Mai multe modele Dacia riscă să fie excluse de la Rabla 2027. Ce mașini ar putea pierde banii de la stat

Românii care vor să își cumpere o mașină nouă prin programul Rabla ar putea avea parte de o surpriză din 2027. Statul vrea să acorde bani doar pentru autoturisme fabricate în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că inclusiv unele modele Dacia ar putea rămâne fără subvenție. Schimbarea apare în programul de guvernare depus joi, 15 octombrie, în Parlament de premierul desemnat Luca Niculescu.

Rabla 2027: nu va mai conta doar mașina cumpărată, ci și unde a fost fabricată

Dacă propunerea va fi aplicată, o mașină produsă în afara Uniunii Europene nu va mai putea fi cumpărată cu ajutor de la stat prin programul Rabla, indiferent dacă aparține unei mărci românești, germane, franceze sau asiatice, scrie Agerpres. Regula este prevăzută pentru perioada 2027-2030 și face parte din măsurile prin care viitorul Guvern vrea să sprijine industria auto europeană.

Practic, nu țara în care este înregistrat producătorul va decide acordarea subvenției, ci locul în care a fost fabricat autoturismul. O mașină aparținând unei mărci europene, dar produsă în China sau Maroc, ar putea fi exclusă. În schimb, un automobil al unui constructor asiatic, fabricat într-o uzină din Uniunea Europeană, ar putea îndeplini această condiție.

Dacia Sandero și Logan ar putea pierde subvenția. Noua Spring este produsă în Slovenia

Deși Dacia este o marcă cu origini românești, nu toate modelele sale sunt fabricate în România sau în alte țări din Uniunea Europeană. Sandero, Sandero Stepway și Logan sunt produse în Maroc, la uzinele Renault Group din Casablanca și Tanger. Ministerul Industriei din Maroc a confirmat inclusiv producția noilor versiuni ale acestor modele, destinate atât pieței locale, cât și exportului în Europa. Marocul nu este membru al Uniunii Europene. Prin urmare, dacă regula propusă va fi introdusă fără excepții, aceste modele ar putea fi excluse de la finanțarea prin Rabla.

În schimb, noua generație Dacia Spring are o situație diferită. Deși prima generație a fost fabricată în China, noul Spring a fost prezentat în septembrie 2026 și este produs la uzina din Novo Mesto, Slovenia, stat membru al Uniunii Europene. Astfel, noua Dacia Spring ar îndeplini condiția referitoare la locul fabricației, dacă aceasta va deveni obligatorie în 2027.

Și modelele Duster și Bigster sunt fabricate la Mioveni, în România, astfel că nu ar fi afectate de această restricție privind proveniența. Eligibilitatea finală a fiecărui autoturism va depinde însă de regulile complete ale programului.

Schimbarea a fost pregătită și pentru Rabla 2026, dar a fost amânată

Introducerea unor condiții legate de țara în care este fabricată mașina nu este o idee nouă. Autoritățile au discutat o asemenea restricție și pentru programul Rabla 2026, însă au renunțat la aplicarea ei în ediția din acest an. Acum, măsura revine în programul de guvernare pentru următorii patru ani.

Ce mașini Dacia ar putea fi excluse din Programul Rabla 2027. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale