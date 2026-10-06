Cele mai bune țări din lume pentru pensionare în 2026. Șase destinații europene sunt în top 10

Europa continuă să domine topurile globale ale celor mai bune destinații pentru pensionari, cu șase țări în primele zece, potrivit unui nou raport publicat de Global Citizen Solutions. În același timp, Uruguay reușește să ocupe primul loc, detronând Portugalia, liderul din 2025. Studiul, analizează 46 de programe internaționale de rezidență pentru pensionari, evaluând factori precum calitatea vieții, sistemele fiscale, mobilitatea și opțiunile de obținere a cetățeniei, potrivit Euronews.

Uruguay și Mauritius, surprizele din top

Uruguay a urcat pe primul loc datorită unui echilibru solid în toate categoriile analizate, deși nu excelează în mod special la niciuna. Mauritius, clasată pe locul doi, atrage printr-un regim fiscal favorabil și condiții generale de trai atractive. Conform raportului, aceste două destinații oferă un mix ideal pentru pensionarii care caută un echilibru între costuri și beneficii.

„Alegerea destinației potrivite depinde de prioritățile fiecărui pensionar, de la costuri până la accesibilitatea cetățeniei”, se arată în raport. Diferența dintre primele zece poziții este de doar patru puncte, subliniind competiția strânsă între destinații.

Europa: între calitatea vieții și impozitare ridicată

Europa domină clasamentul datorită calității vieții, sistemelor de pașapoarte puternice și căilor clare de obținere a cetățeniei. Spania, Portugalia, Letonia, Andorra, Italia și Grecia sunt toate în top zece, deși nivelul ridicat al taxelor le afectează scorurile. Spania, pe locul trei global, este cel mai bine clasată în Europa. Țara oferă un proces de aplicare rapid, de aproximativ opt luni, dar are cel mai slab scor fiscal dintre cele 46 de țări analizate, cu impozite la nivel mondial și fără beneficii speciale pentru titularii de vize.

Portugalia a coborât pe locul cinci în acest an, după ce, în mai 2026, a majorat perioada necesară pentru obținerea cetățeniei de la cinci la zece ani pentru majoritatea solicitanților din afara UE. Totuși, Portugalia rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni europene, cu un venit minim necesar de 920 de euro pe lună. „Procesarea cererilor poate dura până la doi ani, iar poziția slabă în clasamentul fiscal ar putea descuraja pensionarii care prioritizează impozite mai mici”, se mai precizează în raport.

Destinații fiscale atractive, dar cu cerințe stricte

Andorra, Cipru și Malta, deși oferă regimuri fiscale competitive, impun cerințe financiare ridicate. De exemplu, Andorra, clasată pe locul trei global pentru calitatea vieții, necesită o investiție de un milion de euro și un venit lunar de peste 4.500 de euro. În Cipru, procesarea poate dura peste doi ani, dar țara oferă o cotă de impozitare de doar 5%, sub anumite condiții.

Italia și Grecia, care ocupă locurile cinci și șase în Europa, se remarcă prin mobilitate și accesul la cetățenie. Totuși, cerințele financiare rămân ridicate, cu un venit minim de 3.500 de euro pe lună pentru Grecia.

Cât de rapid poți obține cetățenia?

În timp ce 24 de programe oferă naturalizarea în termen de cinci ani, alte 17 țări cer între șase și zece ani. America de Sud se evidențiază prin cele mai scurte perioade: doar doi ani în Argentina și trei ani în Uruguay sau Paraguay. Totuși, 11 țări, printre care Austria și Emiratele Arabe Unite, nu permit dubla cetățenie, obligând solicitanții să renunțe la cetățenia originală.

Alte regiuni: accesibilitate și oportunități