Un casier în vârstă de 23 de ani al lanțului de supermarketuri Billa din Linz, Austria, este acuzat că ar fi acordat în mod repetat reduceri nejustificate clienților. Potrivit procurorilor, prejudiciul s-ar ridica la aproximativ 26.000 de euro. Tânărul va ajunge în fața instanței, fiind acuzat de abuz de încredere.

Casierul ar fi acordat clienților reduceri „din reflex”, de până la 50%

Un angajat al lanțului de supermarketuri Billa din Austria va ajunge în fața instanței după ce ar fi acordat clienților reduceri prea mari.

Procuratura din Linz îl acuză pe tânărul în vârstă de 23 de ani de infracțiunea de abuz de încredere. Potrivit acuzațiilor, bărbatul ar fi profitat de poziția sa de casier într-o filială Billa din Linz pentru a acorda, timp de mai multe luni în 2025, reduceri de preț aleatorii, de până la 50%, clienților supermarketului.

Compania ar fi suferit, astfel, un prejudiciu de aproximativ 26.000 de euro. Totul a fost descoperit în urma unui control intern realizat de departamentul de management al vânzărilor, iar atunci când a fost confruntat de angajator cu situația, tânărul ar fi recunoscut că a acordat reducerile. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Procuraturii, el ar fi explicat că a oferit reducerile „din reflex”, că era într-o perioadă dificilă din punct de vedere psihic și își dorea să fie bine văzut de clienți. În fața autorităților de anchetă însă, nu ar fi recunoscut acuzațiile. În cursul audierii în calitate de suspect, acesta a ales să păstreze tăcerea.

Tânărul nu are antecedente, iar în cazul său se aplică prezumția de nevinovăție. Procesul penal este programat pentru miercuri, relatează publicația Der Standard.

Ce prevede legea austriacă pentru infracțiunea de abuz de încredere

Infracțiunea de abuz de încredere este prevăzută la articolul 153 din Codul penal austriac.

Potrivit textului de lege, persoana care își folosește în mod conștient, în mod abuziv, autoritatea de a dispune de bunurile altcuiva sau de a obliga o altă persoană și, prin aceasta, provoacă un prejudiciu patrimonial poate fi pedepsită cu închisoare de până la șase luni sau cu amendă de până la 360 de zile-amendă.

Autoritatea este considerată abuzată atunci când sunt încălcate, într-un mod nejustificabil, regulile care au rolul de a proteja patrimoniul persoanei îndreptățite economic.