Prețurile la mâncare și băutură în destinațiile turistice populare pot surprinde adesea călătorii, mai ales atunci când aceștia se așteaptă ca vacanțele în alte țări să fie considerabil mai scumpe decât acasă. Cu toate acestea, uneori se întâmplă exact opusul, iar notele de plată mici îi fac pe turiști să se întrebe de ce au plătit mult mai mult pentru aceleași servicii în alte locuri.

Cât a plătit un turist croat pentru patru persoane

Un astfel de caz a fost relatat de un turist croat care, în timpul unei vacanțe în Andaluzia, a plătit doar 47 de euro pentru o masă completă pentru patru persoane la un restaurant din Granada, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Experiența sa a fost atât de surprinzătoare încât a decis să o împărtășească pe Reddit, unde discuția despre prețurile din destinațiile turistice a luat amploare.

„Salutări din Granada, Andaluzia. În urmă cu vreo două ore am rămas șocat după ce am plătit nota. Am luat două fripturi din vitrina frigorifică (erau mai mult decât suficiente pentru noi, doi adulți și doi copii), niște cartofi, pâine, ca aperitiv 200 g de jambon iberic tăiat perfect, două beri locale, două ape pentru copii... 47 de euro. Și mă gândesc că la noi ar fi fost cel puțin dublu… Suntem oare prea lacomi și putem concura pe termen lung cu astfel de prețuri?”.

Postarea a stârnit numeroase reacții

Un utilizator i-a răspuns: „Comparați mereu destinațiile noastre de top, cu prețuri mai mari, cu un loc mai puțin turistic din altă țară. De fiecare dată, comparațiile sunt între Dubrovnik/Hvar și câte un colț mai puțin cunoscut al altei țări. Când scrie cineva că a fost în Barcelona și a fost mai ieftin decât Dubrovnik, uită întotdeauna să spună unde a dormit și unde a mâncat. Ai stat cumva într-un echivalent al periferiei Barcelonei și ai mâncat la un fast-food local, sau ai fost la un restaurant de lux?”, a spus acesta.

Alt utilizator a adus în discuție problema costurilor de producție: „De unde importăm jumătate din alimente? Din Spania. Nu mai trebuie să explic”.