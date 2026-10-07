Un caz revoltător a avut loc în localitatea Florești, județul Cluj, unde o proprietară stabilită în străinătate și-a găsit locuința închiriată devastată și plină de mormane de gunoi.

Ea, studentă la Drept, iar el, absolvent de Medicină

Deși chiriașii formau un cuplu tânăr educat - ea, studentă la Drept, iar el, absolvent de Medicină -, spațiul a fost lăsat într-o stare avansată de degradare, mizerie și abandon.

Femeia închiriase locuința pe o perioadă de trei ani, timp în care nu a efectuat inspecții periodice, având încredere în profilul tinerilor și în comunicarea politicoasă cu aceștia, relatează Știri de Cluj.

Problemele au ieșit la iveală când vecinii au sesizat mirosuri insuportabile și mizerie pe scara blocului, fiind necesară la un moment dat chiar intervenția poliției.

Chiriașii au părăsit locuința în secret, fără a anunța rezilierea contractului, continuând totuși să achite chiria timp de o lună și jumătate pentru a ascunde fapta.

În primăvara acestui an, proprietara și soțul ei s-au întors în țară pentru a verifica imobilul. La intrare, aceștia au descoperit că alimentarea cu energie electrică fusese tăiată, iar încăperile erau pline de mormane de gunoi, haine, încălțăminte abandonată și mobilier distrus.

Renovarea, estimată la 8.000 de euro

Starea în care se afla apartamentul și aerul greu de suportat au determinat-o pe proprietară să se teamă inițial că în interior s-ar putea afla persoane decedate.

„Nu am știut ce s-a întâmplat în apartament până anul ăsta, când am mers în aprilie, în care era șoc și groază. Am crezut că avem cadavre, că nu era nici lumină, a fost deconectat curentul. Nu mi-era clar, pentru că aveam impresia că au fugit de acolo, că au rămas și papuci, și haine și toate erau așa intacte. Și am crezut că el a fugit cumva pentru că s-a întâmplat ceva, o crimă, ceva”, a povestit proprietara.

Ulterior, fostul chiriaș a recunoscut parțial pagubele și a trimis o firmă de curățenie. Totodată, acesta ar fi spus că o parte din daune au fost provocate de animalele de companie pe care le deținea.

„Mi-a plătit și ceva daune, adică paturile erau rupte, după cum ați văzut, nu aveam paturi. Fotoliul, la fel, avea și doi câini. Și mi-a rambursat parțial, doar ce era vizibil. Dar pentru o renovare totală a costat mult mai mult”, a explicat proprietara.

Cu toate acestea, renovarea completă a spațiului a necesitat o investiție estimată la 8.000 de euro din partea proprietarilor. Proprietara a făcut publice imaginile pentru a atrage atenția tuturor celor care oferă imobile spre închiriere cu privire la importanța verificărilor periodice ale spațiilor deținute.

Stabilită de mai mulți ani în străinătate, proprietara apartamentului din Florești, județul Cluj, a decis să își facă publică povestea pentru a-i avertiza pe alți români care aleg să își dea proprietățile spre închiriere.