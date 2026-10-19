BYD va lansa în Europa un SUV electric de 7 locuri care se încarcă în doar 9 minute și are o autonomie de peste 600 de kilometri

Constructorul auto chinez BYD va comercializa din 2027 în Europa un SUV de șapte locuri care promite o autonomie de peste 600 de kilometri și o încărcare ultra-rapidă în doar nouă minute.

Modelul a fost prezentat la Salonul Auto de la Paris și se va numi în Europa Atto 8, urmând să fie versiunea europeană a modelului Tang L care se vinde în China.

BYD mai are modele care se vând sub alte nume în funcție de regiune, cel mai cunoscut fiind modelul Seagull, care în Europa se vinde sub numele Dolphin Surf.

Încărcare Flash și baterii Blade noi

Atto 8 este primul model BYD din Europa care va veni cu tehnologia de încărcare ultrarapidă Flash Charging și cu a doua generație a bateriilor Blade.

Încarcarea Flash de la BYD permite SUV-ului să ajungă de la 10% la 70% în 5 minute și de la 10% la 97% în 9 minute, conform BYD.

La temperaturi de -30 de grade Celsius, încărcarea de la 20% la 97% durează 12 minute.

BYD intenționează să instaleze și 3.000 de stații de încărcare rapidă în toată Europa până la sfârșitul anului 2027, extinzându-și infrastructura de încărcare odată cu lansarea noilor modele de vehicule.

Două versiuni de motorizare

Modelul Atto 8 este disponibil în versiunile „Design” cu tracțiune pe roțile din spate și „Excellence” cu tracțiune integrală, conform CNEVPost.

Ambele vor avea o baterie de 115 kWh.

Modelul cu tracțiune pe roțile din spate dezvoltă o putere maximă de 340 kW (456 cai-putere) și are o autonomie combinată WLTP de 405 mile, adică aproximativ 652 de kilometri.

Versiunea cu tracțiune integrală adaugă un motor frontal, crescând puterea maximă a sistemului la 570 kW, adică 764 cai-putere. Acesta accelerează de la 0 la 100 de kilometri pe oră în 4,6 secunde și oferă o autonomie combinată WLTP de 374 mile, adică aproximativ 602 kilometri.

byd atto 8 interior

SUV-ul măsoară 5.040 mm în lungime, 1.996 mm în lățime și 1.760 mm în înălțime, dimensiuni identice cu cele ale modelului Tang L lansat în China în 2025.

Dispune de trei rânduri de scaune, cu o capacitate de șapte pasageri.

Prețul, o necunoscută

Vânzările în Europa vor începe în primul trimestru din 2027.

Actualul model cu șapte locuri al mărcii destinat pieței europene, Tang EV, costă 75.000 de euro în Germania.

Cu toate acestea, conform site-ului oficial al mărcii, prețul modelului Tang a fost redus la 47.990 euro, conform CarNewsChina.com.

Modelul BYD Tang L EV pe care este bazat Atto 8 costă între 222.800 și 272.800 de yuani în China, adică echivalentul a 41.820 euro și 51.200 euro.