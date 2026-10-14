Ce este „clipping”, noua meserie din social media. Tinerii pot câștiga și 10.000 de euro pe lună doar cu un telefon

„Clipping” este o nouă meserie în domeniul social media prin care tinerii pot câștiga bani creând videoclipuri scurte din materiale mai lungi, cu scopul de a deveni virale. Un londonez de 22 de ani spune că obține lunar peste 11.000 de euro din această activitate.

Ce fac „clipperii” și de ce sunt căutați în special tinerii

Eknoor Singh, un tânăr de 22 de ani din Londra, spune că are nevoie doar de un telefon mobil și de o conexiune bună la internet pentru a câștiga peste 120.000 de lire sterline pe an, echivalentul a aproximativ 142.000 de euro.

El este „clipper”, adică o persoană care creează videoclipuri scurte pentru rețelele sociale, care au potențialul de a deveni virale. „Cu cât un videoclip adună mai multe vizualizări, cu atât câștig mai mulți bani”, a declarat Singh pentru BBC News.

Procesul este simplu: clientul, care poate fi o companie de îmbrăcăminte, o casă de discuri, un studio, un podcaster sau un influencer, pune la dispoziție un videoclip mai lung. Persoana care se ocupă de „clipping” urmărește materialul, selectează secvențele pe care le consideră cele mai interesante și creează videoclipuri cu o durată de 30 până la 60 de secunde. Acestea sunt apoi publicate pe Instagram, YouTube, TikTok sau pe alte platforme.

Majoritatea celor care practică această activitate au între 16 și 25 de ani, consiiderându-se că tinerii înțeleg mai bine ce tip de conținut poate atrage publicul de aceeași vârstă și poate genera un număr mare de vizualizări.

2,70 de euro pentru fiecare 1.000 de vizualizări

Plata poate ajunge la 2,70 de euro pentru fiecare 1.000 de vizualizări, ceea ce înseamnă că activitatea poate deveni foarte profitabilă atunci când un videoclip se bucură de succes. Singh spune că a început să se ocupe serios de această activitate anul trecut, când a câștigat 268 de dolari după ce a publicat pe Instagram un videoclip cu Dua Lipa. În prezent, potrivit propriilor declarații, veniturile sale lunare depășesc 11.000 de euro. În interviul acordat BBC, tânărul explică faptul că urmărește videoclipuri amuzante, scurte și capabile să mențină atenția publicului.

Un exemplu este un material realizat anterior, care surprinde reacția cântăreței Sabrina Carpenter după ce cineva i-a călcat pe trena rochiei la Met Gala, în luna mai.

Ethan Weems, în vârstă de 24 de ani, din Wichita, Kansas, câștigă cel puțin 1.000 de dolari pe lună realizând videoclipuri scurte pentru YouTuberul și podcasterul Caleb Hammer. Acesta din urmă este cunoscut în special pentru emisiunea „Financial Audit”, în care analizează situația financiară a invitaților săi. Weems spune că activitatea îi permite să lucreze de acasă și să petreacă mai mult timp cu soția și fiul său, în vârstă de un an. El afirmă că nu și-ar dori un program obișnuit de birou, de la ora 9.00 la 17.00.

Venituri atractive, dar doar pentru o parte dintre cei care practică această meserie

Consultanta în social media Lia Haberman avertizează însă că, deși unii dintre cei care lucrează ca „clipperi” obțin venituri consistente, majoritate câștigă foarte puțini bani sau nu câștigă deloc. La rândul său, Devin Nash, analist al industriei de streaming, atrage atenția asupra unei alte dificultăți a acestei activități: cei care creează videoclipurile scurte trebuie să urmărească ore întregi de conținut pentru a găsi secvențele potrivite.

Pentru a facilita legătura dintre „clipperi” și companii au apărut și platforme specializate, precum Clipping Culture, Vyro, Whop și Kick. Acestea percep comisioane de la companiile care contractează astfel de servicii. Unele dintre platforme colaborează, printre altele, cu companii precum Capital Records, Universal Music Group și HBO Max.

Potrivit BBC, pentru firme, colaborarea cu un tânăr care lucrează din propria cameră poate fi mai ieftină și mai eficientă decât publicitatea tradițională pe rețelele sociale.

„Capacitatea oamenilor de a-și menține atenția devine din ce în ce mai redusă”

Boxabl, o companie cu sediul în Las Vegas care produce locuințe modulare, estimează că videoclipurile sale au acumulat, în total, aproximativ un miliard de vizualizări.

La Clipping Culture, fondatorul și directorul companiei este Evan Stanfield, în vârstă de 21 de ani. Acesta a lansat afacerea anul trecut, după ce a renunțat la studiile de la Universitatea din Kansas. Stanfield afirmă că platforma sa pune în legătură companiile cu peste 340.000 de persoane care creează videoclipuri scurte, din întreaga lume.

Explicația sa pentru popularitatea acestui tip de conținut este simplă: „Capacitatea oamenilor de a-și menține atenția devine din ce în ce mai redusă”.

În cazul lui Eknoor Singh, activitatea presupune însă aproape permanentă atenție la oportunitățile de a crea și publica noi videoclipuri.