MAE de la Chișinău a subliniat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil şi expres al autorităţilor de la Chişinău. În acest context, diplomația moldoveană a solicitat părţii ruse să se abţină de la deschiderea secţiilor de votare în Transnistria, o regiune separatistă din estul Republicii Moldova folosită de Rusia pentru a destabiliza regiunea.

Săptămâna trecută, liderul administrației separatiste din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a anunţat că regimul de la Moscova intenţionează să deschidă 17 secţii de votare în stânga Nistrului pentru alegerile legislative din Rusia.

A doua zi, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada Rusiei la Chişinău a coordonat cu autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova deschiderea unei singure secţii de votare, la Chişinău. Diplomația moldoveană a calificat drept „inacceptabilă” intenţia Moscovei de a deschide alte 16 secţii de votare într-o regiune care nu este controlată de facto de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, dar care este de jure parte a Republicii Moldova.

Miercuri, ministrul de Externe Mihai Popşoi a anunţat, după şedinţa Guvernului, că instituția pe care o conduce va transmite o notă de protest Ambasadei Rusiei la Chişinău în legătură cu planurile de a deschide secții de votare în Transnistria.

Șeful diplomației moldovene a subliniat că „orice altă secţie de vot deschisă fără acordul autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova este un demers neprietenos”. „Vom face acest lucru cunoscut inclusiv prin nota de protest care urmează să o transmitem Federaţiei Ruse”, a insistat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE