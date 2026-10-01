Un nou trend viral pe TikTok numit „Cat in the Hat” („Pisica în pălărie”) folosește imagini generate de AI pentru a distribui amenințări grave la adresa elevilor și a școlilor din Suedia, arată o investigație Aftonbladet.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„The Cat in the Hat” („Pisica în pălărie”) este o celebră carte pentru copii scrisă și ilustrată în 1957 de autorul american Theodor „Dr. Seuss” Geisel.

Fenomenul perturbator de pe TikTok care a pus poliția suedeză pe jar

O nouă tendință apărută pe rețelele de socializare stârnește îngrijorare majoră în rândul părinților, al cadrelor didactice și al forțelor de ordine.

Personajul clasic „Cat in the Hat” („Pisica din pălărie”), îndrăgit de generații întregi de copii, a fost transformat într-un simbol folosit pentru a răspândi amenințări de o gravitate extremă pe platforme precum TikTok și Snapchat.

De la glume virtuale la anchete penale

Mecanismul din spatele acestei mișcări online implică clipuri video scurte, adesea create cu ajutorul inteligenței artificiale sau prin imagini modificate digital.

În aceste materiale audio-video, o versiune grotescă sau sinistră a personajului apare suprapusă peste fotografii reale din diverse localități, instituții de învățământ sau chiar din dreptul locuințelor private.

Distribuirea materialelor este însoțită de mesaje explicite, de la liste cu nume de elevi și orașe, până la amenințări directe cu atacuri armate în școli sau acte de violență extremă.

Deși multe dintre aceste conturi susțin că totul este doar o farsă, panică creată în comunități a determinat intervenția imediată a autorităților.

Anchetatorii avertizează că anonimitatea pe internet este o iluzie și că cei care generează sau distribuie astfel de mesaje riscă consecințe juridice severe, indiferent de intenția lor inițială.

„Farsa” poate aduce dosar penal

Autoritățile subliniază că simpla postare a unui videoclip nu constituie o infracțiune în sine, însă adăugarea de texte sau elemente cu caracter amenințător la adresa unor persoane fizice sau instituții intră direct sub incidența codului penal.

Polițiștii compară acest fenomen cu valul de alerte provocate în trecut de imaginile cu „clovni ucigași”, care au generat, de asemenea, intervenții masive și panică generalizată.

În prezent, instrumentele bazate pe inteligență artificială le oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea conținut personalizat într-un timp extrem de scurt, crescând impactul emoțional asupra victimelor.