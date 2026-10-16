Un bătrân de 90 de ani a rămas fără economiile de-o viață, după ce a primit în casă o tânără, ca să o ajute, în Iași

Un bătrân de 90 de ani din Iași a rămas fără economiile de-o viață după ce a primit în casă o tânără care i-a spus că vrea să împrumute niște cărți. Bărbatul a vrut chiar să o ajute cu bani pentru chirie, dar, potrivit polițiștilor, femeia ar fi profitat de un moment în care acesta se afla în bucătărie și i-ar fi furat toți banii, relatează BZI Iași.

L-a întâlnit pe o bancă și i-a spus că vrea să împrumute niște cărți

Totul s-a întâmplat pe 6 octombrie 2026, în Iași. Bătrânul stătea pe o bancă atunci când a fost abordat de o tânără de 27 de ani. Femeia i-a spus că îl cunoaște din cartier și că ar vrea să împrumute câteva cărți. Bărbatul nu a bănuit ce avea să urmeze și a acceptat să meargă împreună cu ea acasă.

Odată ajunsă în locuință, tânăra i-a povestit că are probleme cu banii și că nu își poate achita chiria. I-a cerut ajutor, iar bătrânul a fost de acord să îi ofere 1.800 de lei. Numai că, potrivit anchetatorilor, femeia ar fi profitat de bunăvoința lui pentru a pune mâna pe o sumă mult mai mare.

La un moment dat, bărbatul a mers în bucătărie, lăsând-o singură în locuință. Potrivit polițiștilor, tânăra ar fi intrat pe ascuns într-o altă cameră, unde a găsit trei plicuri în care se aflau câte 5.000 de lei și încă un plic cu 1.000 de euro, ar fi luat toți banii și ar fi plecat, lăsându-l pe bătrân fără economiile păstrate în casă.

Tânăra de 27 de ani a fost reținută

În urma cercetărilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au identificat-o pe femeie și au reținut-o pentru 24 de ore, pe 13 octombrie, iar acum este cercetată pentru furt calificat.

„La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Iași au reținut, pentru 24 de ore, o tânără de 27 de ani, bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat”, a declarat Adina Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Iași.