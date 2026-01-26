„Lipsa de pregătire a personalului militar”

Oficialul rus arată că armata venezueleană a tras cu baterii antiaeriene rusești împotriva trupelor americane, în timpul unei operațiuni de capturare a președintelui Nicolas Maduro, însă tirurile au eșuat din cauza „lipsei de pregătire a personalului militar”.

Declarația ambasadorului rus validează, din perspectiva Moscovei, afirmațiile repetate ale regimului Maduro privind tentativele de lovitură de stat și intervențiile externe (în special americane) menite să-l răstoarne de la putere. Prin menționarea „trupelor americane”, Rusia contribuie la legitimarea acuzațiilor lui Maduro.

„Principalul nu e să ai o mitralieră în mână, ci să știi cum să o folosești”, a afirmat diplomatul rus într-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24.

Șeful misiunii diplomatice ruse la Caracas a reproșat armatei venezuelene că nu dispune de o „pregătire suficientă” pentru a utiliza sistemele de apărare antiaeriană rusești Igla, care – potrivit lui – au eșuat în timpul operațiunii militare americane din 3 ianuarie.

Conform acestuia, „au fost trase cel puțin două focuri (din sistemele de apărare rusești) și ambele au ratat ținta”.

Cu toate acestea, cooperarea militară între Moscova și Caracas continuă, aceasta „nu a fost anulată”, a precizat Melik-Bagdasarov, afirmând că Rusia își respectă în continuare angajamentele și că mentenanța sistemelor de armament rusești în țara latino-americană va continua.

După ce Maduro a fost capturat, media internaționale au invocat operabilitatea și eficiența sistemelor de apărare antiaeriană pe care Rusia le furnizase anterior Venezuelei.

„Arma sonică” folosită de forțele speciale americane în Venezuela, mit sau realitate?

„Nu aveam nicio șansă împotriva tehnologiei lor, a armelor lor. Jur, n-am mai văzut așa ceva”, a mărturisit un agent de securitate venezuelean într-un videoclip distribuit intens pe rețelele sociale și promovat de Casa Albă.

Acesta a descris un atac al forțelor speciale americane care l-au capturat pe fostul președinte Nicolás Maduro cu ajutorul unei tehnologii ce a neutralizat complet echipa sa de protecție. Povestea, deși greu de verificat și credibilă, ridică întrebări privind existența unor arme revoluționare.

Interviul a devenit viral după ce secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, l-a distribuit pe Twitter cu mesajul: „Opriți-vă din ceea ce faceți și citiți asta…”. În material, agentul de securitate vorbește despre soldații „extratereștri” trimiși de Donald Trump să-l captureze pe liderul venezuelean.

Pe 3 ianuarie, Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Imagini din satelit publicate după operațiunea militară a Statelor Unite arată distrugerile produse la Fuerte Tiuna, cel mai mare complex militar din Venezuela, locul unde președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați în urma unui raid nocturn.







