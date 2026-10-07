Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat miercuri că încă nu este „în măsură” să facă o evaluare completă a riscurilor legate de cazurile de ciumă pneumonică raportate la institutul anti-ciumă din Irkuțk, din cauza lipsei de „informații complete” despre situație, relatează AFP.

OMS sugerează că Moscova nu oferă informații concrete

„Nu avem încă o imagine completă asupra acestui eveniment și nu suntem în măsură să facem o evaluare completă a riscurilor”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

OMS, împreună cu Statele Unite și UE, a îndemnat Rusia să fie transparentă și să furnizeze mai multe informații în legătură cu decesul unei laborante în vârstă de 28 de ani din Irkuțk - un caz care a atras atenția internațională în ultimele zile. Potrivit publicației online „Popoarele Baikalului”, este posibil ca aceasta să se fi îmbolnăvit de ciumă pneumonică după ce a spart o eprubetă.

„Schimbul de informații în timp util, complet și transparent”, în conformitate cu reglementările sanitare internaționale, este „esențial pentru a clarifica rapoartele contradictorii și pentru a permite o evaluare precisă a potențialelor riscuri pentru sănătatea publică”, a subliniat anterior șeful OMS.

Moscova, presată să ofere informații despre un al doilea deces suspect

Îngrijorările cresc în condițiile în care un alt angajat al laboratorului s-a îmbolnăvit și a murit de o „pneumonie de etiologie necunoscută”, așa cum etichetează autoritățile ruse. Șeful OMS a precizat că încearcă să afle informații și despre cel de-al doilea caz.

Autoritățile ruse au susținut miercuri că nu există un „risc epidemic” în Siberia, iar Kremlinul a acuzat că se confruntă cu „informațiile false” în acest caz.

Șeful OMS nu pare a fi mulțumit de informațiile primite din Rusia. Potrivit acestuia, Moscova a informat doar OMS „că nu au fost raportate recent cazuri de ciumă în regiunea Irkuțk și că a plasat în carantină aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu persoana infectată”.