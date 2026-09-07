Primul VW ID.Polo ajuns în România

Best Electric City Car este versiunea dedicată mașinilor electrice mici, gândite în primul rând pentru oraș. În categoria mini/mică intră șapte modele de aproximativ patru metri lungime: BYD Dolphin Surf, Dacia Spring 2026, Renault 4, Kia EV2, Jeep Avenger, MINI Aceman și Volkswagen ID.Polo.

ID.Polo este probabil cea mai interesantă premieră: exemplarul prezent la eveniment este primul expus și condus în România. Separat există și categoria micro, pentru cvadricicluri L6e și L7e, unde participă AllView 4City, Linktour Alumi și Nieve Q-eN în două versiuni.

Nu vorbim deci doar despre cine are cea mai mare autonomie. Aici contează dimensiunile, cât de ușor te strecori și parchezi prin București, consumul, prețul și cât de mult sens are mașina pentru naveta zilnică.

Mașinile pot fi văzute în weekend la București Mall

Se văd o parte din mașinile expuse la Bucharest Mall.

După primele sesiuni de test desfășurate pe 3 și 4 septembrie, mașinile ajung la București Mall, unde sunt expuse publicului în perioada 4-8 septembrie. Vizitatorii pot vedea modelele pe viu, consulta specificațiile și ofertele prin codurile QR amplasate pe mașini și discuta cu reprezentanții mărcilor.

Publicul va putea să-și aleagă și favorita pentru Premiul de Popularitate, separat de punctajele acordate de juriu. Câștigătorii competiției vor fi anunțați ulterior în cadrul unei conferințe la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pe 7 și 8 septembrie le testăm în trafic real

Libertatea face parte din juriu, iar eu voi conduce mașinile pe 7 și 8 septembrie împreună cu ceilalți jurnaliști auto, creatori de conținut și specialiști din industrie.

De data aceasta testul este adaptat mașinilor de oraș. Traseul are aproximativ 30 km dus-întors și include trafic urban, zone periurbane și sesiuni de încărcare. Asta ne permite să vedem consumul real, confortul pe asfaltul de zi cu zi, vizibilitatea, manevrabilitatea, software-ul și cât de ușor este să trăiești efectiv cu fiecare model.

Este o formulă diferită de Best Electric Car România 2026 din primăvară. Atunci am testat opt electrice timp de două zile, pe aproximativ 700 km între București și Cap Aurora, iar BMW iX3 a câștigat competiția, urmat de Mercedes-Benz CLA EQ și MG4 Urban.

Săptămâna viitoare vom ști și care dintre electricele mici se descurcă cel mai bine. Iar înainte de rezultate, cei care vor să le compare în persoană le pot vedea în același loc, în acest weekend, la București Mall.

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