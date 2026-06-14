Ce spune Articolul 3 din Constituția României

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Drept urmare, a încălcat Nicușor Dan legea când l-a desemnat premier pe Adrian Veștea?

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a declarat că șeful statului nu a încălcat Constituția prin această nominalizare și a explicat de ce nu erau obligatorii noi consultări cu partidele.

Augustin Zegrean: Lipsa unor noi consultări cu partidele nu încalcă Constituția

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan a încălcat Constituția prin faptul că l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să organizeze o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare după retragerea lui Eugen Tomac, Augustin Zegrean a respins această interpretare.

„Rolul consultărilor este ca președintele să își facă o idee despre cine poate forma un Guvern care să obțină votul Parlamentului. Faptul că președintele a numit o nouă persoană pentru formarea Executivului după depunerea mandatului de către fostul candidat, fără să aibă noi consultări cu partidele, nu este o încălcare a Constituției. Aceste negocieri au avut loc, au durat prea mult, nu cred că mai aveau ceva de spus. Nu știu ce ar mai fi putut afla nou președintele de la partidele politice. Putea să aibă o nouă rundă de consultări, dar nu mai avea ce să afle. Nu este o problemă de încălcare a Constituției”, a declarat Augustin Zegrean pentru Libertatea.

„Desemnarea candidatului pentru funcția de premier este atributul președintelui”

De asemenea, fostul președinte al CCR consideră că nu reprezintă o abatere de la prevederile constituționale faptul că Nicușor Dan a desemnat un premier din PNL fără ca partidul să îl fi propus oficial pe Adrian Veștea pentru această funcție.

Potrivit lui Augustin Zegrean, șeful statului are libertatea de a desemna candidatul pentru funcția de prim-ministru atât timp cât nu există un partid care să dețină majoritatea absolută în Parlament.

„Președintele nu este obligat să țină seama de propunerile partidelor câtă vreme nu este un partid cu majoritate absolută în Parlament. Nu a încălcat Constituția. Deloc. Această fază a desemnării candidatului care să formeze Guvernul este a președintelui”, a declarat Augustin Zegrean.

În concluzie, fostul președinte al Curții Constituționale susține că desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern se încadrează în atribuțiile constituționale ale șefului statului și nu reprezintă o încălcare a Legii fundamentale.

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 19% (394 voturi) ✓ NU 81% (1.708 voturi)

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Ce urmează pentru noul premier desemnat

Misiunea lui Adrian Veștea este dificilă. România se află într-o criză politică prelungită, după căderea Guvernului Bolojan și după eșecul lui Eugen Tomac de a forma o majoritate.

Pentru a ajunge premier cu drepturi depline, Veștea trebuie să își formeze echipa, să propună programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului. Pentru Nicușor Dan, desemnarea lui Veștea este și o mișcare prin care pune presiune pe PNL.

Deși este membru PNL din 1994, Adrian Veștea nu are, în acest moment, un mandat oficial din partea partidului pentru a forma Guvernul. Asta înseamnă că desemnarea făcută de Nicușor Dan deschide o rundă dificilă de negocieri, inclusiv în interiorul liberalilor, unde sprijinul politic pentru echipa pe care o va propune trebuie clarificat rapid.

Vezi și cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat. Fostul primar la Râșnov a condus CJ Brașov și are o casă de 570 mp

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

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