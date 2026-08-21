Șoferii din București găsesc aceleași prețuri la pompă și vineri, 21 august 2026. După stabilizarea tarifelor din ultimele zile, benzina și motorina se vând la aceleași valori în toate marile rețele de benzinării, fără nicio modificare față de joi, 20 august.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din Capitală costă 9,51 de lei/litru, iar cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,14 lei/litru.

Cât costă benzina în București, vineri, 21 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 de lei/litru, fiind afișat în stațiile Socar și Petrom. La Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 de lei, iar MOL, OMV și Lukoil comercializează benzina standard cu 9,57 de lei/litru.

Comparativ cu joi, 20 august, prețurile benzinei au rămas identice în toate rețelele monitorizate.

Potrivit pretcarburant.ro, MOL păstrează prețul de 9,57 de lei/litru. Rompetrol rămâne la 9,55 de lei/litru, iar OMV continuă să afișeze 9,57 de lei/litru. Socar și Petrom mențin prețul minim de 9,51 lei/litru, iar Lukoil păstrează, la rândul său, prețul de 9,57 de lei/litru. Astfel, față de ziua precedentă, benzina nu s-a scumpit și nu s-a ieftinit în nicio rețea de benzinării din București.

Cât costă motorina în București, vineri, 21 august 2026

Motorina standard se vinde în București, vineri, cu un preț minim de 10,14 lei/litru, în stațiile Socar și Petrom. La MOL, Rompetrol și OMV, litrul de motorină costă 10,20 de lei, în timp ce Lukoil afișează cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,40 de lei/litru.

Comparativ cu joi, 20 august, nici prețurile motorinei nu au suferit modificări.

MOL, Rompetrol și OMV păstrează prețul de 10,20 de lei/litru, Socar și Petrom continuă să vândă motorina cu 10,14 lei/litru, iar Lukoil menține prețul de 10,40 de lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 21 august 2026

Conform Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 de lei/litru și este disponibilă la o stație Socar din Timișoara, situată pe Calea Aradului, nr. 107/A.

Cel mai mic preț la motorina standard din țară este de 10,02 lei/litru și este afișat la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov, pe Șoseaua de Centură.

În principalele orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină sunt de 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,48 de lei/litru în Timișoara. La motorină, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru în Cluj-Napoca, urmat de 10,10 lei/litru în Timișoara, în timp ce București, Iași și Constanța au un preț minim de 10,14 lei/litru.

Datele sunt valabile pentru vineri, 21 august 2026, conform informațiilor publicate de Peco Online. Prețurile sunt actualizate la momente diferite pe parcursul zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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