În atingerea obiectivului său de a crea un viitor mai bun – A Better Tomorrow™, BAT se concentrează pe ținte clare privind reducerea emisiilor, protejarea resurselor naturale, integrarea practicilor responsabile privind circularitatea produselor și generarea unui impact pozitiv în comunitate. BAT integrează sustenabilitatea în toate aspectele activității companiei, utilizând-o ca pe un motor strategic care susține performanța, întărește reziliența și permite creșterea pe termen lung. 

La nivel local, acest angajament se reflectă în investiții susținute în tehnologii avansate, colaborări cu parteneri externi pentru identificarea și implementarea unor soluții eficiente de gestionare responsabilă a resurselor și în campanii anuale de conștientizare. Pe măsură ce provocările de mediu devin tot mai complexe, atingerea obiectivelor privind protejarea mediului implică eforturi coordonate din partea companiilor, autorităților și comunităților deopotrivă.

Ileana Dumitru, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est din cadrul BAT, a declarat: „De Ziua Mondială a Mediului, ne reamintim că protejarea resurselor naturale este atât un obiectiv strategic, cât și o responsabilitate comună. La BAT, investim în tehnologie și inovație pentru rezultate concrete în protejarea mediului, dar știm totodată că impactul real este generat și prin gesturi de zi cu zi ale fiecăruia dintre noi. Atât la locul de muncă, cât și în comunitățile din care facem parte, toți putem contribui la reducerea risipei, la utilizarea responsabilă a resurselor și la contribuția la un viitor mai sustenabil. Atingerea obiectivelor de protecție a mediului necesită măsuri concrete, dialog deschis și o abordare consecventă la toate nivelurile.”

Dincolo de eforturile operaționale, compania dezvoltă permanent programe de informare pentru a încuraja implicarea angajaților și a partenerilor comerciali în acțiuni de protejare a mediului și utilizarea responsabilă a resurselor, reamintind că sustenabilitatea este o responsabilitate comună. Odată cu sosirea sezonului estival, BAT România derulează campanii de conștientizare care încurajează gesturi simple ce pot avea, împreună, un impact semnificativ. Fie că suntem în vacanță, pe plajă sau la festivaluri, fiecare dintre noi poate contribui la protejarea mediului prin reducerea consumului de plastic de unică folosință, colectarea și eliminarea corectă a deșeurilor, economisirea apei și respectarea spațiilor naturale. 

De Ziua Mondială a Mediului, BAT subliniază faptul că atingerea obiectivelor de protejare a mediului necesită eforturi susținute, inovație și colaborare, precum și un angajament comun care poate proteja mediul azi pentru un viitor mai bun mâine.

Despre obiectivele climatice ale BAT

Ținte pentru 2030:

  • reducere absolută de 60% a emisiilor de GES din Scop 1 și 2 până în 2030 (față de nivelul de referință din 2020)
  • reducere de 30,3% a emisiilor Scop 3 din categoria FLAG (păduri, terenuri și agricultură) (față de nivelul de referință din 2020)
  • reducere de 42% a emisiilor Scop 3 industriale (non-FLAG) (față de nivelul de referință din 2020)
  • peste 50% din energia utilizată în operațiunile proprii să provină din surse cu emisii reduse de carbon

Inițiativele Grupului privind schimbările climatice sunt ghidate de Planul de Tranziție către o economie cu emisii reduse de carbon și de politica de mediu a Grupului, susținute de Standardul privind Schimbările Climatice și Energia. Țintele actuale pentru 2030 și 2050, bazate pe principii științifice, sunt aliniate unui scenariu de limitare a încălzirii globale la 1,5°C și sunt susținute de un set amplu de angajamente în domenii precum energia, deșeurile, apa și biodiversitatea.

Planul către Net Zero

Reducerea emisiilor Scop 1 și 2

  • Elaborarea de planuri de decarbonizare specifice fiecărei locații, incluzând optimizarea proceselor și investiții în proiecte de eficiență energetică
  • Utilizarea energiei regenerabile prin acorduri de achiziție de energie (PPA) și generarea de energie regenerabilă la fața locului
  • Extinderea utilizării vehiculelor electrice și hibride în cadrul flotei

Reducerea emisiilor Scop 3

  • Implementarea practicilor de agricultură regenerativă
  • Integrarea principiilor de eco-design în produsele din noile categorii
  • Colaborarea cu furnizorii direcți și indirecți pentru reducerea emisiilor acestora

Sursa: https://www.bat.com/sustainability-and-esg/climate 

Despre fabrica BAT din Ploiești

În 2025, fabrica BAT a reușit să recupereze și să recicleze peste 21.000 m³ de apă în procesele industriale, reducând totodată consumul de apă cu peste 7.000 m³. Angajamentul nostru este de a menține certificarea AWS și de a îmbunătăți continuu performanța în gestionarea apei în comunitatea din care facem parte, prin:

  • continuarea investițiilor în soluții și tehnologii inovatoare,
  • dezvoltarea de colaborări la nivel local și național pentru identificarea și promovarea celor mai bune practici în gestionarea responsabilă a apei,
  • continuarea organizării de campanii de conștientizare privind importanța utilizării eficiente și responsabile a apei.

Fabrica BAT din Ploiești este a doua ca mărime din grup la nivel european. De la începutul construcției, în 1996, au fost investite peste 500 de milioane de euro în dezvoltarea și modernizarea acesteia, fiind astăzi unul dintre principalii producători ai grupului de produse din tutun și consumabile pentru glo, dispozitivul companiei pentru încălzirea tutunului. Aproximativ 70% din producția fabricii BAT din Ploiești este exportată în țări din întreaga lume, contribuind astfel în mod semnificativ la balanța comercială a României.

Foto: BAT

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