„Armata israeliană a aerului l-a lovit şi eliminat pe comandantul brigăzii Hamas din Khan Younis, Rafa Salama, în zona Khan Younis”, se arată în comunicat.

Acesta era „unul dintre complicii apropiaţi ai lui Mohammed Deif, comandantul aripii militare a Hamas”, precizează autoritățile israeliene.

Sâmbătă, 13 iulie, Israelul a anunţat că a vizat doi lideri Hamas de rang înalt, Mohammed Deif şi Rafa Salama, respectiv şeful aripii militare şi comandantul Hamas de la Khan Younis. Cei doi au fost prezentaţi drept „doi organizatori ai masacrului din 7 octombrie 2023 din Israel”.

„Lovitura a fost efectuată într-o zonă închisă gestionată de Hamas şi unde, conform informaţiilor noastre, erau prezenţi doar terorişti Hamas şi nu se afla niciun civil”, a adăugat armata israeliană.

În schimb, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, raidul de sâmbătă a ucis 92 de palestinieni din tabăra de strămutaţi de la al-Mawasi, în apropiere de Khan Younis, victimele fiind în principal femei şi copii.

Un alt lider palestinian de rang înalt a anunţat că Mohammed Deif este în viaţă. „Este bine şi supraveghează direct operaţiunile Brigăzilor al-Qassam (ramura armată a Hamas – n.r.) şi rezistenţa”, a spus el sub protecția anonimatului.

Doi înalţi oficiali ai mişcării islamiste palestiniene au indicat pentru AFP că Hamas a decis să oprească negocierile privind încetarea focului în Fâşia Gaza, în urma atacului israelian.

