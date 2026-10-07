Consilierii locali din Ruse, un oraș din nordul Bulgariei, cer îmbunătățirea conexiunilor de transport ale regiunii și eliminarea taxei de trecere a Podului Prieteniei, așa cum au făcut și autoritățile din România.

Apel al bulgarilor pentru eliminarea taxei de pe podul Ruse-Giurgiu

Reprezentanții grupului „Inițiativa Ruse” din Consiliul Local Ruse au subliniat, recent, necesitatea eliminării taxei pentru autoturismele care traversează podul Ruse-Giurgiu, din partea bulgară, potrivit agenției de presă BTA. Bulgaria are, în prezent, o taxă de trecere, care este de 2 euro pentru un autoturism.

Galin Grigorov, consilier local și membru al grupului „Inițiativa Ruse”, a propus ca autoritățile locale să solicite Guvernului Bulgariei eliminarea, prin reciprocitate, a taxei de trecere pentru autoturisme pe Podul Prieteniei. Acesta a amintit că, începând cu 1 octombrie 2026, România a eliminat taxa pentru autoturismele care traversează podul în direcția Giurgiu-Ruse.

Conform lui Grigorov, care a fost, în trecut, guvernator al regiunii Ruse, veniturile anuale din taxa de trecere pentru autoturisme se ridică la 1,5-1,7 milioane de euro.

„Pierderile pot fi compensate printr-o creștere de aproximativ 3 euro a taxelor pentru vehiculele de mare tonaj, care sunt principala cauză a uzurii podului”, a explicat acesta.

România a eliminat taxa de trecere a podului de la Giurgiu-Ruse

România a eliminat complet taxa de pod pentru autoturisme la trecerea peste Dunăre începând cu 1 octombrie 2026. Această măsură majoră se aplică pentru punctele de trecere de la Giurgiu-Ruse, Fetești-Cernavodă și Giurgeni-Vadu Oii.