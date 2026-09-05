Portul Dover a anunțat mai devreme întreruperea traficului, atât la intrare, cât și la ieșire, „din cauza unui incident de ordine publică în desfășurare”, iar poliția a comunicat că „interacționează cu protestatarii”.

Înregistrările video postate pe rețelele de socializare arată zeci de bărbați îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite, blocând drumul principal din apropierea portului și strigând „Opriți bărcile”.

Right-wing activists in black clothing and balaclavas blocked roads leading to Dover port, protesting illegal immigration



They chanted “Stop the boats” and blocked traffic into and out of the port for several hours. A traffic jam around 6.5 km long formed.



Dover is the UKs… pic.twitter.com/8ozGTbTmFc — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026

Chris Vinson, un consilier local din Partidul Conservator, a declarat că protestul pare a fi „legat de imigrația ilegală”.

Agenția Națională pentru Autostrăzi a precizat că protestul a blocat drumurile către port și a provocat un ambuteiaj pe o distanță de 6,4 kilometri.

The masked protesters have now left Dover. They didnt want to speak to the media, but one did say to me: ‘Stop the boats and another shouted ‘Send them home. pic.twitter.com/uv9JRpYqcX — Simon Jones (@SimonJonesNews) September 5, 2026

Portul Dover, situat la aproximativ 110 kilometri sud-est de Londra, a gestionat un trafic de peste 9 milioane de pasageri și 2 milioane de vehicule de marfă în 2025.

Orașul a fost anterior scena unor proteste antiimigrație, axate împotriva imigranților care vin din Franța traversând Canalul Mânecii în bărci. Unii politicieni, în special Nigel Farage din partidul de extremă-dreapta Reform UK, exploatează această problemă.

Guvernul britanic, condus de Partidul Laburist, afirmă că intensificarea cooperării în domeniul aplicării legii dintre Marea Britanie și Franța a redus cu 40% sosirile de imigranți pe Canalul Mânecii.

Mike Tapp, un laburist care reprezintă Dover în Parlamentul britanic, i-a criticat pe „idioții care vin la Dover ca să provoace tulburări”.

„Pun pariu că dacă i-ați întreba pe oricare dintre acești «protestatari», nu ar ști că traversările cu bărcile au scăzut cu 40% și că lucrăm din greu pentru a rezolva problema. Du-te acasă, bucură-te de weekend/ia-ți un loc de muncă”, a scris deputatul pe Facebook.

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