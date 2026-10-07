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Cum îl apără Marina Almășan pe angajatul din TVR care a mers la muncă într-un Porsche: „A făcut vârtej pe rețelele de socializare”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Marina Almășan și Tudor Bota în fața sediului TVR | sursa foto: captură Facebook
Marina Almășan și Tudor Bota în fața sediului TVR | sursa foto: captură Facebook
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Marina Almășan, Tudor Bota și mama lui, Cristiana Bota, au devenit subiect de presă, dar și pe rețelele de socializare, după ce tânărul a fost filmat în timp ce intra în curtea Televiziunii Române la volanul unei mașini Porsche.

Momentul s-a viralizat în mediul online și pentru că Marina Almășan a avut o reacție inedită. „De ce s-au îndreptat toate camerele spre strada Pangrati? Wow, ce mașină... Și semnalizează. Vai, doamne, nu pot să cred... Îl recunosc pe fiul uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române, Tudor Bota. Ia să vedem... Ai adus-o pe mama? Tudor este angajatul Televiziunii Române”, spune prezentatoarea de la TVR în clipul video.

Sorina Matei, șefa interimară a TVR, a postat clipul video pe internet, reacționând dur după ce a văzut imaginile.

„În direct pe TVR 2: o rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte-zi să asigure funcționarea SRTV, salarii, electricitate, carburant, în condiții de executare silită, fără CA și cu restricții. Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

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Într-o reacție pentru Libertatea, Tudor Bota s-a apărat afirmând că mașina nu îi aparține.

„Lucrez în TVR de foarte mulți ani, însă nu am deținut niciodată și nu dețin în prezent vreo funcție de conducere sau vreo funcție publică și, prin urmare, nu am de ce să justific în fața nimănui situația mea financiară sau bunurile pe care le dețin ori le folosesc. În ceea ce privește autoturismul Porsche cu care, la rugămintea Marinei Almășan, prezentatoarea TVR, am adus-o pe mama mea, recent operată la picior, la emisiunea la care s-a făcut referire în materialul apărut în presă, precizez foarte clar că această mașină nu este a mea. Acest lucru poate fi verificat cu ușurință și sunt în măsură să îl dovedesc oricând, prin documente oficiale”, a spus, printre altele, Tudor Bota pentru Libertatea.

După ce filmarea a fost preluată de aproape toată presa, Marina Almășan a postat pe Facebook, aproape de miezul nopții, un mesaj prin care îl apără pe Tudor Bota și o atacă pe Sorina Matei.

Marina Almășan, Tudor Bota și Cristiana BotaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Vă prezentăm mai jos întregul mesaj scris de prezentatoarea de la TVR:

„Nu aș avea somn dacă nu aș face această postare. Nu urmăresc nimic special de la ea. Nici să declanșez un război, nici să sting vreunul. Pentru că el, dacă există, este unul fals. Nu-mi doresc decât să-mi cer scuze față de un om tare fain, un tânăr de ispravă, care se întâmplă să fie fiul unuia dintre simbolurile Televiziunii Române. Și, în acest an aniversar al TVR, chiar sunt foarte sensibilă la simboluri.

Imaginea pe care am ales-o pentru această postare este desprinsă dintr-un video care astăzi a făcut vârtej pe rețelele de socializare, de acolo a sărit în presa scrisă si pe ecranele televiziunilor. Scandalul vinde, iar subiectul, neanalizat bine, ar putea, da, fi unul de scandal. Astăzi, acest video, desprins la rândul său din emisiunea mea de luni, nu a creat numai vâlvă în online și în media, ci mai ales a rănit pe nedrept un om...

Mi-am dorit mult ca, la ceas aniversar și pe spațiul ce mi-a fost încredințat, să omagiez marile nume ale Televiziunii Române, marile vedete care aici au prins viață, marile simboluri ale primei televiziuni din viața românilor. Cristiana Bota, una din crainicele de aur ale TVR, face parte indubitabil din această categorie. Luni a fost rândul Cristianei să primească trofeul și diploma aniversare, oferite de noi zilnic, prin generozitatea unui om de afaceri inimos, care mă prețuiește și mi-a înțeles limitele.

Cristiana Bota tocmai suferise o operație la picior, însă nereușind să înfrunte rugămințile fierbinți ale echipei mele, cu mine-n frunte, a acceptat, până la urmă, invitația, rugându-ne însă să-i menajăm piciorul. Acum... știți și voi, noi în stradă scaune n-avem, dar i-am promis prețioasei invitate că nu o vom face să aștepte, că nu o vom ține mult în picioare și că, dat fiind că transmitem chiar din fața Porții Pangrati, ar fi bine dacă ar putea-o aduce cu mașina, chiar înainte de momentul intrării în program, fiul său și colegul nostru.

Tudor e un tânăr deosebit, un bun profesionist, un om cu bun simț și de calitate. Nici nu putea fi altfel, cu o asemenea mamă... Eram, prin urmare, siguri că Tudor, cunoscând rigorile transmisiei live, o va aduce pe mama la timp și unde trebuie. Chiar în timpul transmisiei directe. Ceea ce s-a și întâmplat.

Mi-ar fi plăcut ca și fiul să-și însoțească mama în emisiune. M-a refuzat politicos, oamenii din spatele camerelor sunt mai rușinoși și discreți decât v-ați putea imagina, atunci am căzut de acord că mama va coborî, iar Tudor va pleca, motivând că are de lucru în TVR. Ceea ce s-a și întâmplat.

Astăzi, într-o postare făcută pe pagina doamnei Sorina Matei, secvența cu pricina a fost analizată într-un mod care i-a șocat pe toți angajații TVR, iar pe Tudor l-a prăbușit, pur și simplu. Sorina Matei este un foarte bun și incisiv jurnalist de investigații, am remarcat-o demult și sunt convinsă că postarea cu pricina a făcut-o pe repede-înainte, în vria problemelor cu care se confruntă, ca director general interimar al unei instituții cu nenumărate dureri.

Că nu a avut timp să se documenteze sau că «sursele» nu au fost trei, cum scrie la carte, ci ceva mai puține. Poate că o a treia sursă i-ar fi povestit puțin despre Tudor Bota și despre faptul că mașina, devenită, iată, simbol al al «opulenței angajaților TVR», de fapt, așa cum înțeleg, nici măcar nu era a lui. Cine știe, aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit, poate, ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române. Eu cred că și Victor al meu ar fi făcut la fel, pentru mine.

Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l știm cu toții, un personaj arătat cu degetul. M-a întrebat dacă pot să-l ajut să ajungă la doamna Sorina Matei. Am ridicat din umeri. În schimb, mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viața lui.

Și vreau să-mi mai cer iertare față de cineva: față de toți colegii mei, care, indirect, au devenit «suspecții bogați ai unei instituții sărace». Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei. Față de cei care se străduiesc să găsească soluții tehnice într-o instituție în care nimic nu mai funcționează. Față de cei care stau cu mâna întinsă pe la companiile comerciale, cerând ajutor pentru a-și ține în viață emisiunile. Față de cei care aduc de acasă recuzită și aparatură, pentru ca producțiile lor să trăiască. Față de cei care au rămas fideli instituției, în condițiile în care colegi de-ai lor i-au întors demult spatele. Față de cei care privesc cum «schimbările» nu fac decât să le prăbușească și mai mult instituția.

Da, sunt destule bube și la noi, ca peste tot. Iar un jurnalist de investigație, mai ales ajuns într-o poziție care-i dă și putere, ar putea să rezolve multe din ele. Dar nu așa, lovind la întâmplare un angajat, doar pentru că, repet, cineva a dezinformat. Cu sau fără premeditare.

Probabil mulți se vor aștepta să mi se întâmple ceva după această postare. Cam cum se întâmplă în Romania de azi. În vremurile noastre, da, ne putem aștepta la orice. Să mi se ia banii de emisiune? Exclus, pentru că fac emisiunea cu zero lei. Plătesc invitații cu cârnați de la CrisTim și cozonaci de la Boromir și-mi țin aproape tinerii colaboratori, care visează în zadar să lucreze și ei, cândva, în TVR, cu ajutorul unor români generoși din diaspora, care au acceptat să-i plătească ei, în locul TVR. Să fiu evacuată din platourile de filmare? Nici asta nu se va putea: sunt deja în stradă. Să mi se ia echipa de redactori? Complicat, căci nu prea au pe cine să-mi ia: cu chiu, cu vai, am încropit-o, din doi oameni și jumătate, cu greu alocați dintr-un efectiv redacțional și așa insuficient.

Se poate scoate emisiunea de pe post! Da, asta se poate! Se va spune că nu are audiență, deși, în condițiile unei promovări precare, are o audiență chiar neașteptat de bună. Sau... se vor găsi alte motive. Sunt pregătită pentru orice.

M-aș bucura ca doamna Sorina Matei să realizeze că, lovind în Tudor și aruncând o lumină atât de nefavorabilă asupra lucrătorilor TVR, a lovit într-o mulțime de colegi de-ai mei, pentru care TVR chiar reprezintă «acasă» și care, în condiții greu de imaginat, își onorează profesia cu seriozitate, dăruire și profesionalism. Deci, în concluzie, Tudor Bota, iartă-mă”

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Tags: TVR (Televiziunea Română) televiziune Facebook Marina Almășan
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