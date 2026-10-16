Ploi abundente, ninsori dar și temperaturi mai mari decât cele normale. ANM a actualizat prognoza meteo pentru intervalul 19 octombrie - 15 noiembrie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 16 octombrie 2026, prognoza meteo actualizată pentru intervalul 19 octombrie - 15 noiembrie 2026. Estimările realizate arată o primă săptămână marcată de precipitații abundente în estul și nord-estul țării, urmată de o perioadă de tranziție spre noiembrie cu valori termice ușor mai ridicate decât mediile multianuale în regiunile intracarpatice și la munte.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 - 25 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice și nord-vestice va fi deficitar.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 - 8 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 - 15 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.