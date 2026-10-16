Doi scriitori au transformat un hambar de 400 de ani într-o mansardă de lux pe care o vând cu 1.000.000 de euro, în Alpi

Privită de la distanță, construcția din satul Santa Maria, situat în superba vale Müstair din cantonul elvețian Graubünden, pare doar o altă clădire agricolă istorică ancorată în tradiția alpină. Ridicat inițial în secolul al XVII-lea pentru a adăposti fân și animale, vechiul fânar ascunde însă în spatele pereților din bârne o transformare arhitecturală spectaculoasă: o mansardă rezidențială ultra-modernă, scoasă recent la vânzare pe piața imobiliară pentru suma de 990.000 de franci elvețieni (1.066.000 de euro), relatează cotidianul Blick, parte a grupului Ringier.

Proprietatea, botezată „Stalla”, a fost listată de agenția imobiliară Poeticwalls și pune la dispoziția viitorilor proprietari o suprafață utilă de peste 151 de metri pătrați amenajată într-un concept complet deschis (open space), unde fiecare element funcțional se subordonează volumetriei originale.

Istorie de 400 de ani integrată în design modern: beton lustruit și bârne din zada

Punctul forte al proiectului este felul în care noua arhitectură respectă istoria seculară a spațiului. În loc să compartimenteze agresiv interiorul, designerii au lăsat structura masivă de susținere din lemn să delimiteze discret zonele: bucătăria, zona sanitară, livingul și spațiile de dining.

Farmecul rustic a fost conservat cu fidelitate: acoperișul originar din lemn de molid și zadă se sprijină pe cruci masive ale Sfântului Andrei, iar vechea pasarelă de trecere a fânarului a fost păstrată intactă și traversează vizual întreaga încăpere.

Aceste elemente de patrimoniu rural contrastează armonios cu finisaje contemporane sofisticate, precum suprafețele din piatră naturală, tencuiala tradițională de var și pardoselile din beton lustruit.

La nivelul principal se află o primă zonă de dormit, mascată elegant în spatele unui perete din scânduri vechi de lemn.

O scară spiralată din metal negru asigură accesul la un al doilea spațiu de dormit, amenajat la înălțime, de unde se deschid perspective panoramice spre vârfurile alpine Piz Lad și Piz Terza.

Zonă UNESCO, aer curat și o grădină secretă opțională

Așezarea geografică adaugă o valoare considerabilă proprietății. Cătunul montan Santa Maria este situat chiar în vecinătatea Parcului Național Elvețian, o zonă protejată renumită pentru traseele sale montane și biodiversitate.

Totodată, iubitorii de cultură pot ajunge în doar zece minute de mers cu mașina la Mănăstirea Sfântul Ioan din Müstair, monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Pentru cei care își doresc o legătură directă cu natura, proprietatea oferă posibilitatea achiziționării separate a unei grădini private de 137 de metri pătrați.

Terenul suplimentar permite amenajarea unei zone de relaxare în aer liber, cu pomi fructiferi, tufe de fructe de pădure și plante aromatice.

Accesibilitatea este un alt atu al locației: dinspre Zernez, drumul traversează spectaculosul Pas Ofen (Fuorn) până la intrarea în proprietate, unde există o alee dedicată pentru parcare.

Cei care preferă transportul public au la dispoziție o stație a celebrelor autobuze poștale elvețiene (PostBus) aflată la câțiva pași de intrarea principală, călătoria din orașele Zurich sau St. Gallen durând aproximativ trei ore și jumătate.

O investiție imobiliară cu potențial turistic imediat

În spatele acestei conversii curajoase se află doi creatori cunoscuți: autoarea de literatură pentru copii Micha Friemel și muzicianul și scriitorul Tim Krohn.

Cei doi au restaurat hambarul istoric cu o atenție meticuloasă la detalii și locuiesc în prezent chiar în turnul rezidențial din imediata vecinătate.

Până la listarea actuală, proprietarii au operat „Stalla” ca o unitate de cazare de vacanță exclusivistă. Acest model rămâne deschis și pentru viitorii cumpărători.