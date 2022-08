La o zi după spectacol, canalul de Telegram pro-guvernamental ZhS Premium a publicat filmări de la concertul lui Meriem cu legenda: „Știu autoritățile de la Minsk ce se întâmplă în centrul orașului?”. Ulterior, alt portal apropiat de puterea de la Minsk, Belarusian Silovik, a scris că artista era de mai mult timp în vizorul controlul forțelor de securitate din Belarus, „care i-au urmărit mișcarea fondurilor. A acceptat participarea la sponsorizarea Ucrainei pentru achiziția de drone Bayraktar”.

Artista a fost reținută pentru 15 zile, patronul barului a fost condamnat la 30 de zile de închisoare, iar un angajat va sta în carceră timp de 14 zile, sub acuzația de „extremism”. Filmările concertului au fost distribuite pe internet împreună cu simboluri de susținere a Ucrainei, iar ridiculizarea regimului Lukașenko prin mesaje precum „Trăiască Belarus!” și „Eliberare” sunt considerate extremiste de

Last night a spontaneous concert of Ukrainian songs in support of Ukraine was performed on a street in the centre of Minsk. Today, the singer Meriem Gerasimenko and the owner of the bar in front of which she performed have disappeared. Both have probably been arrested. pic.twitter.com/0f4nVi9Hhd