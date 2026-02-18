Planurile de deszăpezire din București sunt considerate „foarte vechi”

Circulația se desfășoară cu dificultate pe marile bulevarde din București, dar și pe străzile secundare.

„Toți oamenii și utilajele au fost toată noaptea pe străzi. Ideal ar fi ca oamenii să lase mașinile acasă, să circule cu transportul în comun. Stațiile nu sunt deszăpezite, știu că au trimis oameni să rezolve lucrurile astea, evident nu se pot întâmpla imediat”, a precizat, la Antena 3, Andrei Nistor, prefectul Capitalei.

El susține că autoritățile nu au fost luate pe nepregătite, dar că pe anumite sectoare din Capitală sunt probleme cu modul în care se derulează contractele de deszăpezire.

„E cod roșu, ninge foarte mult, planurile de deszăpezire sunt foarte vechi, când ne vom liniști va trebui să revizuim toate planurile, să fim mai bine pregătiți. Nu cred că ne-a luat iarna pe nepregătite, dar punctual, în anumite sectoare, sunt unele probleme despre cum se derulează contractele de deszăpezire și ce cheltuieli pot angaja primăriile extra, adică nu prea pot angaja cheltuieli extra”, a mai adăugat prefectul Capitalei.

Circulaţia STB, afectată în Bucureşti din cauza ninsorii şi viscolului

Ninge neîncetat în București de mai multe ore, iar în unele zone stratul de zăpadă măsoară și 45 de centimetri. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, care au fost valabile până la ora 8.20.

În contextul avertizării meteorologice, circulația transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală, anunță STB.

„Echipele STB acționează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice”, a transmis STB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE