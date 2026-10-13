Ce se întâmplă cu conturile tale Google și Apple după ce mori: ce trebuie să faci ca familia să nu piardă totul

Decesul unei persoane dragi aduce nu doar povara emoțională a pierderii, ci și o mulțime de sarcini de rezolvat: vânzarea unei locuințe, anularea unui abonament de telefon mobil sau gestionarea bunurilor rămase. Într-o lume tot mai digitalizată, moartea noastră are și o dimensiune virtuală. Așadar, ce se întâmplă cu conturile Google și Apple după deces și cum ar trebui să ne pregătim?

Potrivit Engadget, gestionarea conturilor online depinde în mare măsură de ce bifează utilizatorul pe durata vieții. Multe platforme oferă opțiuni pentru administrarea „moștenirii digitale”, dar acestea presupun o planificare prealabilă. În caz contrar, conturile vor fi gestionate conform politicilor specifice fiecărei platforme. Iată ce trebuie să știi despre Google și Apple.

Ce se întâmplă cu un cont Google după ce mori?

Dacă nu ai făcut nicio pregătire, contul tău Google nu va fi gestionat automat după deces, dar compania oferă o unealtă pentru a facilita acest proces. În 2013, Google a lansat „Inactive Account Manager”, un instrument care permite utilizatorilor să stabilească ce se întâmplă cu contul lor după o perioadă de inactivitate prelungită.

Prin acest serviciu, utilizatorii pot solicita ștergerea datelor după 3, 6 sau 12 luni de inactivitate. De asemenea, pot desemna până la 10 contacte de încredere pentru a primi datele din cont, cum ar fi e-mailurile, contactele sau videoclipurile de pe YouTube.

„Sperăm că această nouă funcție îți va permite să-ți planifici moștenirea digitală într-un mod care protejează confidențialitatea și securitatea”, a explicat Andreas Tuerk, manager de produs Google, într-un articol de pe blogul companiei.

Dacă nu activezi „Inactive Account Manager”, Google ar putea șterge contul după doi ani de inactivitate. Activitatea este detectată prin conectarea la cont sau utilizarea produselor companiei, cum ar fi Gmail. În lipsa unei astfel de configurări, membrii familiei pot contacta Google și solicita dezactivarea contului unei persoane decedate înainte de termenul standard de doi ani, dar nu vor putea accesa datele acestuia.

Ce se întâmplă cu un cont Apple după deces?

Apple oferă o soluție similară pentru gestionarea conturilor după deces, însă aceasta necesită, de asemenea, o planificare prealabilă. Utilizatorii pot desemna până la cinci persoane drept „Contacte pentru moștenire”. Aceste persoane vor avea dreptul legal de a accesa datele din iCloud și dispozitivele utilizatorului după trecerea acestuia în neființă.

Această configurare se face prin setările contului Apple, care generează o cheie de acces pentru contactul desemnat. După deces, contactul respectiv poate accesa date personale, precum fotografii, mesaje, fișiere și copii de rezervă, însă trebuie să prezinte certificatul de deces și cheia de acces generată în prealabil.

După verificarea documentelor, contactul desemnat are la dispoziție trei ani pentru a descărca datele, înainte ca Apple să șteargă permanent contul. Este important de menționat că achizițiile digitale, cum ar fi muzica, filmele sau cărțile, nu pot fi transferate moștenitorilor.

Dacă un utilizator nu desemnează un contact pentru moștenire, Apple va șterge contul după un an de inactivitate, trimițând în prealabil un e-mail de avertizare cu 30 de zile înainte.

Măsurile trebuie luate din timpul vieții

Pe scurt, gestionarea moștenirii digitale necesită planificare prealabilă. Platforme precum Google și Apple oferă instrumente pentru a facilita acest proces, dar este responsabilitatea utilizatorilor să ia măsuri din timp.