La recomandarea unei prietene, Rachael s-a dus la un estetician descris ca fiind foarte calificat pentru a-și mări buzele cu Botox și pentru a îndepărta o cicatrice pe care o avea din cauza unui accident.

După administrarea injecțiilor, tânăra s-a dus de urgență la spital pentru că buzele ei i se umflaseră de patru ori decât erau în mod normal.

Rachael decided to have filler injections at a friends party and woke up finding that her lips had swelled up three times their normal size. Do you think there should be tighter controls on non-surgical procedures? pic.twitter.com/Jy8uLgDV7N

— This Morning (@thismorning) April 22, 2019