Percheziții și rețineri în România într-un dosar de facturi umflate pentru nave militare NATO

O anchetă desfășurată în mai multe state europene scoate la iveală o schemă complexă de fraudare a fondurilor destinate apărării. Procurorii din Norvegia, Germania și România anchetează o rețea de firme acuzate că ar fi emis facturi supraevaluate pentru serviciile de asistență portuară oferite navelor militare ale NATO.

Cinci oameni au fost reținuți în Norvegia

Cinci persoane au fost deja reținute în portul norvegian Bergen, iar procurorii au efectuat percheziții la mai multe sedii din Europa, inclusiv la contractorul general din România, compania Global Defense Logistics.

Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a României, și fratele lui, Gabriel Daraban, directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal, sunt acționari minoritari în compania Global Defense Logistics vizată de ancheta DNA, relatează TVR Info și G4media.ro.

Daraban a precizat că firma a câștigat un contract cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții pentru servicii de asistență portuară a navelor militare. Compania lucrează cu peste 50 de agenți în întreaga lume.

„Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective. Nu putem noi garanta corectitudinea și probitatea acestor subagenți”, a spus Mihai Daraban.

Procurorii norvegieni au dispus reținerea mai multor subcontractori acuzați că au umflat notele de plată emise pentru serviciile acordate navelor militare NATO.

Judecător CCR, politicieni și afaceriști cu probleme penale, zbor de lux la Mykonos

Gabriel Daraban s-a aflat printre pasagerii care au călătorit la bordul zborurilor private către destinația exclusivistă Mykonos. Fratele lui, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, ar fi achitat costurile acestor deplasări aeriene private.

La bordul aeronavelor charter s-au aflat mai mulți oameni de afaceri, politicieni de nivel înalt și magistrați cu funcții cheie în sistemul judiciar. Printre cei care au beneficiat de aceste curse se numără și doi judecători din cadrul Curții Constituționale a României.

Două zboruri private operate de Toyo Aviation, efectuate la începutul lunii iulie 2026, au transportat un judecător constituțional, politicieni și oameni de afaceri, inclusiv persoane cu antecedente penale, spre două destinații exclusiviste: Nisa și Mykonos, informează PressOne.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, la B1TV, că zborul privat spre Mykonos în care s-au aflat un judecător al Curţii Constituţionale, mai mulţi politicieni şi oameni de afaceri „pare că arată ca o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel”.

Cum funcționa schema presupusei fraude

În dosarul de facturi umflate pentru nave militare NATO, acuzațiile vizează infracțiuni de fraudă în formă agravată și complicitate la fraudă, prejudiciul estimat inițial fiind de cel puțin un milion de euro.

Anchetatorii susțin că subcontractorii locali umflau notele de plată emise către NATO pentru sprijinul logistic acordat navelor de război în porturi.

Instituția care investighează infracțiunile economice din Norvegia arată că riscul de fraude financiare a crescut semnificativ în ultimii ani pe fondul extinderii bugetelor alocate apărării la nivel global.

Serviciile vizate includ asistența portuară directă, de la aprovizionare și logistică, până la mentenanță tehnică pe durata staționării vaselor militare în porturile europene.

Reacția șefului Camerei de Comerț și Industrie a României

Firma românească Global Defense Logistics, vizată de percheziții, îi are printre acționarii minoritari pe Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), și pe fratele acestuia. Compania deține un contract cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) și colaborează cu zeci de subagenți din întreaga lume.

Mihai Daraban a explicat că societatea sa lucrează prin intermediari locali, care intră în contact direct cu echipajele navelor, precizând că firma nu poate garanta pentru acțiunile individuale ale fiecărui subcontractant.

„Din cunoștințele mele, firma GDL are în contract circa 50 de subagenți în foarte multe țări ale lumii. Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective. Nu putem noi garanta corectitudinea și probitatea acestor subagenți”, a transmis Mihai Daraban.