Casa Albă a lansat pagina web „Arcade”, care conține cinci jocuri video în stil retro ce recreează unele dintre politicile lui Donald Trump. De exemplu, internauții sunt invitați să construiască un zid de frontieră sau să vâneze oameni care încearcă să treacă granița în SUA.

Această inițiativă a stârnit imediat critici. „Mi se face rău. Se joacă cu vieţile oamenilor de ani de zile, iar acum fac un joc video din acţiunile lor”, a declarat pentru AFP Amérika García Grewal, codirectoare a ONG-ului Frontera Federation, cu sediul în Texas.

Oamenii lui Trump de la Casa Albă și-au apărat inițiativa printr-o declarație ideologică. Potrivit lor, jocurile video antiimigrație „subliniază şi mai mult contrastul dintre o cultură a «distracţiei» şi a câştigului şi viziunea socialistă sumbră a democraţilor pentru America”.

Un joc video inspirat din „Snake” propune jucătorului să ghideze un personaj care îl reprezintă pe Tom Homan, principalul consilier al lui Trump pe probleme de imigraţie, ca acesta să adune cât mai mulți „intruși” care au traversat râul Rio Grande, la graniţa cu Mexicul, pentru a-i expulza.

Un alt joc, inspirat din „Tetris”, constă în construirea unui zid la graniţa cu Mexicul, un proiect drag lui Donald Trump. Titlul jocului este: „Protejaţi graniţa de hoarda care se apropie”.

„Cei care au conceput acest joc au pierdut din vedere ce înseamnă să fii om şi să-ţi pese de ceilalţi”, a denunțat Amérika García Grewal.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a difuzat recent un videoclip cu expulzarea unor imigranţi haitieni care pot fi văzuți legaţi la mâini şi picioare, după ce administrația Trump a abrogat un decret care le permitea să rămână legal în ţară.

Acest videoclip a fost considerat umilitor şi rasist de către detractorii lui Donald Trump. De cealaltă parte, DHS a afirmat că a arestat în august un număr record de aproape 51.000 de imigranţi ilegali.

Politica expulzărilor în masă este una dintre puţinele care urmează cursul dorit de Donald Trump. În schimb, liderul republican de la Casa Albă suferă la capitole precum economia sau diplomația, în timp ce alegerile legislative de la mijloc de mandat se apropie cu înfrigurare pentru el.

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