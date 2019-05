de Laura Ștefănuț

În 2016, PSD a primit cele mai multe voturi de la alegătorii cu studii superioare, iar mulți dintre cei care înainte votaseră PNL s-au reorientat către trandafiri. Asta deși Liviu Dragnea primise deja o condamnare în instanță.

Doctorul Mihai Ciucă plecase din România, fiindcă i se părea că lucrurile nu merg în direcția bună în sistemul de sănătate. Lucra la Nuffield Health Glasgow Hospital, din Scoția, ca Resident Medical Officer (adică un medic care locuiește în spital pe parcursul turei de o săptămână).

A povestit că a ales PSD în 2016, fiindcă are ”oameni capabili să pună în practică programul de guvernare (…) deși optimismul lor este exagerat”. Despre condamnarea lui Liviu Dragnea spunea că ”dosarul referendumului în care a fost condamnat Liviu Dragnea e un dosar politic”.

La alegerile din 26 mai 2019, doctorul Ciucă nu a mai votat cu PSD. Am discutat cu acesta pentru a afla de ce și dacă ar putea redeveni cândva votant PSD.

-Cum vi s-a schimbat viața la nivel profesional de când nu am mai vorbit?

-Nu s-a schimbat în mod radical, fac același lucru pe care îl făceam și acum doi ani, tot în Scoția, chiar dacă într-un alt spital.

-Plănuiți să reveniți în România? De ce?

-Plănuiesc să revin în țară, însă o fac din motive personale, a nu se interpreta decizia ca o consecință a măsurilor luate de actuala guvernare în domeniul medical. Revin pentru că în țară am familia, soția și copilul, părinții, mulți prieteni buni și pentru că înțeleg foarte bine că fără resursă umană nu putem învinge. Și cred, fără să par lipsit de modestie, că multora dintre cei plecați traiul într-o societate normală, echilibrată, fără excese, ne-a adus un plus de rigurozitate, ordine și disciplină – cred că ne lipsesc în țară și vreau să încercăm să le impunem toți, fiecare pe aria lui de responsabilitate. Numai împreună putem reuși, tineri, bătrâni, plecați, rămași, de dreapta sau de stânga. Împreună, toți, pentru România!

-Legat de domeniul medical, cum vi se pare că funcționează acum?

-S-au făcut pași înainte în ceea ce privește limitarea exodului medicilor, iar salarizarea actuală e, cu siguranță, un factor motivant, însă, singură, nu rezolvă problemele actuale ale sistemului. Ar mai fi nevoie de normarea muncii, punerea salariilor în acord cu responsabilitățile și performanțele salariatului, lucru care nu se întâmplă acum, e nevoie de combaterea un pic mai agresivă a plăților informale cu asumarea unui inițial deficit de popularitate printre unele cadre medicale, stimularea medicilor de familie, să-și asume în mod real rolul de filtru primar al problemelor de sănătate ale populației – ei au beneficiat prea puțin de trâmbițatele creșteri de venituri (în cazul lor își regăsea utilitatea impozitul 0 promis în campanie), o lege a malpraxisului etc.

-În 2016 ați votat PSD fiindcă, spuneați atunci, vi se părea că au oameni capabili cu care să pună în practică programul de guvernare. Cum vi se pare acum?

-Sunt dezamăgit, cred că au pornit la drum cu un program curajos (chiar dacă un pic nerealist, pe undeva de înțeles în context electoral), însă pe parcurs liderul partidului a reușit să elimine din aparatul guvernamental profesioniștii, oamenii ce-și probaseră competența cu ocazia precedentei guvernări PSD, și să subjuge interesul țării unor interese personale și de grup.

-Care au fost momentele care v-au dezamăgit?

-A fost o inconsecvență decizională care a caracterizat toată perioada asta de doi ani și ceva. Mai întâi m-a dezamăgit lipsa fermității în ceea ce au însemnat derapajele președintelui de la rolul constituțional de mediator. Atunci am înțeles că, de fapt, PSD-ul actual nu dorește neapărat o reformare pe principii solide de morală și corectitudine a societății, ci un fel de toleranță reciprocă (timp în care ne bucurăm de facilitățile guvernării), o cuvenită ”distracție” la putere pornind de la votul popular. Un fel de ”ni se cuvine”, ”e dreptul nostru de a acționa cum credem, am fost investiți cu un cec în alb”. Ceea ce e departe de adevăr, nu asta ne-am dorit de la ei. Ulterior, situația s-a înrăutățit, iar din legenda ”front line-ului” de calitate, din intelectuali de marcă ce puteau da o orientare s-a ales praful. S-au perindat în funcții cu responsabilitate mulți neaveniti, pe criterii de servilism și obediență.

-Puteți să îmi mai dați un exemplu concret când v-ați supărat pe PSD?

-Nu mi-a plăcut absolut deloc maniera pretins democratică prin care au fost schimbați cei doi prim-miniștri și aplicarea ulterioară de etichete. Nimeni din conducerea partidului nu a părut a-și asuma nimic, deși deciziile de numire le-au aparținut. Toate astea au dezorientat electoratul de stânga și au semănat neîncredere, iar asta s-a tradus în neparticipare la votul de duminică, în multe cazuri.

-În 2016 spuneați că dosarul lui Dragnea este unul politic. Ce părere aveți acum de situația lui Liviu Dragnea?

-Cred în continuare că dosarul referendumului a fost unul politic, iar cel de-acum are o bază de plecare reală, însă prejudiciile sunt ridicole, încadrările și pedepsele discutabile. Cred că Liviu Dragnea are în Teldrum un subiect mult mai greu de apărat în instanță. Din punctul meu de vedere rămâne o condamnare necesară (fără a intra în detalii de speță, nu mă pricep) pentru ceea ce înseamnă încrederea românilor în justiție. Cred că va funcționa pozitiv la nivel de prevenție pentru viitor, îi va descuraja pe alții tentați să abuzeze de putere.

-Cum vi se pare clasa politică actuală?

-Mi se pare la un nivel scăzut de credibilitate. Votul de ieri, pentru care românii sunt de felicitat, a fost mai mult unul emoțional și mai puțin unul bazat pe aprecierea informată a candidaților, pe proiecte, pe ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și beneficiile pe care ni le poate aduce în continuare apartenența la ea. Dar bine că totuși a fost, chiar și emoțional. Denotă un pic mai mult interes.

-Ați votat? Cum vi se par rezultatele?

-Da, am votat. Am ales Pro România pentru că am considerat că au (pentru aceste alegeri) echipa cea mai legată și cu cea mai multă experiență la nivelul Parlamentului și Comisiei Europene. Am votat și la referendum, nu atât pentru inspirația dovedită de președinte în alegerea întrebărilor, pentru că sunt greu de pus în practică rezultatele, ci mai ales pentru a lua atitudine, a transmite un semnal. Pentru mine justiția e motorul însănătoșirii nației noastre. Cot la cot cu educația, desigur.

Rezultatele mi se par surprinzătoare și generatoare de întrebări utile. Pentru toți, nimeni n-ar trebui să-și cimenteze certitudini.

-Credeți că veți mai vota cu PSD în viitor, după ceea ce s-a întâmplat? În ce condiții?

-Eu rămân fidel principiilor de stânga, voi vota acel partid care va pune pe prim-plan egalitatea de șanse a tuturor cetățenilor, care va promova o educație de calitate și accesibilă tuturor, servicii de sănătate care să răspundă nevoilor și, bineînțeles, o justiție corectă, nesubordonată politicului. Dacă PSD va înțelege să se reformeze în sensul atingerii acestor deziderate personale, sigur, de ce nu? Pentru mine, fiecare proces de vot e un proces de informare, de analiză și de decizie, un proces în care principiile vor sta întotdeauna ca reper deasupra persoanelor sau partidelor.

