Tensiuni legate de Groenlanda

Groenlanda a devenit un subiect central al discuțiilor la Davos, eclipsând alte teme economice. Dorința lui Trump de a prelua acest teritoriu a stârnit îngrijorări, mai ales în rândul participanților europeni.

„Mă aștept la ce e mai rău. Din ce știm despre Trump, el are mereu nevoie de toată atenția și de un mesaj șocant», a declarat Julia Binder de la IMD Business School pentru AFP.

Într-un panel organizat înainte de sosirea lui Trump, Ken Griffin, miliardar și șef al fondului de investiții Citadel, a comentat: „Ce nu pot să înțeleg este de ce ne certăm pentru o bucată de stâncă acoperită cu gheață. Statele Unite au deja acces la baze militare în Groenlanda. Nu avem nevoie de Groenlanda.”

Râsete și reacții în timpul discursului

Discursul lui Trump a fost primit cu reacții variate de către audiență, de la râsete zgomotoase la exclamații nervoase. Participanții au râs când președintele a comentat despre turbinele eoliene „care omoară păsări” și au oftat la referirea sa indirectă la Groenlanda ca „o bucată de gheață”. Momente de uimire au apărut când Trump a spus: „Canada trăiește datorită Statelor Unite” și când a menționat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-ar fi numit „tătic” .

Criticile nu au lipsit nici la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, pe care Trump l-a ironizat pentru purtarea ochelarilor de soare în timpul propriului discurs, un detaliu legat de o problemă medicală.

Un participant a rezumat percepția generală asupra discursului: „Aș spune că a trecut de la neoconservator la neoimperialist.” Totuși, nu toată lumea a rezistat până la finalul discursului de o oră, unii alegând să părăsească sălile suplimentare înainte de încheiere.

Davos – o platformă pentru idei

Pentru unii, Davos rămâne un loc dedicat diversității de opinii. „Davos este o platformă pentru schimb de idei și opinii. Suntem aici să ascultăm toate punctele de vedere, indiferent dacă ne plac sau nu”, a declarat Daniel Marokane, directorul general al unei companii sud-africane de energie.

Aceasta a fost prima prezență în persoană a lui Trump la Davos din 2018. În 2025, el a participat virtual, avertizând companiile că riscă taxe vamale dacă nu își mută producția în SUA. În 2026, însă, Groenlanda a dominat agenda, subliniind complexitatea relațiilor internaționale și impactul discursurilor politice în cadrul unui eveniment global.

Donald Trump a anunțat la Davos că urmează să se întâlnească „astăzi” cu Volodimir Zelenski și că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Cu toate astea, președintele Ucrainei nu a ajuns în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a gestiona o criză energetică gravă, provocată de un nou atac rusesc.

