Principala țintă a Ucrainei a fost regiunea Moscovei, unde locuiesc mulți dintre liderii de top ai Rusiei

TASS, agenția de știri controlată de statul rus, a descris atacul drept cel mai mare de la începutul anului. Majoritatea dronelor au vizat regiunea Moscovei, unde locuiesc mulți dintre liderii de top ai Rusiei. Guvernatorul Andrei Vorobiev a declarat că forțele de apărare aeriană și unitățile de război electronic au neutralizat 187 de drone în această zonă, potrivit CNN.

Un incendiu de proporții a fost surprins într-un depozit al companiei Wildberries din regiunea Moscovei, conform imaginilor geolocalizate. „Nimeni nu a fost rănit”, a precizat Vorobiev.

Ucraina susține că a lovit șapte din cele mai mari zece centre logistice ale companiei, despre care afirmă că ar sprijini armata rusă. Depozitul atacat recent avea o suprafață de 250.000 de metri pătrați. În replică, Wildberries a anunțat că plănuiește să construiască noi depozite în Kazahstan.

În altă parte a regiunii Moscova, un bărbat de 83 de ani a murit în urma unui atac cu drone, conform lui Vorobiev. De asemenea, drone ucrainene au fost interceptate în 17 regiuni ale Rusiei, în special în sudul și vestul țării, a confirmat Ministerul rus al Apărării.

🔥 Koledino, Moscow Oblast. Russias largest Wildberries logistics hub is up in flames.



The warehouse, covering more than 200,000 m², was reportedly hit during a major overnight Ukrainian drone attack on the Moscow region. 🇺🇦 pic.twitter.com/GQob5pptOx — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) August 16, 2026

Atacuri în sudul Rusiei și la Marea Neagră. Un centru logistic de rachete, distrus

În regiunea Rostov din sudul Rusiei, cinci persoane au fost ucise, potrivit guvernatorului local. Armata ucraineană a raportat că un „complex industrial de apărare care produce combustibil solid pentru rachete” a fost lovit în Rostov.

Tot duminică, o navă petrolieră grecească a fost atacată în apropierea portului rusesc Novorossiisk, potrivit agenției Marisks. Vasul ar fi fost lovit de două ori, iar Ucraina este suspectată de implicare. Detaliile despre arma folosită, starea echipajului și a încărcăturii nu au fost confirmate.

Rusia a replicat lovind puternic Kievul cu rachete balistice. Kievul nu a reușit să intercepteze niciuna

În paralel, Rusia a continuat atacurile asupra capitalei ucrainene, Kiev. „Șase persoane au fost rănite în urma loviturilor de duminică dimineață”, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Printre țintele lovite s-a numărat și o piață de cărți din Kiev.

Regiunile Kremenciuk și Krivoi Rog din centrul Ucrainei au fost, de asemenea, vizate de rachete balistice. Zelenski a raportat două decese în Krivoi Rog și unul în Sumî, în nord. La o oțelărie din Krivoi Rog, operată de ArcelorMittal, 13 angajați au fost răniți, iar unul a murit. „Operațiunile de salvare și căutare sunt în desfășurare”, a transmis compania.

Today's air strikes started from Kiev (image) and Krivoi Rog (footage): pic.twitter.com/IpFn71CHXF — Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) August 16, 2026

Forțele aeriene ucrainene au recunoscut că nu au reușit să intercepteze niciuna dintre rachetele balistice lansate de Rusia în acea noapte. Zelenski a avertizat că Ucraina are nevoie urgentă de interceptori și a criticat Europa pentru lipsa de acțiune: „Interceptoarele europene nu pot fi lăsate să stea în depozit. Viețile trebuie protejate. Rusia trebuie oprită”.

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