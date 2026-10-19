Amendă de până la 100.000 de euro, dar poți rămâne și fără mașină: ce înseamnă autocolantul roșu de care fug șoferii din Germania

O simplă bulină roșie lipită pe parbrizul unei mașini poate fi începutul unei probleme serioase pentru proprietar. În Germania, acest avertisment nu trebuie confundat cu o amendă obișnuită de parcare. Dacă este ignorat, autoturismul poate fi ridicat și chiar distrus, iar anumite încălcări ale legii pot atrage sancțiuni de până la 100.000 de euro, scrie Blic, parte a Grupului Ringier.

Ce înseamnă autocolantul roșu de pe parbrizul mașinilor din Germania

Pe străzile orașelor germane există autoturisme care rămân luni întregi în același loc, unele fără numere de înmatriculare, altele atât de deteriorate încât nu mai pot circula. Autoritățile fac însă diferența între o mașină parcată legal, una care are probleme administrative și un vehicul abandonat care poate fi încadrat în categoria deșeurilor. În Berlin, de exemplu, mașinile considerate deșeuri pot primi un autocolant roșu, cunoscut sub numele de „Rotpunkt”, adică „punct roșu”.

Potrivit administrației din locale, această măsură se aplică vehiculelor care prezintă deteriorări importante, cum ar fi după accidente, sau care au rămas mult timp nefolosite și nu mai sunt utilizate pentru scopul lor inițial. Autocolantul nu este doar un semn de avertizare. El reprezintă o solicitare oficială prin care proprietarul este obligat să îndepărteze vehiculul.

Proprietarii au la dispoziție o lună să își ridice mașinile, în Berlin

Proprietarul unui vehicul marcat cu punctul roșu are la dispoziție o lună pentru a-l îndepărta de pe domeniul public. Dacă termenul expiră și mașina se află în continuare în același loc, autoritățile pot interveni pentru ridicarea și casarea acesteia, iar toate cheltuielile sunt suportate de persoana responsabilă pentru vehicul.

Situația poate deveni astfel mult mai costisitoare decât o simplă amendă de parcare. Proprietarul nu riscă doar să piardă mașina, ci poate fi obligat să achite și operațiunile efectuate de serviciile publice. Procedurile nu sunt însă identice în toate orașele germane, iar termenul indicat pe autocolant trebuie respectat.

Diferența dintre autocolantul roșu și cel galben

În Berlin există și un autocolant galben, denumit „Gelbpunkt”, care are o altă semnificație. Acesta este utilizat pentru vehiculele lăsate pe domeniul public fără numere de înmatriculare valabile sau cu diferite probleme administrative. De exemplu, marcajul galben poate apărea pe mașinile cu numere expirate, cu plăcuțe invalidate oficial sau care nu îndeplinesc anumite condiții privind asigurarea și documentele necesare.

Și în această situație, proprietarul trebuie să îndepărteze autoturismul. Dacă ignoră avertismentul, vehiculul poate fi ridicat și depozitat pe cheltuiala sa. Totuși, o mașină fără înmatriculare valabilă nu este considerată automat deșeu.

Există și diferențe între orașe. De exemplu, administrația din Nürnberg folosește autocolantul roșu pentru vehiculele neînmatriculate sau care nu mai sunt în stare de funcționare și sunt lăsate pe drumurile publice. În acest oraș, marcajul poate fi aplicat de administrația locală sau de poliție.

Amenzi de până la 10.000 sau 100.000 de euro, în funcție de încălcarea legii

Sancțiunile diferă considerabil în funcție de situația vehiculului. În Berlin, abandonarea pe domeniul public a unei mașini fără numere de înmatriculare valabile poate fi sancționată cu o amendă de până la 10.000 de euro. În schimb, atunci când vehiculul este încadrat în categoria deșeurilor și sunt încălcate prevederile privind gestionarea acestora, sancțiunea maximă poate ajunge la 100.000 de euro.

Amenda de 100.000 de euro nu se aplică automat oricărui proprietar care găsește un autocolant roșu pe mașină, ci este plafonul legal pentru anumite încălcări grave ale normelor privind deșeurile. În situațiile în care există suspiciuni de gestionare ilegală a deșeurilor periculoase, autoritățile pot declanșa inclusiv o anchetă penală.

Mașinile neridicate de proprietari pot ajunge la licitație sau la casare

O altă problemă apare atunci când proprietarul nu reacționează nici după ce vehiculul a fost ridicat de autorități. La Nürnberg, după expirarea termenului de pe autocolant, serviciile municipale dispun îndepărtarea mașinii. Dacă proprietarul poate fi identificat, acesta este contactat și primește posibilitatea de a-și recupera vehiculul. Pentru a-l lua înapoi trebuie însă să achite costurile aferente procedurii, inclusiv taxele administrative, cheltuielile de tractare și cele de depozitare. Dacă nu își recuperează mașina în termenul stabilit, aceasta poate fi vândută prin licitație publică.