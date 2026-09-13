Ancheta privind deraierea trenului cu 186 de pasageri din Franța a luat o turnură neașteptată după ce pe calea ferată a fost găsită o bucată de șină estimată la 250-300 de kilograme. Un alt tren trecuse prin același loc cu aproximativ o oră înainte, iar între timp nu fuseseră efectuate lucrări. Procurorii verifică acum cum a ajuns obiectul pe cale, dar avertizează că nu există încă dovezi pentru a vorbi despre atentat, scrie News.ro.

O bucată dintr-o altă șină a fost găsită pe calea ferată

Trenul TER care făcea legătura între Rouen și Caen a deraiat vineri, 11 septembrie, în jurul orei locale 19.45, în apropiere de Cléon, în departamentul Seine-Maritime. La bord se aflau 186 de persoane, dintre care 44 au fost rănite.

Primele verificări au scos la iveală un element care a schimbat direcția anchetei: pe unul dintre firele căii ferate se afla o bucată provenită dintr-o altă șină. Parchetul din Rouen consideră în prezent că acest obiect ar putea fi cauza deraierii, dar nimeni nu știe încă cum a ajuns acolo. Investigațiile efectuate până sâmbătă seara nu stabiliseră originea obiectului și nici împrejurările în care acesta a ajuns pe calea ferată.

Șina ar cântări între 250 și 300 de kilograme

Președintele regiunii Normandia, Hervé Morin, a oferit un detaliu care alimentează însă suspiciunile privind un posibil act intenționat. Potrivit acestuia, bucata de șină ar cântări între 250 și 300 de kilograme, iar un asemenea obiect nu putea fi ignorat cu ușurință, mai ales că un tren trecuse prin zonă cu aproximativ o oră înainte de accident și că între cele două treceri nu fuseseră efectuate lucrări pe linie. Pe sectorul respectiv, viteza maximă autorizată este de 120 km/h, potrivit aceluiași oficial, iar ipoteza unui act criminal trebuie analizată serios.

Parchetul: nu există dovezi că a fost un atentat

Procurorul din Rouen a intervenit tocmai pentru a tempera speculațiile apărute după descoperirea bucății de șină.

„În acest moment, niciun element nu permite să se vorbească despre un act rău intenționat”, a transmis Sébastien Gallois.

El a precizat că nu există deocamdată elemente care să demonstreze că cineva a urmărit în mod deliberat să provoace deraierea și, implicit, nu există o bază factuală pentru calificarea incidentului drept atentat. O sursă din poliție declarase anterior pentru AFP că ipoteza unui act rău intenționat era luată în calcul cu prioritate.

Cutia neagră a trenului a fost ridicată

Operațiunile de poliție tehnică și științifică desfășurate la locul deraierii au fost finalizate sâmbătă după-amiază de Poliția judiciară din Rouen, iar anchetatorii au început audierile. Unul dintre cele mai importante elemente tehnice aflate acum la dispoziția anchetatorilor este cutia neagră a trenului, care a fost ridicată pentru analiză. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă bucata de șină a fost într-adevăr elementul care a produs deraierea și, în cazul în care acest lucru se confirmă, cum a ajuns obiectul pe linie.

Un vagon s-a răsturnat, iar alte patru au ieșit de pe șine

Accidentul a fost extrem de violent. Unul dintre vagoane s-a răsturnat pe o parte, iar alte patru au ieșit de pe șine. Imaginile realizate după accident arată garnitura împrăștiată de-a lungul căii ferate și unul dintre vagoane ajuns în afara liniei, iar pasagerii au povestit că geamurile s-au spart în timpul deraierii, iar pietrele de pe terasament au fost proiectate în interior. Un tânăr de 24 de ani aflat în tren a declarat pentru presa franceză că pasagerii au fost aruncați în toate direcțiile și că, în primele momente, s-a temut că va muri. Un alt pasager a descris pentru RTL momentul în care vagonul în care se afla s-a răsturnat, iar oamenii au ajuns unii peste alții.