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Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat miercuri că încă nu este „în măsură” să facă o evaluare completă a riscurilor legate de cazurile de ciumă pneumonică raportate la institutul anti-ciumă din Irkuțk, din cauza lipsei de „informații complete” despre situație, relatează AFP.
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„Nu avem încă o imagine completă asupra acestui eveniment și nu suntem în măsură să facem o evaluare completă a riscurilor”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
OMS, împreună cu Statele Unite și UE, a îndemnat Rusia să fie transparentă și să furnizeze mai multe informații în legătură cu decesul unei laborante în vârstă de 28 de ani din Irkuțk - un caz care a atras atenția internațională în ultimele zile. Potrivit publicației online „Popoarele Baikalului”, este posibil ca aceasta să se fi îmbolnăvit de ciumă pneumonică după ce a spart o eprubetă.
„Schimbul de informații în timp util, complet și transparent”, în conformitate cu reglementările sanitare internaționale, este „esențial pentru a clarifica rapoartele contradictorii și pentru a permite o evaluare precisă a potențialelor riscuri pentru sănătatea publică”, a subliniat anterior șeful OMS.
Îngrijorările cresc în condițiile în care un alt angajat al laboratorului s-a îmbolnăvit și a murit de o „pneumonie de etiologie necunoscută”, așa cum etichetează autoritățile ruse. Șeful OMS a precizat că încearcă să afle informații și despre cel de-al doilea caz.
Autoritățile ruse au susținut miercuri că nu există un „risc epidemic” în Siberia, iar Kremlinul a acuzat că se confruntă cu „informațiile false” în acest caz.
Șeful OMS nu pare a fi mulțumit de informațiile primite din Rusia. Potrivit acestuia, Moscova a informat doar OMS „că nu au fost raportate recent cazuri de ciumă în regiunea Irkuțk și că a plasat în carantină aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu persoana infectată”.
Ciuma pneumonică este extrem de contagioasă și poate fi fatală dacă nu este tratată prompt, potrivit OMS.