Huggett ajunseseră în cele din urmă aproape de un milion de dolari, bani destinați ajutorului umanitar, echipamentelor militare și vehiculelor.

„Babtsia”, medicul care are grijă de militarii ucraineni

Huggett a rămas. În ianuarie 2024, ea transporta apă în Siversk, unde alimentarea cu energie electrică fusese deja întreruptă, iar civilii continuau să trăiască în condiții din ce în ce mai dificile. În același timp, oferea sprijin unor unități militare ucrainene care operau în regiunile Harkiv și Donețk, printre acestea numărându-se Brigada 93 Mecanizată Separată „Kholodnyi Yar”. Activitatea sa umanitară o aducea tot mai des în contact direct cu urmările luptelor și cu oameni ale căror vieți nu puteau fi protejate de efectele războiului.

După ce a pierdut oameni pe care îi cunoștea și a văzut cum comunitățile pe care încercase să le susțină erau distruse treptat, Huggett a decis că activitatea umanitară, de una singură, nu mai era suficientă pentru ea.

În august 2024, a început să discute despre posibilitatea de a se alătura armatei ucrainene. Pe 9 decembrie 2024, a semnat un contract și s-a alăturat serviciului medical al batalionului Alcatraz din cadrul Brigăzii 93. Femeia care vânduse cândva antichități într-un orășel canadian liniștit, aflat într-o regiune montană, devenise medic de luptă într-una dintre cele mai experimentate formațiuni mecanizate ale Ucrainei.