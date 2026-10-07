Doi indivizi pot avea aceeași dată a nașterii, dar din punct de vedere celular, unul dintre ei poate avea vasele de sânge ale unei persoane de 35 de ani, în timp ce celălalt poate prezenta uzura metabolică specifică unei om de 60 de ani. Această discrepanță demonstrează de ce vârsta cronologică, numărul anilor scurși de la naștere, este un indicator incomplet pentru starea reală de sănătate.

Cum măsurăm degradarea celulară

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) subliniază că modificările biologice asociate îmbătrânirii nu sunt liniare, nu sunt uniforme și sunt doar slab corelate cu numărul de ani trăiți. Trecerea de la medicina reactivă (care tratează boala doar după apariția simptomelor) la medicina preventivă de longevitate depinde direct de identificarea și monitorizarea vârstei biologice, ritmul în care sistemele noastre celulare și de organe își pierd reziliența funcțională.

Asta ne duce și la una dintre cele mai importante întrebări ale cercetărilor recente despre îmbătrânire: „poate fi măsurată vârsta biologică a unei persoane?”. Însă, răspunsul este mai complex decât pare la prima vedere.

Există mai mulți markeri biologici ai îmbătrânirii care ne dau indicii despre „vârsta biologică” a corpului, însă niciun test nu poate spune cu precizie, în acest moment, ce vârstă are organismul nostru.

Sunt mai multe metode de măsurare a vârstei biologice, de la ceasuri moleculare care evaluează metilarea ADN-ului, la analiza proteomică, metabolomică și transcriptomică a mii de molecule din organism, panouri de biomarkeri accesibili (inflamație, glicemie, profil lipidic) și evaluarea telomerilor și a performanțelor funcționale (forță musculară, capacitate pulmonară).

Ce sunt biomarkerii îmbătrânirii

Biomarkerii sunt caracteristici biologice ce pot fi măsurate și care oferă informații despre procesele din organism.

În cercetările legate de îmbătrânire și longevitate sunt analizate diferite categorii fiziologice, analize de sânge, precum și modificări ale ADN-ului, proteinelor și metabolismului.

Acestea pot fi combinate și analizate de motoare cu inteligență artificială pentru a construi „ceasuri ale îmbătrânirii”, conform Nature.

Ce pot analiza testele de vârstă biologică

Pentru a măsura un proces atât de complex, Aging Biomarker Consortium (Nature Medicine) a propus o clasificare sistemică a markerilor pe mai multe niveluri de organizare biologică:

1. Nivelul Epigenetic - „Ceasurile Moleculare”

O analiză din Nature Reviews Genetics explică care sunt modificările de metilare a ADN-ului, comutatoarele chimice care controlează activarea sau reducerea la tăcere a genelor, ce funcționează ca un ceas molecular extrem de fin.

Algoritmi epigenetici precum Horvath Clock, PhenoAge sau GrimAge pot evalua degradarea „software-ului” celular și pot prezice riscul de mortalitate din toate cauzele mai bine decât orice parametru clasic.

Tiparele care se modifică pot fi folosite pentru construirea unui model care estimează vârsta biologică. Altele pot urmări, în schimb, ritmul îmbătrânirii.

2. Nivelul Omics: Amprenta Moleculară

Tehnologiile omice extinse permit cartografierea simultană a mii de molecule din organism:

Proteomica: Măsoară concentrația și structura proteinelor circulante;

Măsoară concentrația și structura proteinelor circulante; Metabolomica: Identifică metaboliții intermediari din sânge, oferind o imagine exactă a funcției mitocondriale și a acumulării de deșeuri metabolice;

Identifică metaboliții intermediari din sânge, oferind o imagine exactă a funcției mitocondriale și a acumulării de deșeuri metabolice; Transcriptomica: Analizează profilul de expresie al moleculelor de ARN.

3. Analizele de sânge

Deși secvențierea omică este complexă, un studiu publicat în Communications Biology arată că un panou bine structurat de biomarkeri sanguini uzuali poate estima vârsta biologică și riscul de mortalitate cu o precizie remarcabilă.

Parametri precum proteina C reactivă ultrasensibilă (hs-CRP pentru inflamație), hemoglobina glicozilată (HbA1c pentru glicație), albumina, creatinina și profilul lipidic avansat oferă o evaluare clinică rapidă și accesibilă.

4. Nivelul Celular și Fiziologic

Telomerii: lungimea capetelor protective ale cromozomilor indică numărul de diviziuni celulare rămase. Cu toate acestea, scurtarea telomerică este un indicator parțial și nu poate fi utilizată ca măsură unică a vârstei biologice.

Performanța funcțională: măsurători clinice directe precum forța de strângere a mâinii (grip strength), capacitatea pulmonară (FEV1), consumul maxim de oxigen (VO2max) și echilibrul neuromuscular (cum ar fi Unipedal Stance Test) reflectă integritatea sistemelor cardiovascular, respirator și nervos.

Matematica Longevității: cum se calculează vârsta biologică

O analiză din npj Aging subliniază că nu există o singură moleculă sau o singură analiză care să poată defini de una singură „vârsta reală”. În schimb, diagnosticul se bazează pe algoritmi matematici complecși și modele de machine learning:

Metoda Klemera-Doubal (KDM) și Regresia Liniară: Integrează zeci de parametri biologici și îi compară cu distribuția statistică dintr-o populație de referință. Rețele Neuronale pe Baze de Date Masive: Algoritmi antrenați pe resurse precum UK Biobank identifică tipare non-liniare între biomarkerii din sânge, structura tisulară și istoricul clinic.

De exemplu, un rezultat de „42 de ani biologici” la o vârstă cronologică de 50 de ani nu reprezintă o valoare fizică absolută, ci o estimare statistică a riscului. Mai exact, asta poate însemna că profilul tău metabolic, cardiovascular și inflamator seamănă cu cel al unui individ mediu sănătos în vârstă de 42 de ani, indicând un ritm mai lent de degradare.

Un „ceas biologic” este un model construit dintr-un număr mare de măsurători și poate fi util pentru a surprinde diferența dintre vârsta biologică și cea din buletin, însă, nu există un „standard de aur”.

Ce NU îți poate spune încă un test

Deși progresele sunt remarcabile, utilizarea clinică a biomarkerilor se lovește de câteva provocări esențiale, detaliate într-un raport de referință din Nature Medicine:

Lipsa unui standard de aur (gold standard): nu există încă un consens internațional privind algoritmul suprem. Un ceas epigenetic poate estima o vârstă biologică de 38 de ani, în timp ce un panou metabolic de sânge poate indica 44 de ani pentru același pacient.

nu există încă un consens internațional privind algoritmul suprem. Un ceas epigenetic poate estima o vârstă biologică de 38 de ani, în timp ce un panou metabolic de sânge poate indica 44 de ani pentru același pacient. Zgomotul biologic temporar: biomarkerii circulanți din sânge pot suferi fluctuații acute. O infecție virală recentă, un antrenament fizic extrem sau o perioadă de privare de somn pot crește temporar markerii inflamatori (hs-CRP), sugerând o îmbătrânire accelerată falsă.

biomarkerii circulanți din sânge pot suferi fluctuații acute. O infecție virală recentă, un antrenament fizic extrem sau o perioadă de privare de somn pot crește temporar markerii inflamatori (hs-CRP), sugerând o îmbătrânire accelerată falsă. Marea provocare a validării clinice: cercetătorii avertizează că a măsura un biomarker nu este totuna cu a dovedi că o intervenție terapeutică sau de stil de viață care scade acel marker va prelungi direct durata de viață sănătoasă (healthspan).

Vârsta cronologică versus vârsta biologică

„Nu există un consens cu privire la modul în care biomarkerii îmbătrânirii ar trebui validați înainte de transpunerea lor în clinică.”, notează cercetătorii.

Concret, testele bazate pe ceasuri epigenetice, paneluri de proteine ​​din sânge sau alte metrici dau adesea rezultate contradictorii, deoarece fiecare măsoară un aspect diferit al îmbătrânirii.

„În acest moment, e un pic ca în Vestul Sălbatic”, a spus Tony Wyss-Coray , doctor în neurologie, care și-a petrecut cariera studiind îmbătrânirea creierului, conform Standford Report.

Cum poți încetini ritmul de îmbătrânire

Dincolo de cifrele fixe, aspectul cel mai valoros rămâne monitorizarea continuă a ritmului de îmbătrânire.

Ajustările benefice introduse în stilul de viață influențează direct și vizibil biomarkerii celulari. Spre exemplu, atenuarea inflamației cronice, echilibrarea glicemiei, mișcarea adaptată vârstei și un somn calitativ sprijină menținerea stării de sănătate pe un interval extins.

Vârsta biologică nu este un verdict bătut în cuie, ci mai degrabă un punct de pornire, pe care îl poți influența zilnic.

Prezent la Congresul Internațional de Longevitate de la București, de la sfârșitul lunii septembrie, dr. Ravi Kumar Chaudhary a adus în prim-plan potențialul reprogramării epigenetice și celulare de a încetini îmbătrânirea biologică și de a reface anumite funcții ale celulelor. Specialistul a punctat, însă, că aplicarea acestor concepte din cercetare în medicina clinică este condiționată de confirmarea siguranței pe termen lung și de includerea biomarkerilor epigenetici în evaluarea funcțională.