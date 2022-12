Cât câștigă medicii parlamentari. Cine este doctorul-senator cu venituri de 24.000 de euro pe lună 

Luni, Libertatea a publicat topul celor mai bine plătiți șefi de universități de medicină și farmacie: rectori, prorectori și decani ai facultăților de medicină.

Locul 1 i-a revenit lui Adrian Covic, medic primar medicină internă și prorector la UMF Iași. Acesta adună venituri din 12 surse, 10 dintre ele fiind salarii.

Însă cei 18.600 de euro pe lună declarați de Covic sunt depășiți cu ușurință de liderul clasamentului medicilor politicieni.

Azi, ziarul prezintă cel mai bine plătiți 8 aleși în legislatura 2020-2024 a Parlamentului României, senatori și deputați.

Primii 7 sunt senatori și deputați PSD, iar pe locul 8 se află un ales PNL.

Bună parte dintre medicii aleşi deputați sau senatori au continuat să profeseze în spitale şi universități. Sunt şi excepții: USR-istul Adrian Wiener şi-a întrerupt activitatea în spital când a preluat mandatul de deputat. A revenit ulterior ca medic în spital doar pe perioada pandemiei.

Alexandru Rafila a continuat să profeseze ca medic după ce a ajuns în Parlament, dar, odată ce a preluat portofoliul MS, spune că a sistat activitatea la spital.

1. ADRIAN STREINU-CERCEL (senator PSD, profesor, medic, conducător de doctorate și independent): 24.000 de euro pe lună

Recomandări Problemele unui antreprenor întors acasă: „Cei de la ISU m-au întrebat: «Dar plan de evacuare cădere meteoriți aveţi?» Glumeau sau nu?”

Foto: Hepta

Streinu-Cercel e cu adevărat omul Renașterii, în sensul polivalenței preocupărilor sale. Este medic, politician, profesor și are și importante alte activități independente. Declarația sa de avere pe 2021 indică numeroase surse de venituri anuale:

Indemnizația de senator: 141.636 de lei;

Director de departament UMF Carol Davila: 159.542 de lei;

Salariu medic primar boli infecțioase: 104.311 lei

Coordonator de doctorat la „Titu Maiorescu”: 1.131 de lei

Coordonator de doctorat la Universitatea Oradea: 464 de lei

Venituri din activități independente PFI: 1.000.000 de lei

Activități medicale și proprietate intelectuală: 6.180 de lei.

Tragem linie și calculul ne arată că venitul total pe anul 2021 a fost de 1.413.264 de lei, adică 287.000 de euro.

Concret, asta înseamnă că, din numeroasele locuri de muncă, Streinu-Cercel a strâns 24.000 de euro pe lună.

Nu le-am luat în calcul, nefiind asociate salariilor, dar Streinu-Cercel mai are și venituri din chirii: 6.840 de lei în anul 2021.

Recomandări Reverificarea doctoratului lui Bode se face pe „ce a identificat doamna Șercan ca plagiat”, și nu pe întreaga lucrare, spune Universitatea Babeș-Bolyai

În același timp, în septembrie 2021, senatorul a primit prin donație un apartament de 500.000 de lei.

Contactat de Libertatea, Adrian Streinu-Cercel a refuzat să comenteze subiectul.

2. LEONARD AZAMFIREI (senator PSD, rector, medic, autor, vicepreședinte Colegiul Medicilor): 10.400 de euro pe lună

Anul trecut a fost unul plin pentru senatorul PSD Leonard Azamfirei. A combinat cariera universitară cu cea politică, dar și cu cea medicală. A găsit chiar timp pentru a servi drept vicepreședinte al Colegiului Medicilor Mureș.

Șase surse de venit menționează Azamfirei în declarația sa de avere pentru 2021, astfel:

Ca profesor universitar, rector și prin contracte instituționale, a câștigat de la UMF: 301.309 lei

Ca medic primar ATI la Spitalul Județean de Urgență: 118.775 de lei;

Indemnizația de senator: 147.956 de lei;

Drepturi de autor la Casa de Editură Viață și Sănătate: 836 de lei;

Drepturi de autor la Editura Hipocrate: 23.150 de lei;

Ca vicepreședinte la Colegiul Medicilor Mureș: 25.248 de lei.

Rodul acestei activități a însemnat venituri totale de peste 10.400 de euro pe lună (sau peste 51.000 de lei pe lună). El a prins și clasamentul medicilor universitari cel mai bine plătiți, publicat luni de Libertatea.

Contactat de ziar, Leonard Azamfirei se apără spunând că toate aceste locuri de muncă „nu sunt full time”. El spune că, după ce a devenit parlamentar, și-a redus la un sfert norma de medic ATI la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.

Cu alte cuvinte, spune că venitul de medic primar ATI, în prezent de aproape 10.000 de lei pe lună, e doar o mică parte din salariul său ca medic de dinainte de a fi ales senator. Dacă ia 2.000 de euro net la un sfert de normă, se poate înțelege că lua 8.000 de euro cu normă întreagă, în cazul în care sfertul de normă e chiar sfert, cum a declarat.

În ceea ce privește drepturile de autor de la edituri, Azamfirei a menționat că este vorba de cărți publicate cu ani în urmă, nu în 2021.

Parlamentar – de luni până miercuri, medic – de miercuri până luni

Întrebat cum își organizează săptămâna de lucru pentru a face față tuturor funcțiilor și rolurile sale, Azamfirei și-a descris astfel programul:

„Activitatea la Parlament este de luni la prânz până miercuri, uneori marți seara, când sunt în București”

„Activitățile de integrare clinică (n.r. – activitatea de medic la spitalul public, care cuprinde și îndrumarea rezidenților) le fac în zilele de miercuri, joi, vineri, uneori și în weekend, când sunt în Târgu Mureș”

„Ca rector și profesor universitar, am cursuri în zilele când sunt în Târgu Mureș, respectiv joia, vinerea. Iar o parte din cursuri le predau online”.

Întrebat dacă a luat în calcul să-și suspende activitatea de medic pe timpul mandatului său de parlamentar, Azamfirei a răspuns: „Nu știu să vă spun. Dacă nu m-ați fi întrebat, nici dumneavoastră n-ați fi înțeles că veniturile mult mai mici pe care le am, prin comparație cu perioada de dinainte de a fi senator, rezultă din reducerea cu 75% a numărului de ore la spital. Eu am făcut asta tocmai ca să evit orice fel de înțelegere greșită a situației”.

3. BIANCA PURCĂRIN (senatoare PSD): 7.860 de euro pe lună

Senatoarea PSD Bianca Purcărin are venituri din două surse: Parlament și spital, astfel:

Indemnizație de senator: 131.412 lei

Servicii medicale Spitalul Județean de Urgență Bacău: 333.109 lei

Bianca Purcărin a fost contactată de Libertatea pentru o reacție. Din cauza unor probleme personale, nu a putut vorbi la telefon, așa că a transmis punctul ei de vedere în scris, prin consiliera de imagine.

„Am devenit senator în plină pandemie, într-o perioadă în care nevoia de medici era mai acută ca oricând. În acest sens, în acele momente a căror gravitate o cunoaștem cu toții, mi-am asumat fără să clipesc responsabilitatea de a coordona activitatea pe ATI COVID”, a declarat Purcărin. „Este o alegere pe care am făcut-o, cunoscând foarte bine realitatea din spital și a pacienților, precum și responsabilitățile mele ca parlamentar și legislația în vigoare”.

Purcărin spune că a făcut mereu cunoscută alegerea ei, din decembrie 2020 și până azi, de a combina activitatea medicală cu cea politică.

„Încă de la începutul mandatului, atunci când activitatea parlamentară era și în format online și, ulterior, când a revenit și în format fizic, am adaptat programul de lucru potrivit legii, în așa fel încât primele zile ale săptămânii să le am pe deplin disponibile activității parlamentare. Ori de câte ori au apărut acțiuni parlamentare neplanificate sau suplimentare, am folosit, legal, concediul de odihnă de la spital, pentru a-mi onora îndatoririle parlamentare”.

Mai mult, senatoarea PSD spune că a găsit și timp pentru a face gărzi, separate de contractul de bază din spital. „Aproape jumătate din banii obținuți de la spital reprezintă această activitate de gardă”, a spus Purcărin, subliniind că munca sa la spital a fost felul ei de-a contribui la soluționarea „deficitului de cadre medicale”.

4. AUREL NECHITA (deputat PSD, profesor, medic): 7.800 de euro pe lună

Deputatul PSD de Galați Aurel Nechita este și medic specializat în pediatrie și cardiologie. Conduce o secție de profil la Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați și practică și la cabinetul său privat din același oraș. În plus, e profesor universitar la Universitatea Dunărea de Jos.

În aceste multiple roluri, adună mai multe venituri într-un an:

Ca deputat: 137.418 lei;

Ca profesor universitar la Universitatea Dunărea de Jos: 204.264 de lei

Medic șef de secție la Spitalul de Urgență pentru Copii Galați: 19.998 de lei

Servicii medicale la cabinetul său privat din Galați: 104.215 lei.

În total, peste 465.000 de lei, adică peste 7.800 de euro în fiecare lună, de peste zece ori salariul mediu în România.

Contact de Libertatea, Aurel Nechita nu a oferit punctul său de vedere până la publicarea acestui articol.

5. FLORIAN BODOG (senator PSD): 7.230 de euro pe lună

Unul dintre foștii miniștri ai sănătății prezenți în top, alături de Patriciu Achimaș-Cadariu, Bodog declară venituri din trei părți, cum face și colegul de partid:

Indemnizație senator: 137.256 de lei

Salariu Universitatea din Oradea: 124.631 de lei

Salariu Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea: 165.458 de lei

Florian Bodog a menționat pentru Libertatea că la universitate are „activitate de curs. Orele de curs le am joi după-amiaza și vineri după-amiază”.

Cât despre activitatea medicală, „am avut activitatea suspendată până în pandemie. Din pandemie am lucrat nonstop. În pandemie și în perioada imediat următoare. Acum îmi mai iau zile de concediu de odihnă, pentru că în 2021 nu îmi luasem deloc, când trebuie să vin în Parlament.

În rest, full-time. Sunt în spital și sâmbătă, și duminică. Sunt date care pot fi verificate”.

Întrebat ce va face când va rămâne fără zile de concediu, Bodog a spus că va recurge la suspendarea activității, la fel ca înainte de pandemie.

6. PATRICIU ACHIMAȘ-CADARIU (deputat, medic, profesor): 7.000 de euro pe lună

La capitolul venituri, Patriciu Achimaș-Cadariu strânge bani din 3 locuri de muncă:

Ca deputat, a câștigat, în anul 2021, 134.328 de lei;

Ca profesor universitar și cercetător științific la UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, a adunat 121.957 de lei

Ca medic primar și cercetător științific la Institutul Oncologic Prof. dr. Ion Chiricuța, din Cluj-Napoca, a mai strâns, tot în 2021, 157.089 de lei

Asta înseamnă că în tripla capacitate de medic, parlamentar și profesor, Achimaș-Cadariu câștigă în jur de 7.000 de euro pe lună, adică de 10 ori salariul mediu în România.

Cum răspunde el?

Medicul spune că a pus „condiția de a continua să profeseze înainte de candidatura la Camera Deputaților”.

„E un efort mare”, spune el, și susține că se împarte în cele trei direcții pentru că

a dorit continuitate în meserie;

„pentru pacienții mei, oncologici, pe care îi și reprezint în Camera Deputaților”.

Achimaș-Cadariu a dat ca exemplu Planul Naţional de Combatere a Cancerului, de care Libertatea a scris încă din ianuarie 2022.

„În plus, numărul de intervenții și de consultații este în media institutului la care lucrez”, a adăugat medicul primar, supraspecializat în ginecologie oncologică şi chirurgie oncologică.

Cât despre lucrările științifice, Cadariu a menționat că acestea pot fi consultate public.

7. ALEXANDRU RAFILA (deputat PSD, ministru, medic, profesor): 6.200 de euro pe lună

Foto: Hepta

Alexandru Rafila a fost un om muncitor în ultimul an. Când nu a fost ministru, a fost deputat. Când nu a fost nici deputat, nici ministru, a fost medic la Institutul Matei Balș. Iar în timpul rămas, a predat la UMF Carol Davila.

Așa arată cumulul de funcții și venituri în cazul ministrului sănătății, potrivit declarației de avere pentru anul 2021:

Indemnizație de deputat: 141.842 de lei

Ca ministru: 14.602 lei

Ca medic: 110.614 lei

Ca profesor la UMF Carol Davila: 103.649 de lei.

Însumate, ele înseamnă venituri anuale rotunjite la 75.200 de euro, adică peste 6.200 de euro pe lună.

Pe lângă acestea, ministrul a mai obținut venituri din investiții (dividende): 7.733 de lei de la acțiunile la Transgaz și 4.650 de lei de la Banca Transilvania.

Rafila nu a dorit să comenteze subiectul, însă a precizat că și-a întrerupt activitatea medicală de când este ministrul sănătății.

8. CRISTINA AGNES VECERDI (deputat PNL și medic urgentist): 6.100 de euro pe lună

Indemnizație deputat: 106.117 lei

Salariu medic primar la Spitalul Județean de Urgență Brașov: 253.817 lei

Membru comisie disciplină Colegiul Medicilor Brașov: 1.500 de lei

Raport expertiză medicală Miercurea Ciuc: 2.500 de lei

Medicul Cristina Agnes Vecerdi este în continuare șefa UPU SMURD Brașov, conform unei declarații de avere depuse în 2022.

Deputata liberală a declarat două venituri principale, dar a scos bani și de la Colegiul Medicilor București, și dintr-un raport de expertiză medicală.

Ea nu a răspuns solicitării ziarului.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro ȘOC! Lovitura supremă pe care o dă Laura Codruța Kovesi! E ULUITOR, s-a anunțat acum

Viva.ro Povestea ei este cutremurătoare! Cum a murit una dintre marile actrițe ale României, după ce s-a uitat cu soțul ei la televizor

Observatornews.ro Ce a trimis un român prin curier de Crăciun. Riscă 7 ani de închisoare sau amendă de 10.000 de lei

Știrileprotv.ro Este știrea momentului în războiul din Ucraina. A fost atac pe teritoriul Rusiei

FANATIK.RO Şase zodii vor avea lumea la picioare în 2023. Veşti bune pentru Berbeci

Orangesport.ro VIDEO Imagini spectaculoase cu MM şi fiica sa, Teodora Stoica. Prima lor apariţie împreună şi ce ocupaţie are tânăra: "Tata m-a susţinut din prima" | EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2022. Peștii își revizuiesc planurile de viitor și trebuie să știe că le vor tot revizui până vor trece la realizarea lor

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic