Barack Obama critică dur postarea rasistă a lui Trump

Clipul controversat a fost distribuit de Trump pe rețeaua sa, Truth Social. În materialul video, fețele lui Barack și Michelle Obama erau suprapuse pe corpurile unor maimuțe, o postare considerată rasistă care a provocat un val de indignare.

Într-un interviu acordat lui Brian Tyler Cohen, Barack Obama nu l-a menționat pe Donald Trump în mod direct, însă a condamnat vehement tacticile și tonul actual al politicii americane, potrivit Daily Mail. Fostul președinte a spus că discursul politic american a decăzut într-un „spectacol de clovni” degradant, pe care majoritatea americanilor îl consideră în continuare „profund tulburător”.

„În primul rând, cred că este important să recunoaștem că majoritatea americanilor găsesc acest comportament profund tulburător”, a declarat fostul președinte american. El a adăugat: „Este adevărat că atrage atenția. Este adevărat că este o distragere… Însă oamenii pe care îi întâlnesc încă mai cred în decență, curtoazie, bunătate. Dar există și acest fel de spectacol de clovni care se desfășoară pe rețelele de socializare și la televizor”.

Reacții din partea Casei Albe în urma videoclipului

Videoclipul, care includea și afirmații demontate despre presupuse fraude electorale în alegerile din 2020, a fost șters ulterior, însă reacțiile critice nu au întârziat să apară. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a încercat inițial să minimalizeze incidentul, numindu-l o „indignare falsă”.

„Acesta este un videoclip-memă de pe internet care îl prezintă pe președintele Trump ca Regele Junglei și pe democrați ca personaje din Regele Leu. Vă rugăm să raportați ceva ce contează cu adevărat pentru publicul american”, a precizat ea.

Ulterior, un oficial al Casei Albe a declarat că videoclipul fusese postat din greșeală de un membru al echipei de comunicare. „Este evident o înregistrare de ecran, iar persoana care a postat-o nu a tăiat partea finală când un alt videoclip a început să ruleze automat”, a explicat acesta.

De asemenea, președintele Trump a susținut că nu a urmărit întregul videoclip înainte ca acesta să fie distribuit și a adăugat că nu a făcut nimic greșit.

„Ce am văzut la început a fost foarte puternic. Era despre alegeri frauduloase. Ori de câte ori văd lucruri de genul acesta și sunt credibile, le public. Nu eu am făcut asta. A fost făcut de altcineva”, a declarat Trump.

Viața lui Obama după președinție

În același interviu, Obama a oferit detalii despre viața sa după Casa Albă, subliniind că nu are intenția de a reveni în politică. El a mai spus că acest lucru l-ar costa probabil căsătoria, glumind că soția sa, Michelle, l-ar părăsi dacă ar încerca vreodată o revenire politică.

„În primul rând, nu mai sunt politician și nici nu pot fi, nu? Cred în Constituție și, pe de altă parte, cred în căsnicia mea, iar Michelle m-ar părăsi chiar dacă aș putea să candidez din nou”, a glumit el.

Fostul președinte a evidențiat sacrificiile făcute de soția sa în timpul carierei sale politice și a subliniat că misiunea lor post-prezidențială este de a inspira tinerii și de a-i implica în procesul democratic, prin intermediul Fundației Obama: „Misiunea noastră este să ridicăm alți lideri, să-i împuternicim să-și descopere talentele și să le pună în aplicare”.

În iunie, Centrul Prezidențial Obama din Chicago urmează să fie deschis, combinând un muzeu, un centru civic și un loc unde să fie instruite viitoarele generații de lideri. Obama a menționat, cu umor, că muzeul va include și o expoziție cu rochiile soției sale, Michelle, un element care a devenit un simbol al influenței ei culturale în perioada în care a fost primă-doamnă.

Fostul președinte a răspuns și la întrebări legate de existența extratereștrilor

Într-un moment mai amuzant al discuției, Obama a fost întrebat despre extratereștri și a oferit un răspuns surprinzător: „Da, sunt reali, dar nu i-am văzut”.

El a adăugat însă că nu există extratereștri ascunși în celebra bază militară Area 51 din Nevada.

„Dacă există o conspirație, înseamnă că m-au ținut și pe mine în afara ei”, a spus Obama râzând.

