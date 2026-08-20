Conform dreptului internațional, suveranitatea oricărei țări se întinde până la 12 mile marine în larg, adică echivalentul a 22 de kilometri.

Mai departe se întinde zona economică exclusivă, pentru care orice țară are doar drepturi suverane pentru exploatarea resurselor, dar nu suveranitate teritorială.

Ce este Neptun Deep și de ce este vital pentru România
Infografic: Perimetrele României din Marea Neagră Foto: Oil&Gas Journal și AI

Perimetru de 7.500 de kilometri pătrați

Perimetrul Neptun Deep se află în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră și are o suprafață de circa 7.500 de kilometri pătrați. Acesta se află situat la aproximativ 160 de kilometri în larg, în zone unde adâncimea apei se află între 100 și 1.000 metri.

Petrom și Romgaz dețin fiecare câte 50% din proiect, iar anterior s-a aflat și gigantul american Exxon, dar acesta a părăsit România după ce fostul lider PSD Liviu Dragnea a modificat în 2018 legea offshore și a majorat impozitele.

Ulterior, participația sa a fost cumpărată de societatea de stat Romgaz.

Cele două companii au instalat în luna iulie platforma Neptun Alpha, care are 16.500 de tone și 225 de metri înălțime.

În ce stadiu se află construirea infrastructurii Neptun Deep

Pe 4 mai, OMV Petrom și Romgaz, care au cote egale în proiectul Neptun Deep, au anunțat că au început lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărmul românesc de la Tuzla.

„În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat în iunie acest an CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere.

Zăcăminte de 100 de miliarde de metri cubi de gaz

În perimetrul Neptun Deep se află circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar extragerea sa va face România cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Prima moleculă de gaz va fi extrasă din acesta din 2027.

Conform Petrom, contribuțiile estimate la bugetul de stat sunt se vor ridica la circa 20 de miliarde de euro.

Petrom a anunțat descoperirea zăcământului în anul 2012, iar primele lucrări pentru exploatare au început în anul 2025.

Organizația de mediu Greenpeace a demarat mai multe procese împotriva Neptun Deep în ultimii ani, aceasta încercând să blocheze proiectul.

Neptun Deep, obiectiv strategic pentru care România a cerut ajutorul NATO

Pe 10 iunie, România a cerut NATO, la Consiliul Nord Atlantic de la Bruxelles, mai multe capabilități de apărare pentru zona Mării Negre invocând inclusiv existența platformelor marine din zona economică exclusivă.

La începutul anului, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a explicat că articolul 5 al NATO nu acoperă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

România trebuie să-şi apere infrastructura critică din zona economică exclusivă a Mării Negre, a declarat la Sibiu, șeful Armatei, preluat atunci de Libertatea.

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