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Un hangiu care vindea găluște cu ou a fost amendat cu 2.640 de euro și condamnat la închisoare, în Austria: „Nu am știut”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Găluște din ou pe o farfurie
Un bărbat din Tulln, Austria a fost amendat cu 2.640 de euro și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a vândut timp de ani de zile mâncarea preferată a lui Hitler. Sursa foto: Envato
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Un vânzător de cârnați de 60 de ani din Tulln an der Donau, nord-vestul Austriei, a fost amendat cu 2.640 de euro și condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru promovarea unei mâncări asociate cu ziua de naștere a lui Adolf Hitler, a relatat Heute.

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Un vânzător de hotdog din Tulln, Austria, a fost condamnat la o amendă de 2.640 de euro și opt luni de închisoare cu suspendare pentru „reînvierea nazismului” după ce a servit ani la rând, pe 20 aprilie, mâncarea preferată a lui Adolf Hitler - găluște prăjite cu ou și salată verde.

Sentința a fost pronunțată de un juriu de la Tribunalul Regional din St. Pölten.

Contextul incidentului

Potrivit procurorilor, bărbatul, care deține un stand de hotdog în Tulln, a inclus în mod repetat în meniul său, începând din 2022, preparatul controversat în ziua aniversării nașterii lui Adolf Hitler - 20 aprilie.

În cercurile de extremă dreapta, găluștele cu ou și salată verde sunt considerate mâncarea favorită a liderului nazist, iar această asociere a fost criticată vehement.

Mai mult, meniul săptămânal care includea găluște cu ou a fost publicat pe Facebook, făcând disponibilă această ofertă unui public larg, fapt ce a atras atenția autorităților.

Apărarea acuzatului

În fața instanței, bărbatul și-a susținut nevinovăția, declarând că nu a avut nicio intenție de a glorifica regimul nazist.

Clienții mei au cerut găluște cu ou. Nu știam că această dată are vreo semnificație specială sau că mâncarea ar putea fi asociată cu Hitler.

Avocatul său l-a descris drept „un om simplu” care nu are nicio legătură cu ideologiile extremiste: „Clientul meu este un om bun, doar că nu a realizat implicațiile”.

Decizia tribunalului

În ciuda declarațiilor sale, juriul format din 8 membri a decis, cu o majoritate de 7 voturi, că faptele sale constituie o formă de reînviere a nazismului.

Pe lângă amenda de 2.640 de euro, acesta a primit și o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare.

Cu toate acestea, instanța a permis vânzătorului să continue să opereze standul, iar dreptul său de a desfășura afacerea nu a fost anulat.

Decizia de condamnare a vânzătorului din Tulln nu este încă definitivă și poate fi atacată cu apel.

Nu este prima dată când găluștele cu ou provoacă scandal în Austria.

În trecut, un consilier local al partidului FPÖ a fost chemat în instanță după un incident similar, în care a postat o imagine cu acest preparat pe rețelele sociale, tot pe 20 aprilie.

A pățit-o și un polițist

Nu e prima sentință de acest fel în Austria. În 2020, un poliţist de 41 de ani a publicat pe Facebook o fotografie de ziua de naştere a lui Hitler, 20 aprilie, însoţită de mesajul: „Prânzul de azi! Ouă şi găluşte prăjite, cu salată verde!”.

În faţa juraţilor, poliţistul a declarat că a distribuit fotografia din întâmplare și a negat orice afiliere cu nazismul.

După incident, a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare și a încasat o amendă de 6.300 de euro.

Legea austriacă de prohibiţie a nazismului este definită în termeni riguroşi. Ea incriminează nu doar înfiinţarea şi sprijinirea grupărilor neonaziste, precum şi propaganda specifică şi infracţiunile violente, ci are un paragraf care interzice anumite activităţi naziste nespecificate.

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Tags: Adolf Hitler
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