Cel mai bun telefon pe care nu-l (mai) poți cumpăra în România: OnePlus 16 a fost anunțat oficial

OnePlus 16 a fost lansat oficial în China, dar nu va ajunge și în Europa și implicit România, scriu cei de la PhoneArena. Deși această decizie era așteptată, specificațiile impresionante ale flagship-ului atrag atenția și merită analizate.

Baterie mai mare și procesor de ultimă generație

Unul dintre cele mai remarcabile upgrade-uri ale OnePlus 16 este bateria sa. Cu o capacitate de 9.000mAh, aceasta depășește cu aproximativ 23% modelul anterior, OnePlus 15, care deja impresiona cu cei 7.300mAh ai săi.

În ciuda creșterii capacității, telefonul este doar puțin mai gros și mai greu decât predecesorul său. Performanța este susținută de procesorul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cel mai recent și avansat cipset de la Qualcomm, utilizat și de modele precum Xiaomi 18 Pro Max sau Samsung Galaxy S27 Ultra.

Acesta promite o eficiență energetică sporită și performanțe de top, fiind acompaniat de opțiuni RAM de 12GB sau 16GB.

Cameră de 200MP și ecran cu rată de refresh impresionantă

O altă îmbunătățire majoră este camera principală de 200MP, o creștere semnificativă față de cele trei camere de 50MP de pe OnePlus 15.

În ceea ce privește ecranul, OnePlus 16 vine cu un display de 6,78 inci care, deși nu impresionează prin luminozitate maximă, oferă o rată de refresh extrem de mare, de 185Hz pentru anumite jocuri, în timp ce setarea la 165Hz promite o experiență fluidă în utilizarea zilnică.

Prețuri mai mari, dar competitive

Creșterea costurilor componentelor la nivel global a dus la scumpirea semnificativă a telefoanelor premium, iar OnePlus 16 nu face excepție. În China, prețul de pornire pentru versiunea cu 12GB RAM și 256GB stocare internă este de 5.999 yuani (aproximativ 800 de euro).

Aceasta este o creștere considerabilă față de prețul de lansare al OnePlus 15, care a fost de 3.999 yuani (533 de euro) în octombrie 2025.

Modelul de top al OnePlus 16, cu 16GB RAM și 1TB spațiu de stocare, ajunge la 8.499 yuani (1.132 de euro). Deși prețul poate părea ridicat, rămâne competitiv în comparație cu alte flagship-uri premium, precum Xiaomi 18 Pro Max, care începe de la 6.999 yuani (930 de euro), dar oferă specificații diferite, inclusiv o baterie mai mică, de 8.500mAh.

Fără planuri pentru lansarea globală

Deși OnePlus 16 nu va fi disponibil oficial în SUA sau Europa, lansarea sa în China confirmă dorința companiei de a rămâne un jucător important pe piața locală. Cel mai probabil, dacă telefonul ar fi fost lansat pe piețele occidentale, prețul său de pornire ar fi depășit probabil pragul de 1.000 de euro.