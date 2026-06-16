Frustrare în echipa „Applied AI”

Un început tensionat a marcat o prezentare internă transmisă în direct către mii de angajați Meta în această săptămână. Un angajat a întrerupt prezentarea cu o izbucnire furioasă, scrie derstandard.de.

Potrivit relatărilor citate de revista Wired, persoana a strigat că angajații sunt doar „cățeii companiei” și a cerut moderatorilor să transmită unui manager AI că este „un rahat”. Incidentul este prezentat ca vârful unui val de nemulțumiri în creștere în cadrul echipei „Applied AI”.

Noua unitate „Applied AI” a fost creată în martie și reunește aproximativ 6.500 de dezvoltatori și product manageri, cu rolul de a sprijini dezvoltarea modelelor de inteligență artificială din Meta Superintelligence Labs. Însă mai mulți angajați susțin că rolurile lor s-au schimbat radical, iar munca a devenit degradantă profesional. Potrivit mărturiilor anonime citate de Wired, mulți ingineri cu experiență spun că au fost mutați de la activități complexe la sarcini repetitive, destinate antrenării modelelor AI.

„E pur și simplu un Gulag”

Printre acestea se numără generarea de „puzzle-uri de programare” folosite pentru testarea performanței modelelor. Un angajat a descris situația astfel: „E pur și simplu un Gulag. Dintr-odată, viața ta nu mai are niciun sens, abia mai interacționezi cu cineva, nu faci decât să îndeplinești aceste sarcini săptămână de săptămână”. Alți angajați au descris munca drept „distrugătoare de suflete”.

De asemenea, unii spun că au fost practic obligați să accepte transferul, având doar opțiunea de a intra în echipă sau de a părăsi compania, motiv pentru care se numesc intern „conscriși”.

Monitorizarea clicurilor și apăsărilor de taste ale angajaților

Tensiunile au fost amplificate și de alte inițiative interne Meta, inclusiv un program de monitorizare a clicurilor și apăsărilor de taste ale angajaților din SUA, pentru generarea de date de antrenare AI.

Peste 1.600 de angajați au semnat o petiție prin care cer oprirea programului.

Ca răspuns, compania a introdus doar ajustări minore, permițând pauze de până la 30 de minute sau solicitarea de excepții.

Conducerea Meta recunoaște dificultățile interne. Directorul departamentului de produse Cris Cox a descris mediul de lucru drept „dificil” și „brutal”, cauzat de „nebunia din compania asta”.

El a comparat situația cu „a alerga un maraton într-o furtună cu grindină, iar apoi coechipierul tău este schimbat și apoi ești schimbat și tu”.

CEO-ul Mark Zuckerberg a transmis, într-un memo intern, că restructurările au fost însoțite de greșeli, dar a promis că nu vor mai exista concedieri masive în acest an.

Meta a concediat 8.000 de angajați

În luna precedentă, Meta a eliminat aproximativ 8.000 de posturi, adică aproximativ 10% din forță de muncă, într-un proces amplu de reorganizare orientat către AI.

În același timp, raportul angajați–manageri din „Applied AI” a ajuns, în unele cazuri, la 50 la 1, ceea ce a fost considerat de conducere un dezechilibru.

Zuckerberg a anunțat că aceste structuri vor fi ajustate și că vor fi create noi roluri în lunile următoare.

Deși Meta își propune să devină „cel mai bun loc pentru cei mai talentați oameni din lume”, nemulțumirile interne indică o realitate tensionată în divizia de AI.

Zuckerberg a admis însă că vor mai exista greșeli în procesul de reorganizare. În paralel, apar și informații că CEO-ul lucrează personal la un „AI clone” care ar putea comunica în numele său cu angajații.

Recent, Oracle a pus capăt contractelor de muncă a aproximativ 30.000 de angajați printr-un e-mail, Microsoft încurajează 16.000 de angajați din SUA să plece în mod voluntar, iar Cloudflare a anunțat concedierea a 1.100 de angajați, echivalentul a 20% din forța sa de muncă, într-un proces de automatizare bazat pe inteligență artificială.

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